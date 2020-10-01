Гороскоп на сентябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Четверг
1 октября
Лента новостей
12:39
Подростки устроили драку со стрельбой в Санкт-Петербурге
12:30
"Цель адвоката – посадить клиента": эксперт о деле Романа Широкова
12:25
"Чтобы так не сдавать в раннем возрасте": Виктория Боня оплевала звезду популярного сериала
12:25
Дочь заткнула рот Валентине Талызиной прямо на шоу
12:22
В России за сутки выявлено 8,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
12:08
Гороскоп на октябрь 2020 года
11:41
Синоптики пообещали россиянам необыкновенно теплый октябрь
11:37
Крутого втянули в скандал с "Детским Евровидением"
11:33
"Неожиданно": Тарханова заменила Прилучному Муцениеце и Карпович
11:31
Володин: Навальный – подлец, Путин спас ему жизнь
11:30
70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах
11:28
Какие грибы можно собрать в подмосковных лесах в октябре
11:08
Навальный заявил о желании вернуться в Россию после лечения
10:57
Произошло недоразумение: застуканная с любовницей звезда кино глупо оправдалась
10:52
"Немного проясню": Решетова взорвалась из-за обвинений в грязной связи
10:45
Страшный недуг лишил Григория Лепса самого ценного
10:19
В России появится министерство счастья
10:12
Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
10:04
Названа самая большая ошибка больных коронавирусом
09:35
Ребенок известной модели умер во время родов
09:24
Взмокший Петросян покрутился на мужике
09:13
В Минфине допустили отмену накопительной пенсии в России
09:00
Народ обсуждает расставание Наташи Королевой с мужем
08:46
Вид сморщенной Пугачевой рядом с Ротару вызвал шок
08:42
В России с 1 октября повысят зарплаты бюджетников – подробности
06:43
Шишкова перенесла пластическую операцию
04:32
Ивлеева поплатилась за пристрастие к бутылке
02:23
Джоли запретила Питту видеться с детьми после его путешествия с новой пассией
00:14
"Одна ошибка – и семьи нет": сделано сенсационное заявление о жизни Королевой после измены Тарзана
22:03
СМИ: 45-летний Леонардо Ди Каприо скоро станет отцом
22:03
Военно-транспортный самолет США экстренно сел в Одессе
21:54
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
21:48
В Москве арестовали сотрудника консерватории по подозрению в убийстве
21:40
В Подольске при пожаре в квартире пострадал человек
21:29
"Кровь залила глаза": грабители жестко избили звезду советского кино
21:12
Политолог: Лукашенко выставляет позицию Прибалтики как угрозу независимости Белоруссии
20:12
Эксперт о режиме Лукашенко: Рабовладельческая колония дохристовых времен
20:10
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
20:08
В Киеве после избиения умерла сотрудница посольства США
19:45
Прекрасные отношения: Учитель ответил на слухи об интиме с Асмус
19:24
"Наложили несколько швов": Водонаева обратилась к народу после тяжелой операции
19:09
Тарзан начал писать стихи: Слишком велика цена
18:42
Появились новые детали в деле о гибели дочери Конкина
18:38
Никаких заморочек: почему Алена Шишкова никуда не берет дочь от Тимати
18:27
Вид раздутой звезды сериала "Воронины" вызвал шок
18:14
В Железнодорожном мужчина напал на таксиста и угнал его машину
18:06
"Как мумия": Буланова напугала народ своим видом
18:03
Политолог: Из-за обиды Лукашенко готов уничтожить страну
17:52
Почему мужья уходят к молодым: Наташа Королева пошла к психотерапевту
17:52
В Подольске машина скорой помощи с пациентом попала в аварию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обозначила срок ухода Лукашенко
Кудрявцевой вмазали за раскрытие тайны Шепелева
Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла
Эксперт объяснил стратегию Путина в отношении Белоруссии: Готовится к войне с НАТО
Лидия Федосеева-Шукшина выгнала дочь из дома
Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Гороскоп
Гороскоп на октябрь 2020 года

Гороскоп на октябрь 2020 года

Фото: pixabay.com
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог. Основатель крупнейшей в мире Академии ведической астрологии "Пурушоттама".
В октябре 2020 года нас ожидает целый ворох астрологических событий, и не все из них позитивные. Например, планета Кету в Скорпионе спровоцирует новые конфликты на международном уровне, а ретроградный Марс перейдет в Рыбы, что подольет еще больше масла в огонь. Ретроградный Меркурий с 14 октября придаст сложностей в коммуникациях, но весь негатив все же удастся сгладить Юпитеру в Стрельце, являясь благоприятным планетарным положением.
прочитано 166 раз

Что ожидать каждому знаку зодиака в октябре рассказывает ведический астролог,хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

Овен

Принципиальным Овнам пришло время научиться идти на компромиссы и понять, что мир не вертится вокруг вас. У вас есть целый месяц, чтобы поменять свое мировоззрение, к тому же, для вашей же личной выгоды. Уступки другим вовсе не являются принижением вашего достоинства, наоборот, это проявление силы. Как только вы это поймете, в вашей жизни многое изменится в лучшую сторону, гласит гороскоп на октябрь.

Телец

Ваши успехи на работе заставят активизироваться ваших завистников и недоброжелателей. В этом есть и свои плюсы, это означает, что вы все делаете правильно и идете верным путем. В октябре Тельцы явно станут сильнее и ментально окрепнут, а все что с вами будет происходить – только на пользу.

Близнецы

Октябрь принесет Близнецам массу полезных знакомств, поэтому выходите в люди чаще и не отказывайтесь от деловых переговоров. Вторая половина месяца хороша для реализации бизнес-проектов, а вот первую половину как раз хорошо посвятить поиску подрядчиков и партнеров. Совет от гороскопа на октябрь: стоит быть особенно внимательными к своему здоровью, так как велика вероятность ОРВИ.

Рак

В этом месяце Ракам захочется побыть наедине с собой, провести время в размышлениях о жизни и ее смысле. Подобные самокопания пойдут вам только на пользу и откроют на многое глаза, и вы узнаете что наедине с собой тоже бывает очень интересно. Этот месяц идеален для обучения и освоения всего нового, проведите октябрь с пользой для самосовершенствования.

Лев

Львы в этом месяце будут активны и вдохновлены, ваша задача – делиться своим настроем с другими, кому сейчас особенно трудно. Не забывайте уделять больше времени и своей второй половинке, она сейчас особенно будет нуждаться в вашем внимании и заботе. К концу месяца ваше эмоциональное здоровье может пошатнуться, поэтому распишите заранее последние дни октября расслабляющими процедурами и духовными практиками, рекомендует гороскоп на октябрь.

Дева

Девам стоит больше внимания уделять своему здоровью, в первую очередь – сексуальному. В этом месяце ваши любовные похождения могут зайти слишком далеко, сделайте их максимально безопасными, если решитесь поддаться чувствам. В отношениях с домочадцами не исключены частые конфликты, реагируйте на нападки с юмором и не относитесь серьезно.

Весы

Октябрь благоприятен для Весов в плане карьерных начинаний и перспектив. Проводите больше времени за рабочим столом, пытайтесь сделать новое методом проб и ошибок. В конечном итоге вы обязательно найдете и займете свою нишу. Кстати, здоровье вам позволит работать днями и ночами, в пределах разумного конечно. А что касается построения новых любовных отношений, то с этим сейчас лучше повременить, советует гороскоп на октябрь.

Скорпион

В этом месяце вам захочется сменить обстановку, и сейчас действительно благоприятное время для путешествий, не отказывайте себе в этом. Также это время благоприятно для переезда и дорогостоящих покупок, а также ремонта. Отношения со второй половинкой вам пора выводить на новый уровень, а одиноким Скорпионам пора задуматься о построении перспективных отношений.

Стрелец

Октябрь – хорошее время для экспериментов над имиджем, косметологических процедур и занятий спортом. Все манипуляции оправдают ваши ожидания, а результатов вы сможете достичь за короткое время. Главный совет для Стрельцов от гороскопа на октябрь – ни в чем не лениться.

Козерог

Козерогам в октябре пора пересмотреть свои отношения со второй половинкой, возможно ваши чувства изжили себя и вам стоит отпустить друг друга. Эта же позиция касается любых отношений, в которых контакты охладели, именно они тянут вас на дно и препятствуют появлению новых светлых людей в вашей жизни. Что касается финансовой сферы – во второй половине месяца вас ждут премии и бонусы.

Водолей

Первая половина октября благоприятна для свадебных торжеств, а также для зачатия. А вот вторую половину месяца гороскоп рекомендует посвятить любимой работе. Но если она таковой не является, то вам пришло время поискать занятие по душе и перестать себя мучить.

Рыбы

Рыбам пора пересмотреть свой рацион, текущие проблемы со здоровьем кроются именно в неправильном питании. Но доверьте свое здоровье профессионалам и не составляйте для себя меню самостоятельно. Также малоподвижным Рыбам пришло время заняться спортом, во избежание новых проблем. У одиноких Рыб в этом месяце есть все шансы встретить свою любовь, гласит гороскоп на октябрь.

1 октября 2020, 12:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт рассказал об отношении белорусов к Лукашенко: Не готовы его ни видеть, ни слышать
Политолог: Намечается союз России и Запада для отстранения Лукашенко от власти
Источник: Кремль ввел двухнедельный карантин для доступа к Путину
Эксперт: Меркель подложила свинью Лукашенко

Шоу-бизнес

Дочь заткнула рот Валентине Талызиной прямо на шоу
Крутого втянули в скандал с "Детским Евровидением"
70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах
"Немного проясню": Решетова взорвалась из-за обвинений в грязной связи

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Народ обсуждает расставание Наташи Королевой с мужем

Стриптизер выступил с интригующим сообщением
Шоу-бизнес

Крутого втянули в скандал с "Детским Евровидением"

Поступило официальное объяснение ситуации
Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года

Львов ждет сюрприз
Шоу-бизнес

Ребенок известной модели умер во время родов

Безутешная женщина показала крошечного малыша

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+