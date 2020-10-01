Гороскоп на октябрь 2020 года

В октябре 2020 года нас ожидает целый ворох астрологических событий, и не все из них позитивные. Например, планета Кету в Скорпионе спровоцирует новые конфликты на международном уровне, а ретроградный Марс перейдет в Рыбы, что подольет еще больше масла в огонь. Ретроградный Меркурий с 14 октября придаст сложностей в коммуникациях, но весь негатив все же удастся сгладить Юпитеру в Стрельце, являясь благоприятным планетарным положением.



Что ожидать каждому знаку зодиака в октябре рассказывает ведический астролог,хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.



Овен

Принципиальным Овнам пришло время научиться идти на компромиссы и понять, что мир не вертится вокруг вас. У вас есть целый месяц, чтобы поменять свое мировоззрение, к тому же, для вашей же личной выгоды. Уступки другим вовсе не являются принижением вашего достоинства, наоборот, это проявление силы. Как только вы это поймете, в вашей жизни многое изменится в лучшую сторону, гласит гороскоп на октябрь.

Телец

Ваши успехи на работе заставят активизироваться ваших завистников и недоброжелателей. В этом есть и свои плюсы, это означает, что вы все делаете правильно и идете верным путем. В октябре Тельцы явно станут сильнее и ментально окрепнут, а все что с вами будет происходить – только на пользу.

Близнецы

Октябрь принесет Близнецам массу полезных знакомств, поэтому выходите в люди чаще и не отказывайтесь от деловых переговоров. Вторая половина месяца хороша для реализации бизнес-проектов, а вот первую половину как раз хорошо посвятить поиску подрядчиков и партнеров. Совет от гороскопа на октябрь: стоит быть особенно внимательными к своему здоровью, так как велика вероятность ОРВИ.

Рак

В этом месяце Ракам захочется побыть наедине с собой, провести время в размышлениях о жизни и ее смысле. Подобные самокопания пойдут вам только на пользу и откроют на многое глаза, и вы узнаете что наедине с собой тоже бывает очень интересно. Этот месяц идеален для обучения и освоения всего нового, проведите октябрь с пользой для самосовершенствования.

Лев

Львы в этом месяце будут активны и вдохновлены, ваша задача – делиться своим настроем с другими, кому сейчас особенно трудно. Не забывайте уделять больше времени и своей второй половинке, она сейчас особенно будет нуждаться в вашем внимании и заботе. К концу месяца ваше эмоциональное здоровье может пошатнуться, поэтому распишите заранее последние дни октября расслабляющими процедурами и духовными практиками, рекомендует гороскоп на октябрь.

Дева

Девам стоит больше внимания уделять своему здоровью, в первую очередь – сексуальному. В этом месяце ваши любовные похождения могут зайти слишком далеко, сделайте их максимально безопасными, если решитесь поддаться чувствам. В отношениях с домочадцами не исключены частые конфликты, реагируйте на нападки с юмором и не относитесь серьезно.

Весы

Октябрь благоприятен для Весов в плане карьерных начинаний и перспектив. Проводите больше времени за рабочим столом, пытайтесь сделать новое методом проб и ошибок. В конечном итоге вы обязательно найдете и займете свою нишу. Кстати, здоровье вам позволит работать днями и ночами, в пределах разумного конечно. А что касается построения новых любовных отношений, то с этим сейчас лучше повременить, советует гороскоп на октябрь.

Скорпион

В этом месяце вам захочется сменить обстановку, и сейчас действительно благоприятное время для путешествий, не отказывайте себе в этом. Также это время благоприятно для переезда и дорогостоящих покупок, а также ремонта. Отношения со второй половинкой вам пора выводить на новый уровень, а одиноким Скорпионам пора задуматься о построении перспективных отношений.

Стрелец

Октябрь – хорошее время для экспериментов над имиджем, косметологических процедур и занятий спортом. Все манипуляции оправдают ваши ожидания, а результатов вы сможете достичь за короткое время. Главный совет для Стрельцов от гороскопа на октябрь – ни в чем не лениться.

Козерог

Козерогам в октябре пора пересмотреть свои отношения со второй половинкой, возможно ваши чувства изжили себя и вам стоит отпустить друг друга. Эта же позиция касается любых отношений, в которых контакты охладели, именно они тянут вас на дно и препятствуют появлению новых светлых людей в вашей жизни. Что касается финансовой сферы – во второй половине месяца вас ждут премии и бонусы.

Водолей

Первая половина октября благоприятна для свадебных торжеств, а также для зачатия. А вот вторую половину месяца гороскоп рекомендует посвятить любимой работе. Но если она таковой не является, то вам пришло время поискать занятие по душе и перестать себя мучить.

Рыбы

Рыбам пора пересмотреть свой рацион, текущие проблемы со здоровьем кроются именно в неправильном питании. Но доверьте свое здоровье профессионалам и не составляйте для себя меню самостоятельно. Также малоподвижным Рыбам пришло время заняться спортом, во избежание новых проблем. У одиноких Рыб в этом месяце есть все шансы встретить свою любовь, гласит гороскоп на октябрь.