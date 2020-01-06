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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года

Фото: pixabay.com
Период с 6 по 12 января будет крайне важным для всех знаков зодиака. В эти дни произойдут судьбоносные события и встречи. Астролог Юлия Урусэль составила специально для читателей "Дни.ру" гороскоп на неделю.
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6 по 12 января – это мистический период, задача которого отделить от нас все лишнее, что мешает нам радоваться жизни и развиваться. Согласно гороскопу на неделю, именно в такие промежутки времени в нашей жизни происходят судьбоносные события, встречи, знакомства, поступают заманчивые предложения или наваливаются желания все бросить, порвать и уйти в никуда.

Все, что войдет в период Затмений в вашу жизнь, обязательно засветится или проявится в ближайшие 6 месяцев после завершения этого периода. А любые окончательные решения по назревшим в этот период ситуациям стоит принимать только после окончания цикла Затмений, после 10-го января.

10 января в 22:11 по Москве мы встретим достаточно агрессивное Лунное Затмение, надвигающиеся энергии которого многие начнут чувствовать уже с понедельника. Совет от гороскопа на неделю: отключите спешку на этой неделе, откажитесь от операций и любых вмешательств в организм. Время достаточно травмоопасное и аварийное, берегите себя и избегайте конфликтов.

12-го января произойдет историческое соединение двух планет, которые вершат историю в нашем мире. Владыка кармы Сатурн и трансформатор Плутон сольются и запустят нашу Вселенную на новый виток политического и экономического развития.

Подождите, не стоит сразу бежать в банк и снимать все свои кровно заработанные, а начините прежде всего с себя, осознания того насколько вы счастливы и занимаетесь ли вы любимым делом? Мы живем с вами в переходный период, который медленно, но верно в ближайшую пятилетку в корне изменит нашу жизнь до основания.

Паника тут не уместна. Любые перемены продиктованы временем и необходимостью вписаться в новые энергии эпохи Водолея. Пристегните ремни, шоу только начинается.

ОВЕН

Овнам на наступающей неделе просто необходимо восстановить силы после длительного периода стрессовых ситуаций, предпраздничной суеты или напряженной работы. Гороскоп на неделю предупреждает: ваш организм истощен и вам срочно необходимо наполниться новой энергией. На работе сейчас не стоит начинать новые проекты или затевать активное развитие бизнеса, просто переждите этот период, затаитесь, а в идеале возьмите отпуск.

В личной жизни в семейных парах может наступить период охлаждения чувств к партнеру, он связан с тем, что между вами остались какие-то недомолвки, вы слишком долго пытались замалчивать существующие проблемы, сейчас самое время обсудить ваши отношения, разобраться в себе и в своих ощущениях. Если вы сейчас одиноки, то вас может ожидать новое знакомство, только торопить события не стоит, звезды рекомендуют присмотреться хорошенько к новому спутнику жизни, возможно, этот не тот человек, который вам нужен.

Постарайтесь провести выходные спокойно, умиротворенно, без активных действий и событий, так вы сможете помочь вашему организму ощутить приток сил.

Телец

Тельцам грядущая неделя принесет небывалый успех в делах, это прекрасное время для увеличения вашего материального достатка и процветания. На работе вам откроются возможности для достижения небывалых высот, вам удастся блестяще проявить свои лучшие профессиональные качества и навыки, что не останется незамеченным руководством или партнерами.

На этой неделе вы легко достигаете всех поставленных целей и задач, и это очень благоприятное время для открытия собственного бизнеса, начала важного проекта, заключения крупных сделок, а если вы сейчас в поиске работы, не сомневайтесь, вы получите хорошую должность с достойным заработком.

Семейным Тельцам звезды обещают прекрасный период, когда ничто и никто не омрачает вашу идиллию, мало того, вам удастся внести свежую струю романтики и страсти в ваши отношения. А тем Тельцам, кто сейчас в поиске своего счастья, недолго осталось быть одинокими, вам уготована неожиданная встреча, настоящий взрыв чувств и буря эмоций, которые вполне реально со временем могут трансформироваться в крепкий семейный союз.

Близнецы

​У Близнецов эта неделя выдастся на редкость удачной и благополучной, все дела решаются сами собой, все планы легко претворяются в жизнь. В профессиональной сфере у вас период стабильности и наслаждения результатами былых трудов, хотя если вам захочется чего-то большего, то все пути перед вами открыты, смело действуйте, и вы добьетесь успеха. На этот период можно назначать заключение крупных сделок, сделанные инвестиции будут очень выгодными, а приобретенные вещи будут долго вас радовать. В сфере личных отношений тем, у кого есть пара, звезды приготовили целую неделю наполненную любовью, взаимопониманием, нежностью.

А Близнецам, которые еще не встретили свою вторую половинку, гороскоп на эту неделю обещает судьбоносную встречу, отношения, завязавшиеся в этот период, будут очень гармоничны и в дальнейшем приведут к созданию крепкой семьи.

Рак

​Раков ожидает непростая неделя, вам предстоит проверка на прочность, но не переживайте, вам хватит сил и выносливости для преодоления любого сопротивления.

Хотите вы этого или нет, но вам придется побороться за свое место под солнцем, вы будете отстаивать свои права и втягиваться в споры с окружающими, но, благодаря таким ситуациям, вам откроются ваши новые грани, а уверенность в собственных силах значительно вырастет.

На работе на этой неделе не стоит тратить свои нервы на конфликты, а лучше направить усилия на выполнение своих прямых обязанностей.
Ракам, состоящим в браке или в стабильных отношениях, эта неделя может добавить перчинки в вашу личную жизнь, возможны громкие скандалы или бурные примирения, но зато скуку как рукой снимет!

А тем, кто не нашел свою вторую половинку, звезды рекомендуют проанализировать, а точно ли вы хотите новые отношения, ведь если вы еще свободны, значит,​ что-то в вас противится этому, возможно, вы еще внутренне не созрели к судьбоносной встрече. На следующей неделе вам стоит с заботой отнестись к своему организму и соблюдать режим питания.

Лев

Львы на наступающей неделе столкнутся с периодом апатии и хандры, вы погрузитесь в ощущение полной бессмысленности происходящего, вы не будете видеть перспектив и открывающихся перед вами возможностей, но звезды говорят, что это только ваше настроение дает такое видение ситуации, на самом деле ваши дела совсем не плохи, вы просто не хотите замечать хорошие моменты, а полностью сосредоточились на негативе.

В профессиональной деятельности вы можете столкнуться с рутинной работой, которая будет вас напрягать, вам будет казаться, что нет конца и края этим однообразным процессам, вы даже задумаетесь о смене работы. Постарайтесь взять себя в руки, это временный период застоя в делах, все наладится, как только вы перестанете хандрить. В области личной жизни ваше сложное эмоциональное состояние не может не отразиться на отношениях с вашим партнером, вы можете начать придираться к мелочам и упиваться жалостью к себе вместо того, чтобы наслаждаться тем, что у вас сейчас есть.

А если вы сейчас в поисках пары, то вам нужно обратить внимание на свое отношение к противоположному полу, научиться доверять своему партнеру, действительно захотеть иметь семью, и тогда вы сами не заметите, как вторая половинка найдет вас. Гороскоп на неделю рекомендует: чтобы не погрузиться и дальше в грустные мысли и состояние хронической усталости, постарайтесь взять отпуск и хорошенько отдохнуть.​

Дева

Девам на следующей неделе можно расслабиться и ни о чем не беспокоиться, вы, что называется, баловень судьбы в этот период, ваши желания будут исполняться, а ​ даже если возникнут какие-то трудности, все решится само собой, практически без вашего участия и, конечно же, в положительную сторону.

В работе все складывается как нельзя лучше, можно даже сказать идеально, перед вами открываются хорошие перспективы, вы легко проводите сложные переговоры, партнеры идут вам навстречу, а начатые проекты ждет успех. Даже если вы позволите себе немного полениться, то и тут вам за это ничего не будет, вашим делам это ни капельки не повредит. В личной жизни удача тоже на вашей стороне, отношения с партнером приносят вам удовольствие и наслаждение, а новые знакомства приводят к началу перспективного романа.

Весы

Весам следующая неделя дарует счастливый шанс начать осуществлять то, о чем вы раньше могли только мечтать, и тут только от вас зависит, воспользуетесь вы этой прекрасной возможностью или нет.
На работе вам предоставляется полная свобода в самореализации, на этой неделе вы можете легко найти то дело, которое будет приносить вам и удовольствие, и прибыль, ваше настоящее предназначение, и это отличное время для кардинальной смены деятельности. В делах амурных семейным Весам остается только расслабиться и получать удовольствие, ваши отношения с партнером будут наполнены нежностью, доверием, романтикой и радостью от каждого дня, проведенного вместе. А одиноким Весам гороскоп на неделю преподнесет неожиданную встречу, которая полностью перевернет вашу жизнь, будьте открыты всему, что приходит к вам, не отказывайтесь от приглашений на кофе и все сложится самым наилучшим образом. Вы сейчас полны сил и ​ энергии, поэтому о состоянии здоровья переживать не стоит.

Скорпион

Скорпионам на наступающей неделе может стать скучно от однообразия и монотонности бытия, вам захочется ярких событий, а не рутинных дел, но звезды советуют присмотреться к тем мелочам, которые происходят с вами каждый день и найти в них радостные нотки.

В профессиональной сфере повезет тем Скорпионам, которые умеют креативить и применять нестандартные решения в работе. ​Семейным представителям этого знака звезды рекомендуют начать принимать вашего партнера таким, какой он есть, не надо пытаться переделать его под себя, изменить человека невозможно, вспомните, что когда-то вы полюбили его именно таким.

Одиноким людям следующая неделя вряд ли принесет новые знакомства или начало бурного романа, но это не помешает вам просто наслаждаться собой и этим вызывать интерес противоположного пола.

Стрелец

Грядущая неделя для Стрельцов обещает быть комфортной и спокойной. Эмоциональной фон этого периода может сподвигнуть вас на проявление заботы к окружающим, вам будет не хватать тепла и нежности, разговоров по душам и проявления чувств. В работе на этот раз не стоит рассчитывать на четкое и строгое выполнение всех ваших планов, этот период скорее подойдет для решения легких задач, требующих творческого мышления и воображения. Зато у вас очень хорошо пройдут намеченные переговоры с партнерами, вы сможете убедить в своей правоте кого угодно.

Согласно гороскопу на неделю, в любовной сфере будет уютно и радостно, ваша потребность в любви и ласке будет полностью удовлетворена. А одиноким Стрельцам скучать тоже не придется, готовьтесь к новым знакомствам, приятным встречам и чувственным отношениям.

Козерог

Козерогам на следующей неделе придется изрядно поднапрячься, чтобы пройти проверку на прочность на пути к целям, но звезды говорят, что у вас хватит сил на преодоление препятствий, главное оставаться уверенным в себе и своих убеждениях. В профессиональной сфере эта неделя обещает успех и продвижение вперед, но при условии, что вы не будете отвлекаться на мелочи и целиком и полностью посвятите себя​ своему делу, погрузитесь в него с головой.

В личной жизни у Козерогов наступает период страсти, сейчас это будет основной темой ваших отношений с партнером, особенно это важно для тех, кто сейчас в ссоре – примирение будет бурным и продолжительным, только для этого вам придется​ проявить гибкость в общении и научиться уступать своей второй половинке.

Для тех Козерогов, кто еще в поиске пары, не стоит надеяться на серьезный роман на этой неделе, зато легкого флирта и влечения к противоположному полу будет предостаточно. Помните, что в здоровом теле – здоровый дух, постарайтесь проявить физическую активность, займитесь спортом, но не забудьте и о чтении, походах на выставки, посещениях культурных мероприятий.

Водолей

У Водолеев следующая неделя пройдет гладко, без суеты, в точном соответствии с вашими планами и намерениями, вы сможете получить удовольствие от процесса решения поставленных задач, и результаты вас порадуют. На работе вас ждет успешное решение даже самых сложных задач, особенно если вы не будете впадать в панику, а просто начнете реализовывать проекты по заранее продуманному плану, старайтесь отключать эмоции, положитесь на свой жизненный опыт и не сомневайтесь, у вас все получится!

В личной жизни вас ждет стабильный период, никакие сюрпризы не застанут вас врасплох, ваш союз крепкий и основан на взаимном доверии и любви. Если что-то ранее в ваших отношениях шло не так, как вам хотелось, на следующей неделе ждите перемен к лучшему. Для одиноких Водолеев неделя обещает быть успешной на знакомства и продолжение ранее не сложившихся по каким-то причинам отношений, главное будьте более уверены в себе и в своей привлекательности.

Рыбы

Рыбам на следующей неделе придется столкнуться с проверкой на прочность ваших моральных устоев или обмана со стороны вашего окружения. На этой неделе не стоит доверять малознакомым людям, идти на рискованные операции, ввязываться в авантюры и делать крупные вложения, при этом вы и сами должны быть верны своим моральным принципам, не стоит пытаться обойти систему и действовать неэтично. На работе вас могут подвести ваши коллеги, которым вы оказывали неоправданное доверие, в таком случае вам стоит проявить хитрость и жесткость в отношениях с ними, не будьте слишком наивны.

В личной жизни Рыбам гороскоп на неделю рекомендует отбросить присущую вам жертвенность в отношениях с партнером, подумайте, почему вам выгодна такая роль, что она вам приносит и стоит ли продолжать нести вами же взваленный на себя крест.

Как утверждает гороскоп на неделю, для одиноких Рыб сейчас не самый лучший период для знакомства. Отношения, возникшие на этой неделе, могут быть не самыми искренними и основанными исключительно на влечении и страсти. Зато сейчас очень благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредных привычек и разного рода зависимостей, ваш организм будет вам благодарен за это.

6 января 2020, 11:50

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