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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года

Фото: pixabay.com
Каким будет 2020 год? Чем порадует нас? По словам астролога Юлии Урусэль, 2020 год станет особенным и кардинальным не только для России, но и для всего человечества.
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Главное событие – соединение двух социальных планет Юпитера и Сатурна в знаке Водолея. Их соединение, которое случилось 21 декабря, можно признать официальными вратами старта Новой эпохи Водолея. Возможно, многие еще не понимают, что такое эпоха Водолея, в которую нам посчастливилось жить. Это время перемен, смены всего, к чему привыкли мы и наши родители, бабушки и дедушки – это разрушение всех стереотипов и предрассудков. Раскрытие всех ресурсов нашего организма, новая энергия, время новых технологий и открытий во всех сферах жизни. В ближайшее время начнется настоящий переходный период, который поделит нашу жизнь на до и после.

Для тех, кто хочет вписаться в новое время, уже сейчас нужно учиться шагать в ногу с техническим прогрессом. Вкладывайте деньги в свои знания, в образование, учитесь "быть на ты" с техникой, интернетом, социальными сетями, гаджетами, чаще путешествуйте, открывайтесь всему новому, ведь у Водолея нет границ, он свободен, как ветер.

26 декабря мы встретили Солнечное Затмение и на целых две недели вошли в таинственный коридор Затмений. Это крайне непростой период, когда события вокруг заставляют нас меняться, не спрашивая нашего разрешения. Если вы еще не готовы к кардинальным переменам, то в плоть до 10 января нужно исключить из своего "рациона" конфликты, критику и желание выяснить отношения.

Овен

Овнам следующая неделя принесет дух авантюризма, новизны и ребячества в вашу насыщенную эмоциями и событиями жизнь. Вам захочется нестись навстречу приключениям, будет казаться, что перед вами открыты все пути, вы с азартом будете браться за любые предложения и проекты. В профессиональной сфере, тем не менее, звезды рекомендуют более серьезно подходить к решению вопросов. Ваши действия слишком спонтанны и хаотичны, поэтому назначать важные переговоры и заключение сделок на следующую неделю не стоит. Зато творческим Овнам этот период принесет вдохновение и полет фантазии, что значительно поможет вам в ваших проектах.

В личной жизни также лучше не рассчитывать на начало серьезных отношений, а вот легкий флирт, курортный роман, любые легкие отношения без обязательств вполне могут случиться с вами в это время. Семейные Овны также могут, что называется, пуститься во все тяжкие. Душа будет требовать праздника и авантюр. А еще эта неделя располагает к обновлению отношений, которые сейчас как будто застыли на одном месте. Звезды намекают, что вам пора перестать относиться с беспечностью к своему здоровью, пора начинать заботиться о своем организме, но сил и бодрости вам не занимать в эти семь дней.

Телец

Тельцы на этой неделе почувствуют на себе, что такое белая полоса в жизни, когда все дела спорятся, все неприятности отступают, а удача преследует буквально во всем. В профессиональном плане вас ожидает удачное деловое партнерство, особенно если речь идет о международных связях, вы легко проводите переговоры, заключаете выгодные сделки. Эта неделя также благоприятна для налаживания отношений с коллегами, даже если вы только познакомились с новым коллективом, не сомневайтесь, вы легко завоюете уважение и авторитет.

В семейной жизни Тельцов наступает период гармонии. Если были какие-то ссоры, то на этой неделе отношения полностью восстановятся, а примирение принесет вам комфорт и удовлетворение. Одиноких Тельцов на этой неделе ждут судьбоносные встречи, а если вы думаете, что идеальных отношений не бывает, то вам дается шанс убедиться в обратном и встретить человека, который будет понимать вас с полуслова. Вы сейчас полны сил, энергии и душевного тепла, поэтому о здоровье вам даже не придется вспоминать на будущей неделе.

Близнецы

У Близнецов на следующей неделе будет настоящая проверка моральных принципов и духовных ценностей. В любой ситуации вы должны помнить о своих внутренних убеждениях и прислушиваться к голосу интуиции. В этот период звезды рекомендуют вам внимать советам тех, кто для вас в авторитете, мудрых наставников, старших и более опытных коллег, родителей или друзей, чьему мнению вы безоговорочно доверяете. В профессиональном плане при решении задач вам ни в коем случае нельзя нарушать установленные для всех правила, а тем более, если принятое решение будет противоречить вашим моральным устоям и голосу совести. Также на этой неделе складывается хорошая обстановка для начала обучения, повышения квалификации, начала стажировки.

В личной жизни вас ждет укрепление тех отношений, которые у вас сейчас сложились, будь то семейный уклад или партнерские и дружеские отношения. Эта неделя очень благоприятна для вступления в брак или принятия решения о начале серьезных отношений с вашим партнером. Здоровье вас не подведет в этот период, только постарайтесь не злоупотреблять вредной едой и алкоголем.

Рак

Ракам следующая неделя предвещает необходимость сделать какой-то выбор, причем от правильности вашего решения будет зависеть дальнейшее развитие событий в вашей жизни. Своим решением вы или раскроете перед собой новые горизонты и возможности, или загоните себя в тупик, из которого выбраться будет не так просто. Звезды советуют вам не впадать в панику, замедлиться в нужный момент и хорошенько обдумать ситуацию, просчитать все возможные варианты развития событий и только после тщательного анализа делать следующий шаг. В рабочих делах вы можете столкнуться с появлением конкуренции и решением сложных задач, но также эта неделя располагает и к карьерному росту, и к заключению важных для вас сделок.

Тем Ракам, кто состоит в паре, придется столкнуться с проверкой на прочность ваших чувств. Во избежание лишних ссор вам не стоит делать резких движений, нужно быть гибче и идти на компромиссы с вашим партнером. У одиноких Раков есть возможность завязать новые отношения, но на этом этапе вы можете довольно равнодушно относиться к ним. На выходных звезды советуют вам расслабиться и постараться отдохнуть, чтобы избежать апатии и хронической усталости. ​

Лев

Львам грядущая неделя предрекает, что вы стоите на пороге глобальных перемен, когда определенный этап в вашей жизни заканчивается. Внимание, перед вами открываются новые пути и перспективы. Есть возможность перейти на другой уровень в жизни. В профессиональном плане вас могут ждать как повышение по карьерной лестнице, получение новых проектов и масштабных задач, так и полная смена рода деятельности или переход на новую работу, которая окажется гораздо лучше и перспективнее предыдущей. От вас требуется принимать те перемены, которые уже давно стучатся в вашу жизнь, не оставаться на насиженном месте и рассматривать приходящие предложения со всей ответственностью.

В личной жизни вас могут ожидать совершенно разнообразные события, от свадьбы до развода, но все они будут вести вас к глобальным переменам, которые должны произойти с вами, и только вам сейчас виднее, от чего или от кого вам пришла пора отказаться на этом этапе.

В области здоровья стоит обратить внимание на свой режим дня и систему питания, возможно, вам лучше начать вовремя ложиться спать или заниматься спортом, тогда все болезни обойдут вас стороной.

Дева

У Дев неделя обещает быть довольно интересной: вам захочется перемен, путешествий, смены обстановки или даже смены места жительства и работы. Для достижения максимального успеха нужно помнить о том, что только решительные и активные действия смогут принести результат.

На работе ваш энтузиазм будет замечен и оценен руководством, что может легко привести вас к успеху и карьерному росту. А вот на любовном фронте у вас будут кипеть настоящие африканские страсти, инициатором которых будете именно вы. Но не забудьте и о чувствах и желаниях своего партнера. Тем, кто еще не встретил свою вторую половинку, звезды намекают, что с таким настроем у вас есть все шансы на новые перспективные знакомства.​

Весы

Весам неделя пророчит исполнение того, о чем вы долго грезили и мечтали, но с одним условием – потребуется приложить усилия и не упустить появившуюся возможность. В профессиональной сфере вам дается шанс обрести свое призвание и начать наконец получать удовольствие от работы.

Семейным Весам неделя принесет умиротворение, вы сможете провести много времени со своей второй половинкой, и эти дни будут наполнены нежностью и взаимопониманием. А вот одиноких Весов ждут внезапные встречи, яркие знакомства и незабываемые впечатления.

​Скорпион

Для Скорпионов уготована прекрасная неделя, полная умиротворения и гармонии, вам дана возможность хорошо отдохнуть и расслабиться. Действительно можно ни о чем не беспокоиться, вы сделали все, что должны были, все проблемы и тревоги уже позади.

На работе неделя принесет удачное завершение проектов и всех начатых ранее дел, да еще у вас велики шансы получить премию или поощрение за свои труды. Это удачное время для инвестиций и разного рода вложений, вы сможете правильно распределить финансы и получить максимальную выгоду.

В личной жизни наступил период, когда все ссоры улажены, все конфликты исчерпаны, а дома царит уют и покой. Если вы сейчас в поисках своей второй половинки, то эта неделя дает вам настоящий шанс завязать отношения с родственной душой, той самой настоящей второй половинкой, но для этого обязательно надо выходить в свет, чтобы воспользоваться такой возможностью!

Стрелец

Стрельцы на этой неделе почувствуют себя затянутыми в рутину. Будет казаться, что выхода просто не существует.​ Звезды говорят, что вы ошибаетесь. Вы каждый день вносите определенный вклад в свое будущее, кирпичик за кирпичиком вы строите фундамент новой жизни, и хоть временами этот процесс вашей порывистой натуре кажется скучным, надо запастись терпением и настроиться на благоприятные перемены.

В профессиональной сфере добиться успеха вам поможет только креативный подход, применяйте присущее вам воображение. Увы, действовать сейчас привычными и проверенными способами бесполезно. А в отношениях эта неделя принесет стабильность, но вам не стоит идеализировать партнера и пытаться его изменить. Просто принимайте своего любимого человека таким, какой он есть.

Козерог

Козерогам неделя принесет много туманных и неясных перспектив, поэтому обольщаться вдруг нагрянувшим возможностям не стоит. В профессиональной сфере стоит очень обдуманно взвешивать каждый свой шаг, ведь многие ваши планы нереальны и фантастичны.

Сейчас далеко не лучшее время для начала собственного бизнеса, заключения сделок и проведения любых крупных финансовых операций. Зато если вы работаете в области маркетинга или рекламы, сфере услуги, ресторанном или игорном бизнесе, то эта неделя как раз может принести небывалый успех.

В сфере личных отношений вы можете начать идеализировать партнера, отрицать действительность и, как говорится, "витать в облаках". В сфере здоровья в этот период возможны нервные срывы: необходимо больше бывать на природе и ни в коем случае не злоупотреблять спиртными напитками.

Водолей

У Водолеев неделя будет не самой простой. Будьте готовы к тому, что неприятности могут подстерегать на каждом шагу. Ваша задача встретить их во всеоружии, чтобы минимизировать последствия от этих ситуаций. Это могут быть неприятные новости, внезапные конфликты или непредвиденные траты. В сфере работы из-за мелких неприятностей вы можете начать разочаровываться в своей профессии, но звезды советуют вам не паниковать, относиться к ситуации по-философски, ведь все трудности носят временный характер, а возможно, вам они посланы не просто так. ​

На личном фронте тоже все непросто. Конфликты с партнером вероятны весьма и могут привести к очень травматичным последствиям. Постарайтесь негатив, свалившийся на вас на работе, оставить за порогом своего дома. Займитесь собой – потеря психологического равновесия, чревата проблемами со здоровьем в будущем.

​Рыбы

Рыбам неделя принесет финансовый успех – это может быть премия, непредвиденные доходы, ну, или забытый кем-то чемодан с деньгами. На работе перед вами откроются ранее закрытые двери, новые перспективы и возможности. Цели, которых вы давно хотели достичь, окажутся на расстоянии вытянутой руки. Все, что вы получите на этой неделе – результат ваших упорных трудов. А если вы отлынивали, на сверхприбыль не рассчитывайте.

В отношениях с партнером почувствуете полную удовлетворенность. Все будет так, как вы хотели. Если же вы еще не встретили свою половинку, то наслаждайтесь покоем и беззаботным одиночеством. Состояние здоровья на этой неделе стабильное.

30 декабря 2019, 16:00

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