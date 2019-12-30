Гороскоп на январь 2020 года

Овен

У одиноких Овнов велика вероятность романтического знакомства, например, через общих знакомых. Также есть возможность, что вы решите начать отношения с человеком, которого раньше рассматривали исключительно как друга. Наиболее подходящее время для новых знакомств – первая половина месяца. Во второй его половине возможен роман, который вы предпочтете скрывать.

В январе улучшить свое положение на работе Овны смогут больше путем интриг, чем трудолюбием, и тут главное не перестараться… Будет хорошо получаться работа в команде. В этом месяце в целом ожидается много общения, переговоров и встреч. Вероятно, вам придется просить помощи у друзей для улучшения финансовой ситуации. Сейчас хорошее время для путешествий.

Телец

У Тельцов есть все шансы завязать новые отношения, которые окажутся еще и очень полезными. Не исключен служебный роман. Сейчас удачное время для связей с заграницей, это могут быть как командировки, так и переговоры, встречи и заключение сделок. Благоприятно начало обучения и повышение квалификации. Связи, которые у вас появятся в этот период, будут способствовать дальнейшему продвижению по службе. Материальное положение должно улучшиться.

Близнецы

Возможен роман с кем-то из-за границы или по интернету. Одинокие представители знака могут найти свою вторую половину на работе. Скорее всего, партнер будет старше или выше по должности. У семейных Близнецов в приоритете будет работа, что может привести к конфликтам в семье. В первой половине месяца договоренности могут срываться не по вашей вине, не принимайте все близко к сердцу. Во второй половине января ситуация должна измениться. Если вы наладите контакт с зарубежными партнерами, это поможет выйти вашему бизнесу на новый уровень. Январь – хороший месяц для учебы. Обратите внимание на здоровье бронхо-легочной системы.

Рак

В январе Раки могут быть чересчур обидчивыми и склонными к импульсивным решениям. Постарайтесь быть спокойнее в проявлении своих чувств и меньше ревнуйте. Такое настроение может привести к разрыву отношений. Одинокие Раки могут найти романтические отношения в поездке. Семейным представителям знака рекомендуется воздерживаться от соблазнов.

Ситуация на работе может сложиться так, что вам придется расстаться с кем-то из партнеров, если не будет достигнуто согласие по спорным моментам. В январе вы можете стать нетерпимыми по отношению к коллегам. Наступает хорошее время для обучения. Месяц сулит крупные траты. Могуь обостриться хронические заболевания.

Лев

В январе Лев будет больше времени уделять семье и супругу, что несомненно пойдет на пользу отношениям. Но во второй половине месяца может появиться недоверие к партнеру, постарайтесь его преодолеть. Рекомендуется посвятить время обучению и повышению своей квалификации. Январь – успешный месяц, когда вы сможете проявить все свои таланты. Не бойтесь высказывать свои идеи руководству и претворять в жизнь самые смелые замыслы. Финансовое положение будет достаточно стабильным. Рекомендуется избегать травм.

Дева

В январе Девы станут более открытыми к общению и новым знакомствам, что поможет одиноким представителям знака найти своего партнера. Стремление семейных Дев к личной свободе может стать поводом для ссор. Вторая половина месяца будет гораздо продуктивнее в рабочем плане, чем первая. Если вы находитесь в поиске работы, то скорее всего найдете то, что хотите. Постарайтесь быть менее стеснительными, тогда вы сможете достичь всех поставленных целей. Успешным станет семейный бизнес. Обратите внимание на здоровье бронхов и легких.

Весы

Январь станет поистине семейным месяцем, когда Весы будут полностью поглощены домашними заботами и хлопотами. Сейчас для вас главное – это общие интересы с избранником: если вы одиноки, то будете искать именно такого партнера, а если в отношениях, то отсутствие общего может привести к разрыву. Семейным Весам стоит избегать соблазнов на стороне.

В январе ставьте для себя реальные цели, не стоит витать в облаках. Конец месяца принесет достойное вознаграждение, если вы будете усердно трудиться. Стоит обратить внимание на здоровье мышц и суставов.

Скорпион

Январь благоприятен для общения с друзьями и родственниками. Одинокие представители знака будут особенно притягательны и очаровательны, вы сможете легко завязывать знакомства, поэтому встретить свою вторую половинку не составит труда. В этом месяце у Скорпионов особенно успешным будет семейный бизнес. Только будьте внимательны при подписании документов, в них возможны ошибки. Сейчас подходящее время для смены работы. Финансовое положение Скорпионов должно улучшиться в январе. Рекомендуется обратить внимание на состояние здоровья зубов.

Стрелец

Стрельцы могут довольно неожиданно влюбиться. Чтобы отношения продлились долго, они должны быть подкреплены какими-то общими интересами. Для семейных представителей знака январь будет довольно благоприятным месяцем, посвятите его общению с родственниками.

В январе Стрельцы будут задумываться об увеличении дохода. Это могут быть как мысли о смене работы, так и об открытии собственного бизнеса. И есть вполне реальная вероятность, что кто-то из близких поможет в ваших начинаниях. Сейчас хорошо делать крупные покупки. Январь – довольно травмоопасный месяц, будьте аккуратны.

Козерог

Если вы одиноки, то оглядитесь по сторонам: возможно, человек, которого вы так долго искали, давно находится рядом с вами. Будет замечательно, если с этим человеком у вас найдутся общие интересы.

Козерогам рекомендуется отбросить все иллюзии и заняться реальным делом. Постарайтесь распланировать ближайшее будущее. Заняться их реализацией будет проще со второй половины месяца. Будьте внимательны при заполнении документов, велика вероятность ошибок. Ваше финансовое положение обещает быть стабильным. Рекомендуется особенно бережно относиться к своим ногам. Возможны травмы.

Водолей

Водолеи будут настроены на новые знакомства, так что не упустите возможность завязать отношения. Если вы в отношениях, то вполне вероятно захотите разнообразить их новыми впечатлениями.

Постарайтесь уйти от пустых слов и обещаний, обращайте внимание только на ту информацию, которая подкреплена фактами. Сейчас самое время ставить конкретные цели на ближайшее время и определять шаги по их достижению. Во второй половине месяца не бойтесь претворять в жизнь свои идеи, экспериментировать и менять привычный распорядок жизни. Финансовая ситуация должна улучшиться. Стоит обратить внимание на здоровье ног и вен.

Рыбы

В начале месяца Рыбы захотят проводить больше времени наедине с собой, чем в шумных компаниях, что не будет способствовать новым знакомствам. Ближе к концу месяца вы можете решиться на смену имиджа и наконец выйти в свет. Вероятно, что в первой половине месяца вы столкнетесь с каким-то конфликтом внутри коллектива или семьи, но сможете его урегулировать. Постарайтесь не делиться своими планами, хотя во второй половине месяца вы и так будете достаточно замкнутыми и предпочтете работать в одиночку. Январь – отличное время, чтобы начать вести здоровый образ жизни.