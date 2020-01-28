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Гороскоп

Календарь красоты на февраль 2020 года

Фото: photorevolution/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Юлия Урусэль

Юлия Урусэль блогер

 Астролог, таролог
Февраль мы встретим в объятиях сентиментальной, мечтательной и чувствительной Венеры в Рыбах. Любовь по-рыбьи будет настигает нас с первого взгляда, с замиранием сердца и настоящими "бабочками" в животе. Причем, это не говорит о том, что мы сразу будем переходить к активным действиям. Нет, нам нужен сам объект, наслаждение самим процессом влюбленности, который, скорее всего, окажется невысказанным, туманным и тайным. Мы мечтаем о совершенной любви и остро нуждаемся в новых чувствах за гранью реальности. Ну, разве такое бывает?
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"Конечно, каждый раз, когда к нам в гости заплывает Венера в Рыбах. Мы надеваем модные "розовые очки" и на время перестанем видеть недостатки своих партнеров, как новых, так и бывших. Венера в Рыбах – это красота. Божественная, загадочная, возвышенная, поэтическая, неземная и романтическая. При такой Венере вряд ли вас потянет на эксперименты с внешностью. Сделать радикальное каре – не вариант, а вот закрутить кудряшки и завить локоны, чтобы придать образу женственности – вот это скорее всего, - рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль. – В качестве картинки перед глазами предлагаю вам образ типичной представительницы такой Венеры – Мишель Пффайфер. Мягкие черты лица, легкая грусть в глазах, светлые, немного волнистые волосы, всегда женственно уложенные и неопределенный стиль в одежде – скорее ретро и классика, чем современность. Летящий и струящийся образ, часто длинные платья и юбки, но обязательно романтические вырезы на блузках, подчеркнутая элегантность и неяркая сексуальность. Это образ настоящей женщины, манящей не сексапильностью, а внутренней глубиной и чувственностью, женщины, берущей не напором, а мудростью и пониманием мужских желаний".

Но, все "это" как по мгновению волшебной палочки превратится в "тыкву" уже 7 февраля вместе с переходом Венеры в знак Овна. Ведь тут наша красотка Венера заходит погостить к активному и сексуальному Овну. Скучать и заморачиваться о том, что на бал "нечего надеть" точно не придется. Венера в "овновском" обличии – это страсть, в самом ее природном естестве, огонь, сжигающий все дотла. А причиной тому управитель Венеры в знаке Овна – агрессивный и атакующий Марс, бог войны, который совершенно беспощадно действует на своих подопечных, придавая им активность, решительность, импульсивность, настойчивость и стремление к победе любой ценой. Можете представить, какие качества придаст этот завоеватель Венере?

Яркая представительница Венеры в Овне – Элизабет Тейлор. Ураган страстей, настоящий вулкан, причем явно на стадии его извержения. О ее бурных романах и ярких отношениях с мужчинами до сих пор ходят легенды, а ее образ всегда был пронизан кричащей сексуальностью и магнетизмом.

Вот и нам в период с 7 февраля до 5 марта резко захочется добавить в нашу жизнь красок. Так что руки сами потянутся к красным нарядам, обтягивающим брюкам и прозрачным блузкам.

Мужчины, берегитесь! На тропу войны выйдут настоящие амазонки, дух которых буквально вселится в женщин и заставит выглядеть и действовать достаточно настойчиво, агрессивно и сексуально.

Не зря говорят, что дамы не постоянны, ведь Венера каждый месяц дарит нам возможность раскрыть новые грани нашей женственности. Позвольте себе перемены в феврале, раскройте новые грани вашей натуры.

И еще один важный момент, на которой Юлия Урусэль обращает наше внимание. 17 февраля 2020 года начнется период ретроградного Меркурия, который продлится вплоть до 10 марта. Меркурий отвечает в нашей жизни за коммуникации, общение, интернет, любые средства связи, мышление, торговлю, транспорт, обучение и усвоение информации. И когда он хозяйничает на небе, то мы чаще обычного забываем, теряем, путаем, ошибаемся и возвращаемся с хорошо забытому старому.

"Как это может проиграться на процедурах красоты? Да, элементарно. Мастер замечтался и перепутал краски. Захотели постричься на два сантиметра покороче, а вас оболванят на десять. Меркурий затрудняет взаимопонимание между людьми, и поэтому мы чаще обычного говорим одно, думаем другое, а в результате получаем третье. Так, что в идеале в этот период не менять мастера и ходить только к проверенным специалистам, не экспериментировать с внешностью, не применять новые косметические препараты, отложить серьезные косметические процедуры и детально в момент приема объяснять специалисту, что вы желаете видеть в итоге", – предупредила астролог.

А теперь подробнее о благоприятных датах на февраль.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне. Лучшее время для этого в феврале:

  • 1 февраля, с 14:00;
  • 2 февраля;
  • 3 февраля, с 14:30;
  • 4 февраля;
  • 6 февраля;
  • 8 февраля, с 10:00;
  • 24 февраля;
  • 25 февраля, до 17:00;
  • 29 февраля.

Если вы наоборот хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее. В феврале это:

  • 10 февраля;
  • 11 февраля;
  • 12 февраля, с 13:00;
  • 14 февраля, с 13:00;
  • 15 февраля;
  • 16 февраля;
  • 18 февраля, до 12:00;
  • 19 февраля;
  • 21 февраля.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОЦЕДУР С ВОЛОСАМИ

  • 7 февраля;
  • 9 февраля;
  • 13 февраля;
  • 20 февраля;
  • 23 февраля.

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

  • 1 февраля, с 14:00;
  • 2 февраля;
  • 3 февраля, с 14:30;
  • 4 февраля;
  • 6 февраля;
  • 8 февраля, с 10:00;
  • 24 февраля;
  • 25 февраля, до 17:00;
  • 29 февраля.

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

  • 10 февраля;
  • 11 февраля;
  • 12 февраля, с 13:00;
  • 14 февраля, с 13:00;
  • 15 февраля;
  • 16 февраля;
  • 18 февраля, до 12:00;
  • 19 февраля;
  • 21 февраля.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога, применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".

  • 1 февраля, с 14:00;
  • 2 февраля;
  • 3 февраля, с 14:30;
  • 4 февраля;
  • 6 февраля;
  • 8 февраля, с 10:00;
  • 24 февраля;
  • 25 февраля, до 17:00;
  • 29 февраля.

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

  • 10 февраля;
  • 11 февраля;
  • 12 февраля, с 13:00;
  • 14 февраля, с 13:00;
  • 15 февраля;
  • 16 февраля;
  • 18 февраля, до 12:00;
  • 21 февраля.

Внимание регионам, время московское!

28 января 2020, 14:09

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