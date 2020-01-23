Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года

Прямо с понедельника и на всю неделю нас может закружить водоворот чувств и эмоций.... Влюбляемся, ссоримся, миримся, а потом опять все по кругу.

"Что происходит?" – возможно, спросите вы. Это все Венера и Марс устроили заварушку, – рассказывает астролог Юлия Урусэль. – Венера в лапах Нептуна, и поэтому она, как и все женщины в подобной ситуации, вообще "не видит берегов". Обижаемся, капризничаем, придумываем что-то, ждем принцев и горюем, что их все нет и нет. А Марс (как любой мужчина) в непонятках, а что случилось? Ну откуда такие бурные фантазии у дам? На этой неделе нам будет крайне сложно услышать и понять друг друга".

Кстати, для решения финансовых вопросов время тоже не слишком подходящее. Лучше притормозить любые серьезные расходы до субботы. Прячем по банкам, кредиткам, сейфам, под подушками, но другим в доверительное управление не даем. Сейчас вообще не стоит делать резких движений и вестись на выгодные предложения.

Поспешайте медленно и не доверяйте незнакомцам. Высока вероятность того, что активизируются мошенники и им будет легче задурить нам головву. Но, к выходным сложности во взаимопонимании расстаят и можно смело идти на мировую.

Начиная с полудня в субботу и все воскресенье пожно посвятить время серьезным приобретениям. Смело покупате все, начиная от бытовой техники и заканчивая земельным участком. Затягивать не стоит, потому что уже с 17 февраля мы встретим очередное нашествие ретро-Меркурия, который крайне не любит обновки и гаджеты.

Овен

Овнам предстоит непростая неделя. Собственные страхи, тревоги и дурные предчувствия не дадут вам покоя. Они будут вас преследовать по пятам и постоянно напоминать о себе. Такое неуравновешенное состояние связано с неприятным происшествием в вашей жизни или с ожиданием чего-то плохого в будущем. Тревожные мысли не позволят двигаться вперед, развиваться и реализоваться во всех сферах жизни. Избавиться от страхов самостоятельно не получится, потребуется помощь мудрого, сильного человека, которому вы доверяете. Вместе вы сумеете найти источник вашего нестабильного эмоционального состояния и проложите путь к избавлению от тревог и страхов.

Личная жизнь на этой неделе уйдет на второй план. Прежде всего вам необходимо разобраться в себе, иначе возможны конфликты, распри и обиды. Не позволяйте эмоциям взять верх над собой, держите себя в руках.

Самое главное, что вам следует предпринять в выходные – прийти в уравновешенное состояние.

Телец

Для Тельцов предстоящая неделя окажется неэффективной в плане постановки целей и реализации в работе. Вы погрязнете в гнетущих воспоминаниях о прошлых неудачах. Это не позволит думать о настоящем, и тем более о будущем, а также не даст заниматься делами, которые для вас актуальны. Может казаться, что вы неудачник и потеряли много времени зря. Обида на себя не приведет ни к чему хорошему. Лучший выход из ситуации – сделать выводы и принять свои ошибки. Если вы сумеете побороть депрессию, то увидите свои реальные возможности и перспективы.

На работе могут возникнуть проблемы из-за ваших недочетов. Не стоит ожидать похвалы от руководства. Новые проекты могут оказаться неудачными, поэтому лучше отложить все начинания на следующую неделю. В сердцах вы можете решить уволиться. Но не спешите принимать такое важное решение. Слишком велик риск совершить ошибку.

Депрессивное состояние повлияет и на вашу личную жизнь. Вы испытаете раздражение к партнеру. Но держите себя в руках, партнер ни в чем не виноват. А негативную энергию лучше сбрасывать с помощью бойцовской груши.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды пророчат успех как в текущих делах, так и в новых начинаниях. Все, что казалось вам невыполнимым, получится, если подойдете к проблеме нестандартно. Удачными окажутся путешествия, передвижение и переезд.

На работе выпадет шанс показать себя с лучшей стороны. Будьте увереннее в себе, не бойтесь выделиться. Ваши знания, опыт, целеустремленность и решительность не останутся незамеченными. Возможно повышение и новые интересные проекты.

В личной жизни без потрясений. Отношения, которые зародились недавно, будут процветать и развиваться. Страсть, взаимопонимание и общие интересы сблизят вас еще больше. Про отношения, проверенные годами, карты загадочно молчат.

В плане здоровья вы полны сил и энергии, сезонные простуды и грипп обойдут вас стороной. Но если болезнь настигла вас раньше, то эта неделя принесет долгожданное выздоровление.

Рак

У Раков неделя пройдет по разработанному заранее плану. Все ваши мысли заняты важной целью, к которой вы идете размеренно, продуманно и смело. Вы верно оцениваете свои силы и не сворачиваете с пути. Главное не отступать и не поддаваться эмоциям. Они могут все испортить. Но если вам удастся избежать волнения и негативных мыслей, у вас все получится.

В рабочих вопросах без сюрпризов. Все риски снижены до мелочей, возможные преграды устранены. Вы покажете себя как профессионал и ценный работник.

В личной жизни избегайте грубости, бескомпромиссности и жесткости по отношению к партнеру. Он этого не заслуживает. Вам стоит быть мягче и отзывчивее, иначе возможны конфликты на пустом месте. Отключайте дома "холодную голову", которая так помогает вам на работе.

На этой неделе возможны травмы, порезы и даже переломы. Будьте внимательны и осторожны.

Лев

Львы на этой неделе будут вынуждены замедлить темп жизни, внимательно прислушаться к себе и восстановить силы. Период болезни, работы на износ, конфликтов и проблем выжали из вас все соки. Усталость правит вашими эмоциями и жизнью в целом. Пока ситуация не изменится, вы не сможете двигаться дальше. Пора отдохнуть. Отложите дела и как следует выспитесь, долечитесь, погуляйте, отправьтесь в отпуск. В период дефицита солнечного света не забывайте о витаминах и правильном питании. Позаботься о себе как о самом дорогом человеке на свете. Подумайте не только о физическом, но и о душевном состоянии. Найдите способ отвлечься от забот и побыть наедине с собой. После упадка обязательно бывает взлет. Подготовьтесь к нему как следует.

Дева

Девам предстоит активная и насыщенная неделя. Вокруг вас будет происходить много событий, за которыми придется поспевать, потому что вы окажетесь в самом эпицентре. Если раньше какие-то дела не ладились, то сейчас все получится. Период затишья и спокойствия закончился. Главное ничего не упустить и не сбавлять темп. Возможны поездки, командировки, важные встречи и общение с интересными людьми.

Звезды предсказывают успех в работе. Правда, придется попотеть, но результат того стоит. Если приложите достаточно усилий, вас ждет повышение, заманчивые предложения или даже смена сферы деятельности.

В делах сердечных тоже возможны яркие события: головокружительный роман, влюбленность, взаимная симпатия. Семейные люди вспомнят о романтике и снова влюбятся в своих партнеров.

Следите за здоровьем, не допускайте перенапряжения и тогда вы сможете выдержать быстрый темп жизни.

Весы

Весам звезды советуют следить за своими поступками, чтобы не казаться легкомысленным и безответственным человеком. Серьезные дела не заладятся. Чтобы это не портило вам настроение, перенесите все важное на потом. Зато этот период подходит для начала новых проектов, обучения или внесения незначительных изменений в свою жизнь. Но не ждите быстрых результатов. На этой неделе вами движет авантюризм, жажда приключений, энтузиазм и даже некоторое безрассудство.

В работе вы предприимчивы и активны, но довести дело до конца вам будет очень сложно. Помешают спонтанность и хаотичность действий. Звезды рекомендуют обуздать эмоции и постараться не совершать ошибки.

В личной жизни не случится ничего грандиозного. Возможны интрижки и легкий флирт. Семейным людям захочется попробовать что-нибудь новенькое или запретное в сексуальном плане.

Суета и слишком высокая активность компенсируются приливом сил. Но если плохо рассчитать возможности организма, подорвете здоровье. Будьте более внимательны к себе, не забывайте отдыхать вовремя.

Скорпион

Скорпионов ждет чудесная неделя: без суеты, неприятных сюрпризов и строго по плану. Все ваши усилия не пройдут незамеченными. Вы обязательно добьетесь желаемого результата. Для важных дел звезды рекомендуют отключать эмоции и положиться на ваш опыт и ум. Успех не заставит себя ждать.

Работа не предвещает особых трудностей. Вам может казаться, что задания сложные, но вы справитесь, если будете действовать по заранее разработанному плану, опираясь на свой опыт и интеллект.

В сердечных делах без перемен. Существующий союз останется крепким и надежным.

Стрелец

Стрельцов ждет хорошая неделя, наполненная положительными эмоциями. Если раньше ваши дела шли не очень, настал переломный момент. Звезды советуют оглянуться назад и учесть ошибки, из-за которых у вас были проблемы, чтобы больше их не совершать. Вспомните о том, что хотели давно сделать или кому-то обещали, сейчас самое время исполнить обещанное и отложенное.

В личной жизни не намечается глобальных перемен. Возможен легкий флирт или возвращение прошлых отношений. Но звезды молчат о последствиях и того, и другого.

В плане здоровья звезды рекомендуют поберечь себя. Если чувствуете, что быстро устаете и теряете энергию, дайте себе немного отдохнуть.

Козерог

Козерогов на этой неделе ждут глобальные перемены. Звезды не указывают, в какой именно области они будут. Возможно, это свадьба, развод, рождение ребенка, смена места жительства или работы. А может быть вы поменяетесь духовно, и это перевернет вашу жизнь. Только более подробный и индивидуальный прогноз прольет свет на загадки будущего. Сейчас вам стоит подготовиться к переменам и настроиться на нужный лад.

Водолей

Для Водолеев неделя будет на редкость удачной. Звезды обещают умиротворение и гармонию во всех сферах жизни. Можете ни о чем не беспокоиться и устроить себя неделю отдыха. Но, если с отдыхом не складывается и придется работать, ваш труд будет оценен по достоинству. Возможна премия или повышение по службе. Именно на этой неделе высоки шансы подписать выгодный контракт, встретиться с важными людьми и завести полезные деловые связи. Инвестирование и вложение денег принесут высокий доход.

Одиноким людям, мечтающим об отношениях, стоит внимательно смотреть вокруг, приглядываться к окружающим и много гулять. На этой неделе звезды пророчат высокую вероятность встретить свою вторую половину.

Ваше здоровье не внушает опасения. Если прежде болезни одолевали вас, на этой неделе, наконец, наступит выздоровление.

Рыбы

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют следить за каждым словом и действием. Не нарушайте законы, не рискуйте нарваться на штраф или на что-нибудь посерьезнее. Внимательно читайте документы, которые подписываете, не ввязывайтесь в сомнительные авантюры. Ничем хорошим это не закончится. Выполняйте правила даже в мелочах. Например, не переходите дорогу на красный, даже если вокруг не видно ни одной машины.

На работе вам предстоит много бумажной волокиты, подписание документов, составление договоров. Перечитайте правила организации и не отступайте от них ни на шаг. Если вы работаете на себя, самое время написать свой свод правил и неукоснительно ему следовать. Всем, кто ищет работу, звезды обещают скорейшее трудоустройство.

В личной жизни не забывайте о взаимном уважении и соблюдении интересов обоих партнеров. О здоровье не беспокойтесь, с ним все в порядке.