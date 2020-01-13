Только завершился коридор затмений, и опять на небе очередная заварушка. Вплоть до конца месяца два гиганта Сатурн и Плутон будут идти рука об руку и создавать ситуации напряженности и безвыходности. В воздухе повиснут отчаяние и паника, накроют депрессивные мысли, что жизнь не удалась и "лучше не будет". Особенно это может отразится на текущих событиях в жизни Овнов, Львов и Стрельцов.

"Планеты-вредители Сатурн с Плутоном атакуют и жестко указывают на наши самые слабые места. Нам тяжело подчиняться, болезненно воспринимается давление со стороны окружающих и органов власти. Слова: "надо", "обязан", "должен" сейчас звучат болезненнее всего и разрушают эмоциональный комфорт, – поясняет астролог Юлия Урусэль, по просьбе "Дни.ру" составившая гороскоп на неделю. – Самочувствие тоже может резко ухудшится по непонятным причинам, именно в этот период высока вероятность сердечных приступов, переломов и возникновения проблем с зубами".

Увы, нет смысла обвинять звезды. Абсолютно все ситуации сейчас продиктованы моментом перестройки под энергии нового времени, поэтому и критика, давление и претензии в ваш адрес вполне могут быть заслужены. Не обижайтесь, не опускайте плечи, а сохраняйте самообладание и будьте готовы впустить кардинальные перемены в свою жизнь. А главное – не поддавайтесь эмоциям и станьте на это врем немного философами. Не держитесь за изжившие себя отношения, работу, на которой вы давно уже не развиваетесь, людей, которые вас используют. Слушайте голос своего сердца и сразу реагируйте на любые симптомы в теле. Здоровье сейчас требует особенного внимания.

Овен

Овны на этой неделе нуждаются в передышке. Устройте себе отдых. Уединение необходимо, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. Вам может показаться, что все дела застопорились, все тянется слишком медленно. Не обращайте внимания. Используйте паузу с пользой, ведь вы сейчас на пути к новой жизни. Проанализируйте, что тормозит ваше движение вперед. На работе может раздражать рутина, шутки коллег заденут самолюбие, привычные обязанности покажутся слишком сложными. Не торопите события, все идет как надо. Остановка нужна для очередного рывка.

Личная жизнь вызывает апатию. Вы не можете контролировать партнера и как-то влиять на сложившуюся ситуацию, а это сложно для вас, непривычно. Постарайтесь, однако, не терроризировать партнера. Одиноким Овнам эта неделя новых знакомств не принесет. И вот в причинах одиночества разобраться – самое время. Так что не растрачивайте энергию попусту, тем более, что эмоциональное состояние может негативно отразиться на здоровье.

Телец

Тельцам предстоит сделать сложный выбор, принять ответственное решение, которое повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Изменения возможны на работе. Но произойдут они, если вы сами решитесь сделать шаг. Кому-то следует кардинально поменять профессиональную сферу. Кому-то пора открыть новое направление в бизнесе. Не надо бояться новых обязанностей, если вы строите карьеру. В любом случае, перемены принесут рост, выгоду и прибыль. Прежде чем принять решение, тщательно обдумайте все варианты развития событий, проанализируйте свои возможности, учтите прошлый опыт.

Тельцы, состоящие в отношениях, могут подвергнуться сильным искушениям. Включите присущий вам рационализм, чтобы избежать потерь. Постарайтесь обновить отношения с партнером – уделите ему внимание. А вот одиноким Тельцам звезды предрекают судьбоносную встречу. Новые отношения могут быть вполне серьезными, особенно, если вы готовы взять на себя обязательства, быть верным и преданным своему избраннику. Соблюдайте на неделе режим питания и здоровье не подведет.

Близнецы

Близнецам следует готовится к неделе испытаний. Даже мелкие неприятности могут изрядно потрепать вам нервы. Но кто предупрежден, тот вооружен. На работе самые незначительные придирки начальства или коллег чреваты чуть ли не разочарованием в профессии. Рутинные обязанности наверняка вызовут уныние. Но, на самом деле, виной всему ваше внутреннее состояние. Постарайтесь найти радость в приевшейся повседневности. Наберитесь терпения, мыслите позитивно.

В личной жизни тоже возможны ситуации, связанные с переживаниями. Но причина беспокойства, скорее всего, опять же вы сами. Вы слишком боитесь одиночества. Вероятно, пытаетесь склеить то, что уже давно разбито, либо излишне критично относитесь к партнеру. Одиноким Близнецам на следующей неделе будет сложно открыться новым отношениям. Переждите этот момент, попытайтесь увидеть в себе и в потенциальном избраннике достоинства, а не пороки. Следите за собой. Эмоциональное состояние может оказать влияние на здоровье. Проведите время на природе, общайтесь с друзьями, радуйтесь жизни.

Рак

Раки в преддверии многообещающей и гармоничной недели могут готовиться к позитивным переменам. Эти изменения, так или иначе, отразятся на членах семьи и близких людях. Это влияние не покажется заметным только на первый взгляд, осознание придет позже. На работе вы сможете проявить свои лучшие качества и профессиональные навыки. Вас ждет успех и прорыв в делах. Кто-то даже почувствует, что достиг вершин мастерства, ощутит непреодолимое желание двигаться дальше. Предпринимателям звезды рекомендуют вовлекать в бизнес родственников, они могут принести вам успех.

Раки, состоящие в браке, на этой неделе смогут вновь пережить ощущения медового месяца. Начинается довольно благоприятный период, в том числе и для примирения, а также новых знакомств. Отношения, завязавшиеся сейчас, будут стабильными и наполненными любовью. Здоровье не подкачает, вы полны сил, энергии и бодрости.

Лев

Львам эта неделя может показаться сложной и не самой удачной. Причина тому ваше внутреннее напряжение. Тревога способна испортить даже самые благоприятные внешне обстоятельства. В любых делах тщательно продумывайте план действий, это существенно снизит риск неожиданных поворотов, морально вы к ним не очень готовы. Ощущение надвигающейся бури придавит вас на работе. Просто занимайтесь своим делом в штатном режиме, аккуратно выполняйте свои обязанности, не поддавайтесь внутренней панике. Включите режим экономии, отложите крупные покупки, финансовые операции.

Вас может преследовать ощущение одиночества. Это только ваш внутренний настрой, с реальностью он не имеет ничего общего. Разожгите ваше огненное солнце. Кстати, следующая неделя может принести повод для радости. Постарайтесь сами все не испортить, усилием воли выдавите хандру и негатив. Вам сейчас противопоказано грустить в одиночестве, собирайте компании друзей и близких, выбирайтесь на прогулки, в кафе, в кино.

Дева

Девам следует проявлять выдержку и терпение. Вы не замечаете прогресс и пытаетесь его ускорить. Напрасно, пусть все идет своим чередом. Просто делайте свое дело, невзирая на сомнения и страхи, не думайте о конечном результате, не ждите ранних всходов. Будете следовать этому правилу и получите заслуженную награду.

Вам может показаться, что рутина быта обесцветила супружеские отношения, будто радости позади, а впереди только однообразие и скука. Это лишь ощущение. На самом деле, ваши отношения развиваются. Если вы одиноки, не торопите события, даже если очень хочется поскорее закрутить роман. Дайте себе и партнеру время. Поверьте, вы уже посеяли нужные семена, осталось терпеливо дождаться всходов. Прислушивайтесь к своему организму: болезни, как правило, предупреждают о своем приближении. Увы, не все слышат эти сигналы. Не забывайте о физической нагрузке и витаминах.

Весы

Весы получат приз от Вселенной – новые перспективы и возможности. Однако тщательно анализируйте поступающие предложения, ведь соблазнов и миражей тоже будет немало в общем потоке. Следуйте своим ориентирам, не отклоняйтесь от заданного ранее курса. Неделя – неблагоприятный период для запуска собственного бизнеса, вряд ли вы сможете просчитать все расходы и составить четкий план действий. Перенесите заключение важных сделок и крупные финансовые операции. А вот если вы занимаетесь рекламой, маркетингом, если ваша работа связана с творчеством, то не упускайте шансы. Мобилизуйте фантазию и воображение, звезды помогут вам удивить всех вокруг.

В личной жизни проявляйте осмотрительность, не поддавайтесь иллюзиям. Вы склонны видеть в партнере качества, которые вам приятно было бы в нем увидеть. Это чревато разочарованием. Если вы пока только встречаетесь, постарайтесь не идеализировать своего избранника. Неделя идеально подходит для курортных романов и связей без продолжения. Не злоупотребляйте крепким алкоголем, бодрость духа и тела поддерживайте прогулками на природе и посещением культурных мероприятий.

Скорпион

Скорпионам на следующей неделе надо мобилизовать свои силы. Повседневная рутина – причина наваливающейся апатии. С первых дней недели появится куча дел, которые вам, хочешь – не хочешь, а придется переделать до выходных. Не бросайте все на полпути, если начали. Учитесь делегировать полномочия, распределять нагрузку.

В семье, как и на работе, вы тоже пытаетесь объять необъятное. Попросите о помощи супруга и детей. Если вы одиноки, настало время понять, что мешает возникнуть новым отношениям. Возможно, причина одиночества – ваши убеждения. Не пора ли их пересмотреть?

На выходных отдохните, смените обстановку, например, совершите поездку, которую давно откладывали. Вам нужна энергетическая подпитка.

Стрелец

Стрельцам будет сопутствовать удача в решении материальных вопросов. Не упустите время. На работе вас ожидают выгодные предложения, перспективные проекты. Вы полны новых идей и энергии для их воплощения. Однако не пренебрегайте помощью влиятельных лиц или друзей, сейчас все средства хороши. Тщательно проверяйте документы, избегайте нарушения закона.

Отношения даже давно сложившихся пар на этой неделе освежит всплеск чувств и нежности. Возможно примирение после ссор. Одиноких Стрельцов может поджидать приятная встреча либо переход неопределенных отношений на новый уровень. Здоровье неприятных сюрпризов не преподнесет, ваш организм работает как часы.

Козерог

Верные спутники Козерогов на этой неделе – удача и сила воли. Вас ждут неожиданные повороты судьбы, прекрасные возможности. Например, заманчивое предложение на работе, сулящее хорошие перспективы и выгодное сотрудничество. Постарайтесь воспользоваться выпавшим шансом. Запуск собственного бизнеса на следующей неделе обещает успех вашему предприятию. Но приложите к этому все силы, сейчас не время для поблажек самому себе.

Семейных Козерогов ожидает всплеск чувств и вспышка страсти с партнером, что, разумеется, благоприятно отразится на отношениях. Козерогам, находящимся в поиске пары, эта неделя может принести яркую встречу с хорошими перспективами. Здоровье вне зоны риска.

Водолей

Несмотря на всю нелюбовь к циркулярам и правилам, Водолеям придется четко придерживаться инструкций. Следите за тем, что говорите и делаете. Даже дорогу переходите строго в соответствии с ПДД, не говоря уже о трудовой дисциплине. И тем более, не пытайтесь обойти закон, не ввязывайтесь в махинации и сомнительные проекты. На работе четко определите план, очертите себе круг задач и аккуратно их выполняйте. Тогда никакие эксцессы, конфликты вам не грозят, и неделя пройдет довольно спокойно. Вполне вероятно, что вам придется заняться оформлением каких-то документов, решением юридических вопросов, совершить важные покупки. Если ищете работу, то официальное трудоустройство весьма вероятно.

Любовь и внимание, подаренные партнеру, вернутся тем же. Будьте открыты и честны, это поможет избежать конфликтов с супругом. Для тех, кто еще не в браке, грядущая неделя, скорее всего, исправит эту "досадную ошибку". Предложение, помолвка, подача заявления в ЗАГС вполне вероятны. Здоровье не подведет, вы полны энергии.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит запастись терпением. Если вы ждете наступления каких-то событий, отпустите ситуацию. Сосредоточьтесь лучше на себе. Уделите время самосовершенствованию и самоанализу. На работе не будет авралов, дедлайнов и прочей суеты. Вы все сделаете вовремя и качественно. Если вы планируете на этой неделе начать важное дело, открыть свой бизнес, провести сложные переговоры, не ждите скорого успеха. События будут развиваться медленнее, чем вы предполагаете.

В семейных отношениях ожидается период покоя, уюта и домашнего тепла в кругу близких. Если вы еще только встречаетесь с избранником, самое время разобраться со страхами, которые блокируют развитие ваших отношений. Как только вы их осознаете, многое изменится. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, даже малейшие симптомы – повод обратиться к врачу.