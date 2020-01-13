Гороскоп на неделю

Гороскоп совместимости знаков Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Успенская объявила о свадьбе с бывшим мужем Пугачевой
"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею
Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей
Хочет уйти от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду
партнеры
Понедельник 13 января
Лента новостей
13:13
Верблюд остановил поезд под Астраханью (видео)
13:10
В Уфе загорелся крупный ТЦ
13:09
Оказавшаяся в зоне бедствия актриса сериала "Ольга" Яна Троянова рискует жизнью
13:00
"Жесть": появились кадры с обгоревшей Анной Семенович
12:58
Разрыв с Питтом заставил голливудскую актрису голодать
12:35
В Мурманской области мужчина набросился на акушера за отказ отпустить жену домой
12:16
"Он прекрасен": Мороз заинтриговала новым героем "Содержанок"
12:14
Под Москвой группа подростков сломала челюсть школьнику
12:02
“Вырастить голожопого Маугли”: Водонаева о суровом воспитании сына
11:46
"Целлюлит, дрябловатая кожа": растолстевшая Самойлова посетовала на беременность
11:45
Пьяный мужчина открыл стрельбу на улице в Петербурге
11:34
Провалившуюся с треском дочь известного певца взяли на Первый канал
11:30
Сырьевой придаток: известный политик опустил Украину ниже плинтуса
11:20
Стало известно о росте тарифов на мобильную связь
10:57
Массовую аварию под Петербургом сняли на видео
10:53
Солистка "ВИА Гры" попала в психушку после ухода из группы
10:37
Звезды сериала "Саша Таня" обнародовали важную новость
10:37
"Меньше всего этого ожидал": муж Повалий ошарашен странной просьбой тещи
10:30
Не мужчина и не женщина: знаменитая артистка сделала заявление
10:20
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
10:11
Дочь-рокерша заткнула за пояс Агутина и Варум
10:04
"Кому-то выгодно замять эту историю": Михалковы странно себя ведут после трагедии с моделью
10:03
Какую опасность несет мобильный телефон
09:39
SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем
09:36
Меган Маркл грозится выдать грязные тайны королевской семьи
09:23
"Все это время я был геем": популярный актер сделал важное признание
09:03
Россиян предупредили о резком росте цен на хлеб
09:01
После сообщения о беременности 53-летняя Литвинова показала изуродованное в ДТП тело
08:51
"Что-то стряслось?": грустная Орбакайте напугала россиян
08:38
Умер режиссер фильма "Приключения Электроника"
08:23
"Только что убил": Дональду Трампу предъявили страшные обвинения
08:10
Тарасов бросил беременную Костенко накануне родов
08:09
Зеленоглазая блондинка: певец Шура нашел свою "бабу" (фото)
07:58
Певицу Maruv обокрали в центре Киева
06:07
"Весь остров смеется": раскорячившуюся на яхте Волочкову крепко приложили
04:07
"Горе-мамаша": дочь Волочковой напомнила о себе радикальным способом
02:01
Самбурская объявила о свадьбе с бывшим парнем Бузовой
00:07
Ксения Собчак вызвала оторопь снимком без макияжа
22:05
Цекало предался любовных утехам со жгучей брюнеткой на пляже
20:24
"Сильно измоталась": Влад Топалов рассказал о состоянии Регины Тодоренко
19:46
Сбили в день рождения: Литвиновой зашили лицо после страшной аварии
18:09
Машина сбила Ренату Литвинову в центре Москвы
18:04
Мракобесие зашкаливает: на Украине хотят отметить годовщину сожжения Москвы
17:43
"Яркое солнышко!": дочь Пугачевой умилила россиян своим талантом (видео)
16:48
Новость о выписке умирающей Заворотнюк привела ее директора в бешенство
16:33
"В сильной депрессии": муж онкобольной Заворотнюк оказался на грани срыва
16:21
Беременная жена Эрнста произвела фурор на сцене
15:43
Актриса Галина Польских попала в больницу в Москве
15:23
Больную раком Заворотнюк показали в эфире с порезанной шеей
15:03
"Скрывают правду": Алеся Кафельникова откровенно о выпавшей из окна подруге-модели
14:46
"Его просто прижали": режиму Лукашенко грозит крах из-за спора с Россией
14:04
"Народ бездельничает": Горбачев призвал отказаться от отдыха в Новый год
13:40
"Не верю, что это ее дети": немощную Пугачеву вывели на чистую воду
13:25
"Сейчас вырвет": Елизавета Боярская накормила мужа червями
13:06
"Чувствую себя свиноматкой": жена Николаева ошарашила признанием
12:18
"Станут президентом и первой леди": Галкина с Пугачевой послали в Кремль
12:01
Как спастись от болезни Альцгеймера: советы специалистов
11:40
Меган Маркл предрекли расставание с принцем Гарри
11:33
Нашли раздетой в кустах: подруга внука Михалкова выпала из окна его дома
11:03
Пелагея впала в истерику на людях после расставания с мужем
10:50
Директор "Нафтогаза" признал преимущество Путина перед Зеленским
10:19
Нет смысла лечить: онкобольную Заворотнюк отправили домой
10:13
Успенскую после Нового года выдали замуж за Киркорова
06:34
Козловского жестоко затравили после странной выходки
04:26
Задорная Гагарина порадовала народ оголенной грудью
02:36
Кафельникова взорвалась от слухов о скорой свадьбе
00:25
Крымский мост назвали причиной массовой гибели
00:09
Ивлеева пожаловалась на опасную болезнь
22:16
Стала известна причина отречения Маркл и принца Гарри от королевской семьи
20:07
"Стройные ноги достойны любования": Валерия в экстравагантном образе сразила россиян наповал
17:57
В столичном магазине устроили драку за джинсы
17:39
Москвич устал от жены за новогодние праздники и ушел в лес
17:12
"Секса у них нет и быть не может": хвастающейся телом 83-летнего мужа Высоцкой дали под дых
16:30
Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею
16:12
Умер знаменитый кинорежиссер
15:40
"А перед детьми не стыдно?": Сябитову сильно пнули после рассуждений о сексе
15:29
"Не президентское это дело": выпрашивающему у Путина поблажки Лукашенко дали по рукам
14:30
Чудовищная боль: Волочкова пострадала от укуса дикого зверя
14:02
Шок: 70-летняя Пугачева на прогулке с семьей выглядела моложе Галкина
13:33
"На Алису похож": Решетова впервые показала лицо сына
12:38
Хамские выходки вышли боком Михаилу Боярскому
11:48
"Срам выпятила": прикрывшуюся лоскутом ткани Бузову закидали камнями
11:44
Беременная пышка из "Дома-2" взвыла от жуткого токсикоза
11:09
"Фиктивный брак": что скрывал от Лолиты ее молодой муж
10:53
Наказать виновных и выплатить компенсации: Зеленский рвет и мечет из-за сбитого Ираном Boeing
10:38
Басков подарил малыша молодому певцу
10:18
Изгибы тела 58-летней Андреевой в купальнике возбудили россиян
10:08
Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing
08:11
Впереди конфликт с Европой: Зеленскому грозят крупные проблемы
06:12
"Непосильная ноша": Констанину Крюкову светят проблемы с законом и здоровьем
00:06
Винокур оказался под угрозой смерти из-за наследственных проблем
21:56
Хайп из воздуха: зачем россиян пугают маркировкой товаров
21:52
Шутки в сторону: женившегося на старости лет Петросяна оставили без работы
21:34
Назван настоящий отец принца Гарри
20:50
"Моя молитва": Богомолов снял Собчак в траурном видео
20:26
"Его грохнут": жуткое предсказание о судьбе Зеленского
20:12
"Родовое проклятие": новые отношения Лолиты обрекли на смерть
19:38
Пять детей: молодая жена ошарашила признанием о жизни с Петросяном
19:27
В Петербурге восстановят дома Ленина и Горького
18:32
Успехи россиян на работе оказались связаны с внешностью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Басков подарил малыша молодому певцу
Наказать виновных и выплатить компенсации: Зеленский рвет и мечет из-за сбитого Ираном Boeing
Певицу Maruv обокрали в центре Киева
"Фиктивный брак": что скрывал от Лолиты ее молодой муж
Беременная пышка из "Дома-2" взвыла от жуткого токсикоза
Стала известна причина отречения Маркл и принца Гарри от королевской семьи
Гороскоп

Гороскоп на неделю

Фото: pixabay.com
Юлия Урусэль

Юлия Урусэль блогер

 Астролог, таролог
Только завершился коридор затмений, и опять на небе очередная заварушка. Вплоть до конца месяца два гиганта Сатурн и Плутон будут идти рука об руку и создавать ситуации напряженности и безвыходности. В воздухе повиснут отчаяние и паника, накроют депрессивные мысли, что жизнь не удалась и "лучше не будет". Особенно это может отразится на текущих событиях в жизни Овнов, Львов и Стрельцов.
прочитано 524 раза

"Планеты-вредители Сатурн с Плутоном атакуют и жестко указывают на наши самые слабые места. Нам тяжело подчиняться, болезненно воспринимается давление со стороны окружающих и органов власти. Слова: "надо", "обязан", "должен" сейчас звучат болезненнее всего и разрушают эмоциональный комфорт, – поясняет астролог Юлия Урусэль, по просьбе "Дни.ру" составившая гороскоп на неделю. – Самочувствие тоже может резко ухудшится по непонятным причинам, именно в этот период высока вероятность сердечных приступов, переломов и возникновения проблем с зубами".

Увы, нет смысла обвинять звезды. Абсолютно все ситуации сейчас продиктованы моментом перестройки под энергии нового времени, поэтому и критика, давление и претензии в ваш адрес вполне могут быть заслужены. Не обижайтесь, не опускайте плечи, а сохраняйте самообладание и будьте готовы впустить кардинальные перемены в свою жизнь. А главное – не поддавайтесь эмоциям и станьте на это врем немного философами. Не держитесь за изжившие себя отношения, работу, на которой вы давно уже не развиваетесь, людей, которые вас используют. Слушайте голос своего сердца и сразу реагируйте на любые симптомы в теле. Здоровье сейчас требует особенного внимания.

Овен

Овны на этой неделе нуждаются в передышке. Устройте себе отдых. Уединение необходимо, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. Вам может показаться, что все дела застопорились, все тянется слишком медленно. Не обращайте внимания. Используйте паузу с пользой, ведь вы сейчас на пути к новой жизни. Проанализируйте, что тормозит ваше движение вперед. На работе может раздражать рутина, шутки коллег заденут самолюбие, привычные обязанности покажутся слишком сложными. Не торопите события, все идет как надо. Остановка нужна для очередного рывка.

Личная жизнь вызывает апатию. Вы не можете контролировать партнера и как-то влиять на сложившуюся ситуацию, а это сложно для вас, непривычно. Постарайтесь, однако, не терроризировать партнера. Одиноким Овнам эта неделя новых знакомств не принесет. И вот в причинах одиночества разобраться – самое время. Так что не растрачивайте энергию попусту, тем более, что эмоциональное состояние может негативно отразиться на здоровье.

Телец

Тельцам предстоит сделать сложный выбор, принять ответственное решение, которое повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Изменения возможны на работе. Но произойдут они, если вы сами решитесь сделать шаг. Кому-то следует кардинально поменять профессиональную сферу. Кому-то пора открыть новое направление в бизнесе. Не надо бояться новых обязанностей, если вы строите карьеру. В любом случае, перемены принесут рост, выгоду и прибыль. Прежде чем принять решение, тщательно обдумайте все варианты развития событий, проанализируйте свои возможности, учтите прошлый опыт.

Тельцы, состоящие в отношениях, могут подвергнуться сильным искушениям. Включите присущий вам рационализм, чтобы избежать потерь. Постарайтесь обновить отношения с партнером – уделите ему внимание. А вот одиноким Тельцам звезды предрекают судьбоносную встречу. Новые отношения могут быть вполне серьезными, особенно, если вы готовы взять на себя обязательства, быть верным и преданным своему избраннику. Соблюдайте на неделе режим питания и здоровье не подведет.

Близнецы

Близнецам следует готовится к неделе испытаний. Даже мелкие неприятности могут изрядно потрепать вам нервы. Но кто предупрежден, тот вооружен. На работе самые незначительные придирки начальства или коллег чреваты чуть ли не разочарованием в профессии. Рутинные обязанности наверняка вызовут уныние. Но, на самом деле, виной всему ваше внутреннее состояние. Постарайтесь найти радость в приевшейся повседневности. Наберитесь терпения, мыслите позитивно.

В личной жизни тоже возможны ситуации, связанные с переживаниями. Но причина беспокойства, скорее всего, опять же вы сами. Вы слишком боитесь одиночества. Вероятно, пытаетесь склеить то, что уже давно разбито, либо излишне критично относитесь к партнеру. Одиноким Близнецам на следующей неделе будет сложно открыться новым отношениям. Переждите этот момент, попытайтесь увидеть в себе и в потенциальном избраннике достоинства, а не пороки. Следите за собой. Эмоциональное состояние может оказать влияние на здоровье. Проведите время на природе, общайтесь с друзьями, радуйтесь жизни.

Рак

Раки в преддверии многообещающей и гармоничной недели могут готовиться к позитивным переменам. Эти изменения, так или иначе, отразятся на членах семьи и близких людях. Это влияние не покажется заметным только на первый взгляд, осознание придет позже. На работе вы сможете проявить свои лучшие качества и профессиональные навыки. Вас ждет успех и прорыв в делах. Кто-то даже почувствует, что достиг вершин мастерства, ощутит непреодолимое желание двигаться дальше. Предпринимателям звезды рекомендуют вовлекать в бизнес родственников, они могут принести вам успех.

Раки, состоящие в браке, на этой неделе смогут вновь пережить ощущения медового месяца. Начинается довольно благоприятный период, в том числе и для примирения, а также новых знакомств. Отношения, завязавшиеся сейчас, будут стабильными и наполненными любовью. Здоровье не подкачает, вы полны сил, энергии и бодрости.

Лев

Львам эта неделя может показаться сложной и не самой удачной. Причина тому ваше внутреннее напряжение. Тревога способна испортить даже самые благоприятные внешне обстоятельства. В любых делах тщательно продумывайте план действий, это существенно снизит риск неожиданных поворотов, морально вы к ним не очень готовы. Ощущение надвигающейся бури придавит вас на работе. Просто занимайтесь своим делом в штатном режиме, аккуратно выполняйте свои обязанности, не поддавайтесь внутренней панике. Включите режим экономии, отложите крупные покупки, финансовые операции.

Вас может преследовать ощущение одиночества. Это только ваш внутренний настрой, с реальностью он не имеет ничего общего. Разожгите ваше огненное солнце. Кстати, следующая неделя может принести повод для радости. Постарайтесь сами все не испортить, усилием воли выдавите хандру и негатив. Вам сейчас противопоказано грустить в одиночестве, собирайте компании друзей и близких, выбирайтесь на прогулки, в кафе, в кино.

Дева

Девам следует проявлять выдержку и терпение. Вы не замечаете прогресс и пытаетесь его ускорить. Напрасно, пусть все идет своим чередом. Просто делайте свое дело, невзирая на сомнения и страхи, не думайте о конечном результате, не ждите ранних всходов. Будете следовать этому правилу и получите заслуженную награду.

Вам может показаться, что рутина быта обесцветила супружеские отношения, будто радости позади, а впереди только однообразие и скука. Это лишь ощущение. На самом деле, ваши отношения развиваются. Если вы одиноки, не торопите события, даже если очень хочется поскорее закрутить роман. Дайте себе и партнеру время. Поверьте, вы уже посеяли нужные семена, осталось терпеливо дождаться всходов. Прислушивайтесь к своему организму: болезни, как правило, предупреждают о своем приближении. Увы, не все слышат эти сигналы. Не забывайте о физической нагрузке и витаминах.

Весы

Весы получат приз от Вселенной – новые перспективы и возможности. Однако тщательно анализируйте поступающие предложения, ведь соблазнов и миражей тоже будет немало в общем потоке. Следуйте своим ориентирам, не отклоняйтесь от заданного ранее курса. Неделя – неблагоприятный период для запуска собственного бизнеса, вряд ли вы сможете просчитать все расходы и составить четкий план действий. Перенесите заключение важных сделок и крупные финансовые операции. А вот если вы занимаетесь рекламой, маркетингом, если ваша работа связана с творчеством, то не упускайте шансы. Мобилизуйте фантазию и воображение, звезды помогут вам удивить всех вокруг.

В личной жизни проявляйте осмотрительность, не поддавайтесь иллюзиям. Вы склонны видеть в партнере качества, которые вам приятно было бы в нем увидеть. Это чревато разочарованием. Если вы пока только встречаетесь, постарайтесь не идеализировать своего избранника. Неделя идеально подходит для курортных романов и связей без продолжения. Не злоупотребляйте крепким алкоголем, бодрость духа и тела поддерживайте прогулками на природе и посещением культурных мероприятий.

Скорпион

Скорпионам на следующей неделе надо мобилизовать свои силы. Повседневная рутина – причина наваливающейся апатии. С первых дней недели появится куча дел, которые вам, хочешь – не хочешь, а придется переделать до выходных. Не бросайте все на полпути, если начали. Учитесь делегировать полномочия, распределять нагрузку.

В семье, как и на работе, вы тоже пытаетесь объять необъятное. Попросите о помощи супруга и детей. Если вы одиноки, настало время понять, что мешает возникнуть новым отношениям. Возможно, причина одиночества – ваши убеждения. Не пора ли их пересмотреть?

На выходных отдохните, смените обстановку, например, совершите поездку, которую давно откладывали. Вам нужна энергетическая подпитка.

Стрелец

Стрельцам будет сопутствовать удача в решении материальных вопросов. Не упустите время. На работе вас ожидают выгодные предложения, перспективные проекты. Вы полны новых идей и энергии для их воплощения. Однако не пренебрегайте помощью влиятельных лиц или друзей, сейчас все средства хороши. Тщательно проверяйте документы, избегайте нарушения закона.

Отношения даже давно сложившихся пар на этой неделе освежит всплеск чувств и нежности. Возможно примирение после ссор. Одиноких Стрельцов может поджидать приятная встреча либо переход неопределенных отношений на новый уровень. Здоровье неприятных сюрпризов не преподнесет, ваш организм работает как часы.

Козерог

Верные спутники Козерогов на этой неделе – удача и сила воли. Вас ждут неожиданные повороты судьбы, прекрасные возможности. Например, заманчивое предложение на работе, сулящее хорошие перспективы и выгодное сотрудничество. Постарайтесь воспользоваться выпавшим шансом. Запуск собственного бизнеса на следующей неделе обещает успех вашему предприятию. Но приложите к этому все силы, сейчас не время для поблажек самому себе.

Семейных Козерогов ожидает всплеск чувств и вспышка страсти с партнером, что, разумеется, благоприятно отразится на отношениях. Козерогам, находящимся в поиске пары, эта неделя может принести яркую встречу с хорошими перспективами. Здоровье вне зоны риска.

Водолей

Несмотря на всю нелюбовь к циркулярам и правилам, Водолеям придется четко придерживаться инструкций. Следите за тем, что говорите и делаете. Даже дорогу переходите строго в соответствии с ПДД, не говоря уже о трудовой дисциплине. И тем более, не пытайтесь обойти закон, не ввязывайтесь в махинации и сомнительные проекты. На работе четко определите план, очертите себе круг задач и аккуратно их выполняйте. Тогда никакие эксцессы, конфликты вам не грозят, и неделя пройдет довольно спокойно. Вполне вероятно, что вам придется заняться оформлением каких-то документов, решением юридических вопросов, совершить важные покупки. Если ищете работу, то официальное трудоустройство весьма вероятно.

Любовь и внимание, подаренные партнеру, вернутся тем же. Будьте открыты и честны, это поможет избежать конфликтов с супругом. Для тех, кто еще не в браке, грядущая неделя, скорее всего, исправит эту "досадную ошибку". Предложение, помолвка, подача заявления в ЗАГС вполне вероятны. Здоровье не подведет, вы полны энергии.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит запастись терпением. Если вы ждете наступления каких-то событий, отпустите ситуацию. Сосредоточьтесь лучше на себе. Уделите время самосовершенствованию и самоанализу. На работе не будет авралов, дедлайнов и прочей суеты. Вы все сделаете вовремя и качественно. Если вы планируете на этой неделе начать важное дело, открыть свой бизнес, провести сложные переговоры, не ждите скорого успеха. События будут развиваться медленнее, чем вы предполагаете.

В семейных отношениях ожидается период покоя, уюта и домашнего тепла в кругу близких. Если вы еще только встречаетесь с избранником, самое время разобраться со страхами, которые блокируют развитие ваших отношений. Как только вы их осознаете, многое изменится. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, даже малейшие симптомы – повод обратиться к врачу.

13 января 2020, 12:05

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Мракобесие зашкаливает: на Украине хотят отметить годовщину сожжения Москвы
Директор "Нафтогаза" признал преимущество Путина перед Зеленским
Впереди конфликт с Европой: Зеленскому грозят крупные проблемы
"Его грохнут": жуткое предсказание о судьбе Зеленского

Шоу-бизнес

Оказавшаяся в зоне бедствия актриса сериала "Ольга" Яна Троянова рискует жизнью
"Жесть": появились кадры с обгоревшей Анной Семенович
Разрыв с Питтом заставил голливудскую актрису голодать
Российское правосудие настигло киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую

Проишествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"В сильной депрессии": муж онкобольной Заворотнюк оказался на грани срыва

Мужчина испытывает жуткую эмоциональную усталость
Шоу-бизнес

"Что-то стряслось?": грустная Орбакайте напугала россиян

Вид знаменитости вызвал опасение
Шоу-бизнес

Тарасов бросил беременную Костенко накануне родов

Жена футболиста сделала заявление
Шоу-бизнес

"Меньше всего этого ожидал": муж Повалий ошарашен странной просьбой тещи

Супруг известной артистки такого не ожидал

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Звезде "Универа" Гайдуляну предстоит новая борьба с раком
Лене Катиной посоветовали приобщиться к бездомным из-за несчастья
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода

Регионы

"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru