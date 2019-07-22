Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года

Итак, начиная с понедельника и вплоть до пятницы – время благоприятно для налаживания контактов, сотрудничества, деловых поездок, командировок, подписания документов, а также для решения юридических вопросов. Давно хотите объясниться с кем-то и рассказать о своих чувствах? Смелее! Период благоприятствует примирению и поиску компромисса.

Но это не надолго. К концу недели на небе возникнет очередной серьезный конфликт между Солнцем и планетой революций – Ураном. Первые звоночки от этого напряженного союза могут прилететь уже в пятницу или на выходных. Вплоть до 2 августа, пока Солнце с Ураном будут конфликтовать, довольно напряженный период, который может давать глубокие кризисы во всех сферах жизни. Уран настоящий бунтарь, и, вселяя в нас дух независимости, заставляет сгоряча принимать решения о разрыве отношений, уходе с работы, эмиграции. Кому-то очень захочется освободится от оков и мгновенно порвать с прошлым. Но, если вы пока не готовы вносить кардинальные перемены в вашу жизнь, то претензии и недовольство окружающими оставьте при себе.

Выходные лучше провести с друзьями или отправиться в то место, где вы уже были ранее, и давно хотели вернуться. Кстати, там вы сможете встретить "людей из вашего прошлого". Также возможен вариант, когда бывшие поклонники, о которых вы давно забыли, вдруг пригласят вас провести эти выходные вместе. Обязательно соглашайтесь, ведь сейчас такие свидания более перспективны, чем новые знакомства.

Овен

У Овнов неделя будет богата на неожиданные события и сюрпризы. В первой половине могут поступить заманчивые предложения или открыться новые возможности в карьере. Не стоит упускать столь явный подарок судьбы. Действуйте без промедления.

Ближе к выходным проявите инициативу в работе. Например, сообщите начальству, что готовы взяться за проект, отложенный до лучших времен. В общем, вам светит повышение.

Телец

У Тельцов наступает период благоденствия и гармонии. Все открытые вопросы скоро найдут решение и позитивный итог. Поставленные лично вами цели будут успешно достигнуты. Во второй половине недели многих Тельцов озаботят семейные и бытовые дела. Внезапно начнете ремонт или рьяно возьметесь за поиски новой мебели, стараясь сделать свое жилище еще уютнее.

Близнецы

Близнецам предстоит полное погружение в дела и максимальная концентрация на важных вопросах.предупреждает: если отнестись к работе "спустя рукава", то кроме нагоняя от начальства можно нажить кучу нерешенных вопросов и понести финансовые потери. Ближе к выходным вероятно выяснение отношений с супругом. Спор может возникнуть из-за ваших далеко идущих планов, которые захотелось вдруг активно пообсуждать. А те, кто пока свободен, отправятся в ЗАГС, чтобы этой свободой пожертвовать во имя счастливой семейной жизни.

Рак

Первая половина недели принесет Ракам стрессовые ситуации и ощутимо пощекочет нервы. Вероятны бурные дискуссии на работе или конфликты в семье по пустяковому поводу. Звезды рекомендуют не усугублять ситуацию, отпуская колкости, а отстаивать точку зрения спокойно и с достоинством, даже если ваш оппонент не выбирает выражений. Уже в четверг накал страстей стихнет, вам принесут извинения за все сказанное сгоряча. Вы окажетесь победителем.

Лев

Многим Львам на этой неделе предстоит заняться юридическими делами и правовыми вопросами. Четко следуйте правилам, ведите честную игру. Ни в коем случае не давайте взяток, даже если вам на это намекнут. Ближе к выходным возможно почувство сильной усталости и морального истощения. Хотя бы на время перестаньте хвататься за несколько дел сразу. Дайтет себе отдых и приведите в порядок внутренний мир.

Дева

Новая неделя принесет Девам неопределенность и небольшую стагнацию в делах. Мелкие сложности и неурядицы могут создать ощущение, будто у вас огромный ком проблем.настоятельно рекомендует остановиться и посмотреть на все со стороны. Не пытайтесь сразу все разрешить или ускорить. Вселенная дает вам возможность увидеть иную точку зрения, чтобы не загнать себя в угол.

Весы

Довольно сложной окажется неделя у Весов. Сложившаяся ситуация потребует решительных действий, сделать которые вам крайне сложно. Вас могут одолевать страхи и сомнения, ощущение неправильного выбора и так далее. Единственный выход – отключиться от негативных эмоций, набраться смелости и шагнуть вперед. Обратите внимание на состояние здоровья – вероятно обострение хронических заболеваний и возникновение воспалительных процессов.

Скорпион

Многие Скорпионы на этой неделе предадутся размышлениям о вечном. Вас может озаботить поиск вашего истинного предназначения и смысла жизни. В такие периоды очень часто пересматриваются ценности, меняются желания и цели, усиливается интуиция и связь с внутренним Я. Вы можете стать кому-то мудрым наставником или даже идейным вдохновителем какого-то сообщества.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе настойчивы и решительны, как никогда. Во вторник вы можете загореться новой бизнес-идеей и незамедлительно приступить к ее воплощению. А почему нет? Звезды считают, что на текущий момент вы достигли всего, чего хотели.гласит: наступает время покорения новых вершин. Ваша энергетика и способность зажигать огонь в других позволят быстро собрать армию единомышленников.

Козерог

Многие Козероги на этой неделе почувствуют разочарование своими действиями – не так давно перед вами стоял сложный выбор. И может показаться, что вы не только не облегчили себе жизнь, но и только усугубили все. На самом деле, это лишь временные сомнения. Подождите немного – все придет в норму. Сосредоточьтесь на главных вопросах. Вы сможете быстро все уладить.

Водолей

У большинства Водолеев на этой неделе наступает поистине светлая полоса. Вас ждет успешное завершение дел или проектов, особенно долгостроев. Вероятно получение высокой прибыли, заключение выгодных контрактов. Фортуна на вашей стороне! Смело испытывайте удачу – не скупитесь на лотерейный билетик. Возможность забрать весь призовой фонд весьма высока.

Рыбы

Звезды считают, что Рыбам пришло время обратиться к своему прошлому опыту. Там вы можете почерпнуть информацию, необходимую для дальнейшего развития. И не помешает работа над ошибками. Перед вами открываются огромные возможности и ваша задача сейчас – разобраться с прошлым, отпустить его. В выходныерекомендует побыть в одиночестве или в кругу семьи, чтобы ничего не отвлекало от столь необходимого самоанализа.