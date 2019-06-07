Совет на выходные 8-9 июня 2019 года

Предостережение на ближайшие выходные: постарайтесь не наступить на грабли. Высока вероятность попасть в ситуацию, в которой вы "традиционно" делаете ошибки и ведете себя не так, как хотелось бы. Вопрос только в том, сможете ли вы вовремя распознать ее и остановиться, или вам придется оказаться в ней снова прежде, чем выучите этот урок.

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