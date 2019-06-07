Совет на выходные 8-9 июня 2019 года
"Соответственно, наша программа-максимум – распознать свою индивидуальную "ловушку" и повести себе не так, как мы делали раньше. Такое поведение будет высшим пилотажем, и если у вас получится, можете смело себя похвалить, – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Минимум, что вам стоит попробовать сделать – хотя бы опознать уже знакомую ситуацию и свое собственное поведение, которое ведет к проблемам. Причем, хотя бы пост-фактум, чтобы была возможность сделать соответствующие выводы на будущее".
Порой люди упорно не замечают, что сами активно способствуют взращиванию собственных проблем, делая неправильный выбор, принимая неверные решения, стереотипно реагируя на события, а после – обвиняют в своих бедах кого угодно, но только не себя. Самое важное, что тем самым они сами лишают себя рычагов управления собственной жизнью, хотя могли бы активно "рулить" в нужном направлении.
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