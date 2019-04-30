Календарь красоты на май 2019 года
Носите красный цвет и все его оттенки. Стиль огненный и дерзкий: от глубокого декольте до спортивного, подчеркивающего все прелести фигуры.
За прическами и сменой имиджа многие побегут вприпрыжку, ведь захочется добавить в облик чего-то кричащего. Но предупреждаю: 15 мая Венера сменит свой знак и наши желания тоже резко с ней изменятся, ведь у Венеры в Тельце другие представления о прекрасном. Так что, милые дамы, подумайте, стоит ли в первой половине мая перекрашивать волосы в радикальный цвет. Ведь во второй половине месяца он вам, наверняка, надоест. Или сиюминутное "хочу" Венеры в Овне сильнее?
Время начиная с 15 мая будет одним из лучших периодов для преображения и смены имиджа. Планета красоты Венера перейдет в свой самый любимый знак – Тельца. И пробудет там до 9 июня. Венера в Тельце – лучший период для татуажа, массажных процедур, различных инъекций для сохранения молодости, антицеллюлитных программ, да и просто для стрижки.
Во второй половине месяца мужчины будут обращать внимание на женщин с формами, ухоженных и элегантно одетых. И никаких кричащих образов. В этот период мужчины будут замечать только обаятельных женщин с собственной "изюминкой". Так, что девочки, не увлекайтесь косметикой. В этот период актуальна только естественная красота.
Особое внимание стоит обратить на даты с 16 по 20 мая. В эти дни планета красоты и любви пробудет в близкой дружбе с планетой перемен Ураном. А потому эффект от посещения стилиста может быть любым – или ошеломляющим, или наоборот… Тут шансы на успех спрогнозировать достаточно сложно, поэтому кто не любит сюрпризов лучше отказаться от кардинальных перемен с внешностью в эти дни.
СТРИЖКА
Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.
Лучшее время для этого в мае:
Ели вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее. В мае это:
Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.
ОКРАШИВАНИЕ
Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):
Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:
Крайне неблагоприятное время для ухода за волосами:
Любое воздействие на волосы в эти дни может в дальнейшем привести к тому, что волосы шевелюра станет тонкой, в разы увеличится число секущихся волос, резко замедлится рост и может появиться перхоть.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Время для процедур у косметолога с применением увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты":
Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
Друзья, время указано по Московскому времени. Регионам нужно прибавлять или отнимать разницу с Москвой.
Помните, что совершая любые действия с волосами – вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к ним как своему богатству и источнику силы, не меняйте прическу необдуманно.
Если вас действительно все достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь! Но всегда начинайте с Лунного календаря, ведь Луна, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье!
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