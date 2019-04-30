Календарь красоты на май 2019 года

Носите красный цвет и все его оттенки. Стиль огненный и дерзкий: от глубокого декольте до спортивного, подчеркивающего все прелести фигуры.

За прическами и сменой имиджа многие побегут вприпрыжку, ведь захочется добавить в облик чего-то кричащего. Но предупреждаю: 15 мая Венера сменит свой знак и наши желания тоже резко с ней изменятся, ведь у Венеры в Тельце другие представления о прекрасном. Так что, милые дамы, подумайте, стоит ли в первой половине мая перекрашивать волосы в радикальный цвет. Ведь во второй половине месяца он вам, наверняка, надоест. Или сиюминутное "хочу" Венеры в Овне сильнее?

Время начиная с 15 мая будет одним из лучших периодов для преображения и смены имиджа. Планета красоты Венера перейдет в свой самый любимый знак – Тельца. И пробудет там до 9 июня. Венера в Тельце – лучший период для татуажа, массажных процедур, различных инъекций для сохранения молодости, антицеллюлитных программ, да и просто для стрижки.

Во второй половине месяца мужчины будут обращать внимание на женщин с формами, ухоженных и элегантно одетых. И никаких кричащих образов. В этот период мужчины будут замечать только обаятельных женщин с собственной "изюминкой". Так, что девочки, не увлекайтесь косметикой. В этот период актуальна только естественная красота.

Особое внимание стоит обратить на даты с 16 по 20 мая. В эти дни планета красоты и любви пробудет в близкой дружбе с планетой перемен Ураном. А потому эффект от посещения стилиста может быть любым – или ошеломляющим, или наоборот… Тут шансы на успех спрогнозировать достаточно сложно, поэтому кто не любит сюрпризов лучше отказаться от кардинальных перемен с внешностью в эти дни.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.

Лучшее время для этого в мае:

6 мая, понедельник;

8 мая, среда с 12:30;

11 мая, суббота;

12 мая, воскресенье до 15:00;

13 мая, понедельник;

15 мая, среда.

Хотите, чтобы волосы стали гуще, как львиная грива? Тогда отправляйтесь на стрижку в лучшие для этого дни:

11 мая, суббота;

12 мая, воскресенье до 15:00.

Ели вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее. В мае это:

20 мая, понедельник до 20:00;

22 мая, среда; Луна в Козероге;

24 мая, пятница;

25 мая, суббота до 15:30;

27 мая, понедельник;

31 мая, пятница с 17:30.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

ОКРАШИВАНИЕ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

6 мая, понедельник;

8 мая, среда с 12:30;

11 мая, суббота;

12 мая, воскресенье до 15:00;

13 мая, понедельник;

15 мая, среда.

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

20 мая, понедельник до 20:00;

22 мая, среда;

24 мая, пятница;

25 мая, суббота до 15:30;

27 мая, понедельник;

31 мая, пятница с 17:30.

Крайне неблагоприятное время для ухода за волосами:

5 мая, воскресенье;

7 мая, вторник;

9 мая, среда;

10 мая, четверг;

14 мая, вторник;

16 мая, четверг;

18 мая, суббота;

19 мая, воскресенье;

21 мая, вторник;

23 мая, четверг;

26 мая, воскресенье;

29 мая, среда;

30 мая, четверг.

Любое воздействие на волосы в эти дни может в дальнейшем привести к тому, что волосы шевелюра станет тонкой, в разы увеличится число секущихся волос, резко замедлится рост и может появиться перхоть.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога с применением увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты":

6 мая, понедельник;

8 мая, среда с 12:30;

11 мая, суббота;

12 мая, воскресенье до 15:00;

13 мая, понедельник;

15 мая, среда.

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

20 мая, понедельник до 20:00;

24 мая, пятница;

25 мая, суббота до 15:30;

27 мая, понедельник;

31 мая, пятница с 17:30.

Друзья, время указано по Московскому времени. Регионам нужно прибавлять или отнимать разницу с Москвой.

Помните, что совершая любые действия с волосами – вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к ним как своему богатству и источнику силы, не меняйте прическу необдуманно.

Если вас действительно все достало, то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь! Но всегда начинайте с Лунного календаря, ведь Луна, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье!