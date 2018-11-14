Как правильно "носить" красный цвет

Психологами давно подмечено – девушкам, желающим добиться внимания и приковать к себе восхищенные взгляды мужчин, нужно щеголять в одежде красного цвета. Не зря звезды облюбовали образ "lady in red" и презентуют себя в нем всему миру.

Виктория Бекхэм успешно выгуливает красные наряды собственного бренда. Знойная красавица Моника Белуччи умело подчеркивает яркую внешность и создает sexy style с помощью кровавых оттенков. Ева Грин давно прослыла в Голливуде любительницей красного, она даже стены своей лондонской квартиры покрасила в алый цвет. По словам актрисы, это способ борьбы со стрессом. О торжестве красного цвета в гардеробе современной женщины Дни.ру рассказала дизайнер одежды, эксперт по моде и стилю Мила Марсель.

Что общего между развратом и целомудрием? Красный цвет. Еще в Викторианскую эпоху, когда язык цветов использовали для тайного выражения чувств, красный символизировал любовь и жизнь, и одновременно был цветом вражды, гнева и мести. С одной стороны в него облачались священнослужители, с другой – лоретки и кокотки. Этот провокационный спорный тон до сих пор неоднозначен. Кто-то боится его, как огня, кого-то он подавляет и раздражает, кому-то видится авторитарным и опасным.

"Образ lady in red однозначно не оставит его обладательницу без внимания, - говорит эксперт. – Красный – цвет лидеров, которые нигде и никогда не остаются незамеченными. Он олицетворяет собой волю к победе, дерзость, энергию, страсть, и уместен как на вечеринке, так и во время бизнес-ланча или деловой встречи. Красный цвет "усиливает" ярких личностей и еще больше "гасит" неприметных и малоактивных девушек".

Ярким брюнеткам с бледной или смуглой кожей, женщинам с цветотипом "зима", красный цвет в одежде идет безоговорочно и в любую погоду – он подчеркивает их индивидуальность. А вот обладательницам цветотипа "лето" с прохладной внешностью, светлыми волосами, глазами, ресницами и молочной кожей, к которым относятся скандинавки и преимущественно россиянки, повезло меньше. С красными предметами гардероба им нужно быть осторожными, иначе пламенные оттенки безвозвратно затмят их своеобразие. Впрочем, спасти положение может яркий макияж – помада, идеально попадающая в тон платья, выразительные глаза и выделенные брови. Тогда сомнение "вдруг мне не пойдет красный цвет" отпадет само собой.

Представительницы прекрасного пола, не желающие выделяться, и покрывающиеся нежным румянцем от мужского интереса, тоже могут получить свою порцию красного. Эксперт советует им обратить внимание на одно из самых элегантных цветовых сочетаний в одежде – серый тон с красным. Оно подойдет девушкам, не обладающим лидерскими качествами и отличающимся скромным нравом. Например, в сером платье с красными аксессуарами они будут выглядеть изыскано, а в сером жакете с красными брюками – стильно и целомудренно.

Если в контексте вечеринок красный цвет воспринимается, как вполне безобидный, то в повседневной жизни не все рискуют иметь с ним дело. Как же носить одежду гранатовых оттенков каждый день? "Миксовать, – отвечает Мила Марсель. – Либо использовать принты, в которых присутствуют красные тона, либо комбинировать с элементами других расцветок".

Например, к красным брюкам или рубиновой юбке подойдет бежевая блузка. К пурпурному платью можно добавить шарф другого цвета, а красное пальто надеть с элегантным коричневым или бежевым платьем. Важно запомнить "фишку" – между лицом и красным фоном должен пролегать некий элемент другого оттенка. Лучше не сочетать красный и черный цвета, иначе не миновать траурного образа и, возможно, соответствующего настроения.

Впрочем, красный цвет комбинируется с самыми, казалось бы, неожиданными оттенками. Все подиумы в этом году завоевало сочетание красного с фуксией. Кроме того, компиляция красных тонов с желтыми, бежевыми и коричневыми, тоже была актуальной на модных показах в этом году. С красным платьем можно надеть колготки цвета фуксии, розовые, желтые или горчичные. Получится классический образ с модным оттенком. К нему подойдут лодочки в тон колготок или платья, либо традиционные, телесного цвета, которые дополнят стиль и придадут ему шарм. К летнему сезону стоит добавить в гардероб одежду из красных, белых и синих расцветок. Например, тельняшка отлично будет смотреться с красными шортами или юбкой, а блузки с сочетанием синих, белых и красных оттенков подойдут женщинам с любым типом внешности. Главное – не боятся красного цвета, а лучше – подружиться с ним.