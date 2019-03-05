Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец
Юлия Толмацкая натура очень тонкая и чувствительная. Именно так считает экстрасенс, клинический психолог Зираддин Рзаев. По словам эксперта, к душевному равновесию она сможет прийти только к концу года.
"Почему-то у нее внутри всегда ураганы и какие-то мучения. Даже с мужем она была одинока внутри. В настоящее время я не вижу серьезных изменений у нее в жизни. Во второй половине года возможно у нее кто-то появится, но это не ее судьба", – отмечает экстрасенс.
По словам Рзаева, Юлии будет нелегко решится на серьезные отношения. Возможно, Толмацкая больше не захочет идти под венец.
"В ближайшие годы серьезного замужества я для нее не вижу, хотя она очень симпатичная и красивая женщина. Меж тем, в одиночестве я ее тоже не вижу. Скорее всего это будет гражданский брак", – резюмировал Зираддин Рзаев.
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