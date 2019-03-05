Новую любовь вдовы Децла ожидает скорый конец

Вдова хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, переживает непростой период. Женщина недавно потеряла мужа, а теперь свекр объявил ей войну. Меж тем, в скором времени в ее жизни появится человек, который поможет с достоинством пройти через трудности, однако эти отношения не продлятся долго.

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