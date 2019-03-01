Овен

Уважаемые Овны, март для вас – месяц интенсивной работы. Начальство опять чем-то недовольно: давит, скидывает дополнительные обязанности, критикует ваши профессиональные качества, бросая вызов. Неудивительно, что вам захочется все бросить и уехать далеко-далеко. В начале месяца некоторые даже могут предпринять для этого какие-то шаги и купить путевку. Только не рассказывайте на работе, куда вы собрались.

Вторая причина, по которой захочется уединиться – постоянная путаница: договоренности срываются, кто-то что-то не понимает, есть ошибки в документах, вечно что-то приходится переписывать и перепроверять. Однако есть и приятная новость: беспечно подписывая какой-то документ, вы, в отличие от остальных, сохраняете шанс на то, что все обойдется, и ошибку никто не заметит. Вопрос "Что они тогда имели в виду?" может стать особенно актуальным. И вполне вероятно, что ничего.

Если вас попытаются вовлечь в какие-то интриги, гороскоп на март 2019 года говорит: молчите как рыба. Молчание в этом месяце – золото, особенно в третьей декаде марта. Вы только выиграете от этого. А все свои силы направьте на упрочение финансового положения – у вас есть реальный шанс его улучшить, если прибегнете к помощи друзей. Они могут быть полезными не только в финансовых вопросах – дружеские вечеринки отлично поднимут вам настроение.

Однако самыми удачными в этом месяце окажутся дальние поездки, особенно с образовательной целью. Откроются широкие возможности, вы сможете рассчитывать на помощь и покровительство авторитетных людей, знаменитостей, людей иной культуры. Смело ставьте грандиозные цели. Возможно, в этом месяце захочется расширить горизонты и получить еще одно образование – сейчас как раз благоприятный период.

Телец

В этом месяце те, кто родились 21-22 апреля, удивят всех и себя в том числе. Телец, этот символ стабильности, может загореться революционными идеями, но даже здесь не изменит себе – все преобразования коснутся в основном финансовой сферы. Действуйте самостоятельно, заставьте деньги работать, а силы звезды вам обеспечат.

Уверенности в этом месяце придадут друзья: общение с ними пойдет на пользу, они смогут обратить ваше внимание на скрытую сторону вещей, о которой вы и не подозревали, или напомнить о давно забытых идеях.

Однако поведение друзей в этом месяце может показаться вам странным. Они станут пропадать из поля зрения без объяснений, а встречи будут откладываться. Возможно, они не хотят показывать свои слабости или находятся в плену иллюзий. В середине месяца может сложиться ситуация, где им потребуется помощь – например, наберут кредитов, не прочитав написанное мелким шрифтом.

А что касается денежных вопросов (особенно это касается Тельцов, работающих с крупными капиталами), в этом месяце вы непререкаемый авторитет. Это та сфера, где масштабные действия будут наиболее успешными. Желательно в этом месяце набраться терпения и изменить профессиональный уровень – возможно, пройти курсы повышения квалификации или разобраться в действующем законодательстве, ведь незнание законов не освобождает от ответственности, особенно в этом месяце.

Гороскоп на март 21019 года предсказывает, что в этом месяце возможны заграничные командировки, где вас ждет много работы. В начале месяца может показаться, что начальство не ценит ваши нововведения, но в конце месяца симпатии будут на вашей стороне – оно изменит мнение и воздаст вам по заслугам. У некоторых Тельцов неожиданно забрезжит новый роман.

Близнецы

Внимание Близнецов в марте будет приковано к карьере. Ваш статус можно определить словами "Все сложно…" Вам совершенно неясно, куда двигаться, царит полная неопределенность, есть ощущение, что вы просто козел отпущения и жертва интриг. Вчера начальник говорил одно, а сегодня этого не помнит. Подумайте, не пора ли поменять работу, только не афишируйте предпринятых в этом направлении шагов. Можете взять на себя какое-нибудь кризисное направление, где давно нужна реорганизация. В середине месяца ваши усилия помогут сдвинуть дело с мертвой точки, и вы окажетесь на виду у начальства.

А теперь о приятных моментах месяца. Холодно и сыро в Москве? Старая подруга или новая возлюбленная могут предложить поехать за границу. У кого-то неожиданно вспыхнет любовь к прекрасной иностранке. В этом месяце вы окажетесь в поле зрения успешных, образованных и интеллигентных женщин, вам будет сопутствовать удача в любви.

Нет возможности уехать из холодной России в теплую Мексику? Не отчаивайтесь. Сходите на выставку Фриды Кало – любые виды культурного отдыха позволят приятно провести время и получить заряд бодрости на весь месяц.

Рак

Вас посетят миссионерские настроения, вы можете почувствовать потребность беседовать о морали или оказаться в центре внимания, вступив в полемику о бездуховности современного общества. Если ваши интересы не распространяются так далеко, то можете заинтересоваться музыкой и медитацией как средствами расширения сознания, или обратить взор на какого-нибудь сомнительного гуру, а в третьей декаде забыть о нем и переключиться на рабочие вопросы. В этом месяце вы много и успешно работали, почему бы не задуматься о карьере?

Поговорим немного о любви. В этом месяце обратите внимание на серьезных, зрелых и властных людей – именно с ними могут сложиться отношения, которые разбудят в вас шквал страстей. Странности и неожиданности в этом месяце ждут вас в общении с друзьями, а причиной могут стать деньги. Чтобы избежать конфликтов, попытайтесь сделать совместные шаги по стабилизации финансового положения. Вполне возможно, что вас или ваших друзей посетит очень перспективная идея.

В первых числах марта будьте осторожны – может захотеться взять кредит, но сейчас этого делать не стоит, дождитесь конца месяца. А лучше, помимо звезд, прислушаться к партнеру (возможно, он опытный бухгалтер), и ваши инициативы окажутся успешными.

Лев

Поколебать уверенность Львов в себе почти невозможно, но в этом месяце она подвергнется серьезным испытаниям. От вас потребуется разобраться в запутанной и полной драматизма ситуации. В третьей декаде она начнет терять остроту, и вы почувствуете прилив сил, которые в этом месяце понадобятся. Некоторых (особенно тех, кто родился в июле) трясти начнет и на работе: возможно, придет новый начальник, с которым вы не сразу найдете общий язык, или вами заинтересуются госструктуры.

Гороскоп на март 2019 года сообщает, что Ваши инициативы с трудом будут пробивать себе дорогу. Делайте ставку на постепенное и упорное сопротивление обстоятельствам, не пытайтесь взять ситуацию нахрапом, серьезно планируйте действия, выбирайте надежные методики. Труд, труд и труд – и все получится. Ваш профессионализм будет отточен на выполнении конкретных задач.

Однако было бы грустно, если бы этот месяц запомнился только работой. Вы не забыли? В любви вы Эйнштейн! Звезды приготовили вам в этом месяце партнера веселого и любящего эксперименты. Вам в последнее время везет в любви, и этот месяц не станет исключением. Если у вас уже есть такой партнер – ждите развлечений. Успешными будут совместные творческие проекты, отдых и культурный досуг. Если вы человек семейный – возьмите с собой детей, им пора узнать дорогу в музей. Или отведите их в кино – они это заслужили.

Дева

В этом месяце партнеры ведут себя совершенно непонятно и постоянно ускользают от вашего внимания. Желание честных Дев получить конкретные ответы будет трудно удовлетворить. Будет казаться, что от вас что-то скрывают, но именно таких партнеров вы сейчас выбираете. Не стоит выяснять, кто прав, а кто виноват, и множить обиды. Имеет смысл попробовать поговорить по душам. Если речь идет о деловых партнерах – важна внимательность. Они могут быть очень рассеянными, а при заключении договоров это недопустимо.

Однако в этом месяце будут и приятные моменты. Одних на работе ждет роман с новой коллегой, а других – неожиданная премия. Успешно могут реализоваться идеи об улучшении жилищных условий. Вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку родных и близких.

Возможно в этом месяце и прибавление в семействе, или просто ваш дом навестят гости из-за рубежа. Гостеприимство в этом месяце – лучшая стратегия. Вы и сами можете неожиданно оказаться за границей. Впрочем, если это будет отдых, его в этом месяце лучше совместить с работой. Можно, например, составить бизнес-план – в этом году стоит задуматься об открытии своего дела.

Весы

Начало весны сулит поездки и знакомства, которые окажутся весьма перспективными. Открывая для себя мир, вы можете задуматься о получении гуманитарного образования и получите поддержку ближайшего окружения. Обстановка в доме покажется тяжелой: может быть, кто-то из родителей потерял работу, и поэтому нет возможности расслабиться. Домочадцы могут требовать выполнения установленных правил, напоминать о долге перед семьей, загружать обязанностями и при этом жестко критиковать. Решение напрашивается само – начните планировать переезд на съемную квартиру. Может быть, для этого придется оформить кредит. Зато если у вас есть дети, они не обременят заботами, а принесут бесконечную радость.

Согласно гороскопу на март 2019 года, на работе есть вероятность стать жертвой интриг, поэтому меньше разговаривайте по душам и помните: все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Кроме зависти, нельзя исключать, что ваши обязанности в этом месяце были обозначены нечетко, и вы невольно зашли на чужую территорию. Однако уже в третьей декаде марта эти заботы отойдут на второй план – по-настоящему вас будут волновать вопросы отношений.

В этом месяце есть вероятность влюбиться в человека, который по достоинству оценит ваши манеры и красоту. Перерастут ли эти чувства во что-то серьезное – покажет время, но вы точно окажетесь в центре внимания, и все взгляды будут прикованы к вам.

Не хотите чувствовать себя как на сцене – займитесь творчеством. Вы рисуете? Попробуйте начать, должно получиться. Одним словом, март – прекрасное время для романтики, творчества и развлечений.

Скорпион

Способность докапываться до самой сути поможет Скорпионам с достоинством обойти все подводные камни этого месяца. В марте ближайшее окружение может столкнуться с трудностями, у родственников возможны проблемы с работой, или же совместное дело с ними стопорится, и требуется интенсивно потрудиться, чтобы сдвинуть его с места. В сфере коммуникаций вы также почувствуете нехватку профессионализма, потребуется интенсивно заполнять пробелы и приобретать навыки, необходимые для выполнения работы. Возможно, причиной станет критика начальства.

Однако основное внимание в марте будет направлено на детей – на повестке дня стоят вопросы о том, кто прав, а кто виноват. Вы можете обнаружить, что дети что-то скрывают, или увидеть в них то, чего раньше не замечали.

В теме творчества также бросает из крайности в крайность. Есть непонимание собственных способностей. Главное – без резких движений! Не надо жечь второй том "Мертвых душ", достаточно переписать какие-то места.

Зато в сфере денег все складывается на редкость удачно. Решаются вопросы, появляются дополнительные источники дохода. Деньги будто сами ищут Скорпионов. Это будет весьма кстати, потому что в середине месяца возможны крупные траты.

В этом месяце вы получите удовольствие от пребывания дома, от общения с родными и близкими. Они порадуют неожиданным подарком. Кстати, дома можно обнаружить и деньги. Удивят в этом месяце партнеры – их неожиданная выходка может нарушить размеренность ваших отношений. Усилия по сохранению стабильности станут успешными, если будут поддержаны обеими сторонами. Совместные действия принесут успех, в противном случае возможны конфликты.

Стрелец

Наступило замечательное время для Стрельцов. Большинство их инициатив успешны, а возможности практически неограниченны. Они могут рассчитывать на помощь и поддержку окружающих, могут реализовать самые смелые желания, расширить поле деятельности, заработать авторитет и всеобщее уважение.

В этом месяце стоит задуматься над долгосрочными планами по смене источника заработка. Если у вас финансовый кризис – терпение и упорный труд помогут стабилизировать ситуацию. Если есть накопления, серьезно отнеситесь к вопросу надежности банка – возможно, нужно пересмотреть условия вклада. Придется напрячься, но оно того стоит.

В этом месяце необходимо обратить внимание на семью. Для одних это время душевной близости с родителями, а для других усилится непонимание. Обиды и недомолвки могут стать привычным делом в этом месяце. Найдите в себе силы простить, и отношения удивительным образом наладятся. Возможно, приоткроется завеса какой-то семейной тайны.

Если вы как пушкинская Татьяна живете в ожидании любви, тогда гороскоп на март 2019 года советует вам: больше общайтесь, не сидите дома. Поездки, прогулки, обучение – и перспективное знакомство обеспечено. На работе могут поджидать перемены, но не волнуйтесь – не все неожиданное неприятно. Вы можете получить хороший заказ, или друг предложит взаимовыгодное дело. Стоит направить силы на конкретное занятие, которое принесет прибыль, а не на разборки с коллегами.

Внимательно отнеситесь в этом месяце к здоровью. Только не уповайте на бабушкины рецепты – помните о современных средствах профилактики и лечения.

Козерог



Все и так знают, что Козероги трудоголики, но сейчас у вас это просто на лбу написано. Еще до того, как вы открыли рот, все видят перед собой серьезного, ответственного и напористого профессионала, начальника с большой буквы, который возьмет на себя ответственность в кризисных ситуациях.

В марте можете рассчитывать на неожиданную прибыль, что поднимет вам настроение, но возможны и незапланированные расходы. Не исключено, что дети и любимые потребуют вложений. Отпрыски в этом месяце могут преподнести сюрпризы. Не забывайте, что это ваше будущее, относитесь снисходительно. Займитесь с ними спортом – лучше командными играми. Это сплотит вас и поможет избежать ссор.

В этом месяце вы можете решить, что люди крайне непоследовательны и ненадежны. Ближайшее окружение – как в тумане, запланированные встречи срываются по совершенно нелепым причинам. "Проспал, забыл, перепутал" – основные оправдания. В бумагах – ошибка на ошибке. Родственники чудят… Однако вы тоже не без греха, проверьте себя – все ошибаются.

Вам может показаться, что удача отвернулась, но это, конечно, неправда. Просто пока вы прекрасно справляетесь сами, а если окажетесь в отчаянии – сможете рассчитывать на поддержку могущественных покровителей. Вас ждет успех в делах, которые не желаете афишировать. Помощь в трудную минуту могут оказать и врачи, если появится такая необходимость.

Водолей

Затяжной кризис, который преследовал вас, постепенно сходит на нет, контроль начальства теряет остроту, и можно почувствовать себя человеком. Вам хочется нравиться, вам важно, как оценивают вас друзья? Почему бы не купить что-нибудь модное? Когда вы последний раз были в магазине? А в салоне красоты? А на вечеринке с друзьями? Сейчас самое время – ваше обаяние позволит заполучить симпатии окружающих.

Очень успешны в этом месяце коллективные мероприятия, в кругу друзей вы пользуетесь авторитетом. Вам откроются новые перспективы и возможности. Задумайтесь о будущем (может быть, нужно получить второе высшее образование) или хотя бы о грядущей поездке за границу – сейчас у вас огромный выбор. Будьте осторожны с деньгами, которые склонны буквально просачиваться сквозь пальцы.

Если собрались потратиться на крупные покупки, не пожалейте времени и внимательно изучите условия сделки. Вполне вероятно, что в этом месяце вы получите предложение о неофициальном заработке. Не торопитесь – слушайте внимательно, решая, можно ли тут верить. Положитесь на интуицию: если она предостерегает, лучше подождать. Однако вы не были бы Водолеем, если бы вас время от времени не посещали революционные настроения. Каждый Водолей волен выбирать масштаб грядущих преобразований. Кто-то в патриотическом порыве потребует реформ в родном городе, а кто-то захочет вырваться на свободу и самостоятельно распоряжаться деньгами, без оглядки на мнение семьи. За это придется побороться – потребуются терпение и упорство. А возможно и простое короткое замыкание, которое выведет из строя надежную технику, и Вы потратите силы на ее ремонт.

Рыбы

Всем известно, что Рыбы – существа потусторонние. Гороскоп на март 2019 года сообщает, что в этом месяце вы превзойдете себя как по степени рассеянности, так и по обострившемуся пророческому дару. Вы ясно видите скрытую от большинства сторону вещей, но подчас не замечаете, что творится под носом. Не слишком увлекайтесь вопросами "Кто я? Откуда? Куда я иду?"... Хочется спрятаться и поплакать? Обвинить себя во всех грехах? Чувство вины не принесет пользы. Вы астрологический носитель идеи всепрощения, так простите и себя для разнообразия. Простите и пожалейте – вам можно. К тому же есть дела поважнее. На горизонте маячит профессиональный кризис, друзья тоже теряют работу. Возможно, ваше хобби подскажет идеи профессионального переустройства. Начинайте действовать, прислушиваясь к внутреннему голосу, и все будет хорошо. Пользуйтесь расположением начальства – оно покровительствует вам. Используйте широкие возможности госорганов и структур – от них можно получить помощь и поддержку в этом месяце. Профессиональная реализация весьма успешна: возможно получение руководящей должности, особенно для людей, работающих на ниве образования.

Чем же удивит вас предстоящий месяц? Вполне возможно, что в окружении появятся весьма полезные люди. Вам могут предложить научиться чему-то или внезапно съездить в командировку. Или как снег на голову свалятся родственники. К вопросам любви Рыбы тоже не останутся равнодушными. В этом месяце возможен новый роман, но постарайтесь сохранить его в тайне от окружающих.