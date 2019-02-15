Родовое проклятье Алены Кравец

Все неудачи в жизни Алены Кравец вызваны родовым проклятием. На семью было произведено серьезное энергетическое воздействие, которое вызвало неприятности даже в жизни дочери светской львицы.



"Нельзя не сказать о том, что Алена сильно преувеличила историю с целью пиара, но конфликт со старшеклассницами у девочки действительно был и она пережила довольно серьезный стресс. Учитывая страсть Алены к пиару, ей и ее дочери необходимо обязательно поработать над энергетической защитой. Наличие родового проклятия лишает ее этой защиты, а не всегда позитивное внимание общественности будет и дальше оборачиваться негативными последствиями", – пояснила ясновидящая Галина Янко.



Тем не менее, дальнейший прогноз по ее жизни весьма позитивный. "Касаемо бывшего мужа могу сказать, что они не сойдутся, но точно сохранят дружеские отношения. Алена будет одна еще два-три года. За это время ухажеры будут постоянно меняться, пока, наконец, она не встретит того самого. Вижу, что ее следующим избранником станет иностранец, с которым она покинет страну, а дочь, скорее всего, поначалу будет оставаться с отцом. За границей в новом браке Алена родит еще двоих детей, в том числе мальчика", – добавила гадалка.