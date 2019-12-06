Гороскоп на неделю с 9 декабря по 15 декабря 2019 года

Прямо с понедельника мы попадем в лапы фантазера Нептуна. Остро захочется какой-то неимоверной романтики, заботы и внимания. Мы погрузимся в приятные иллюзии и воспоминания. Захочется любить, таять в объятиях, отдавать себя без остатка. Для кого-то романтические мысли так и останутся иллюзией, но энергии в воздухе сильнее нас.

"Следующее важно событие недели - это Полнолуние, которое мы встретим в четверг в 08:13 по московскому времени. Два интеллектуальных знака Стрелец и Близнецы войдут в противоречие, и обострят наши потребности и аппетиты в области получения информации, знаний, общения, договоренностей, постановки и реализации своих целей, профессионализма. Вы давно планировали выучить английский, получить второе высшее образование, эмигрировать в другую страну или попросить шефа о повышении? Это Полнолуние обязательно сподвигнет вас на решительные действия, которые помогут осуществить ваши самые нереальные желания. Мечтайте и будете услышаны", – говорит астролог Юлия Урусэль.

Овен

На наступающей неделе подует настоящий ветер перемен. Вам нужно научиться отпускать все ненужное из своей жизни, даже если этот процесс сейчас принесет вам мало радости, а возможно даже пройдет достаточно болезненно, но зато вы получите то, чего вам не хватает последнее время – свободное пространство для движения вперед.

В деловой сфере или на работе, вы, скорее всего, достигли такого профессионального уровня, который не дает вам дальше расти в этой компании или в этой сфере. И поэтому сейчас необходимо наметить план своего дальнейшего развития.

Вниманию семейных Овнов! Сейчас велика вероятность ссор и скандалов, которые могут привести к полному разрыву отношений, и вы, и ваш партнер не готовы идти на компромиссы. Вы припоминаете друг другу старые обиды и предъявляете новые претензии, что никак не может помочь в урегулировании конфликта. По этой причине, если вы не готовы к разлуке, то постарайтесь держать себя в руках. Одиноким Овнам звезды рекомендуют пересмотреть перечень требований к будущему партнеру – возможно, вы немного завысили планку.

Выходные вам необходимо посвятить отдыху, особенно в психологическом плане, ведь неделя выдастся довольно стрессовой.

Телец

Вам важно не упустить свой шанс и вовремя распознать открывающиеся возможности. Вспомните на досуге, какая сфера манит вас уже давно. Эта неделя подарит тот самый счастливый случай, которым вы должны правильно воспользоваться. Хватайте удачу за хвост и уже не выпускайте. Сейчас не время для долгих раздумий, которые вы очень любите. Сразу начинайте активно действовать и тогда все получится. Это отличный период для резкой смены деятельности и обретения своего призвания.

За личную сферу на этой неделе Тельцам переживать не придется. Семейные пары обретут покой и идиллию, а одинокие Тельцы получат реальный шанс изменить свою судьбу и встретить свою вторую половинку. Выходные лучше провести активно, смело назначайте свидания, вылазки на природу и встречи с друзьями.

Близнецы

"Фигаро тут, Фигаро там" – вот ваш девиз на предстоящие семь дней, приготовьтесь к суетливой неделе. И дома, и на работе на вас свалится ворох забот. Но звезды обещают, что вы справитесь. Главное, не тратьте нервов больше, чем того требует ситуация. Сейчас будет сложно расставить приоритеты, вам придется решать несколько задач одновременно. Смиритесь и трудитесь не покладая рук.

Аналогичная ситуация может сложиться у Близнецов и на личном фронте. Будет сложно определиться и выбрать кого-то из тех, кто претендует на то, чтобы составить вам пару. Если же вы уже в отношениях, то может возникнуть ощущение, будто вы не знаете, чего хотите от партнера. Наберитесь терпения, такая неопределенность не продлится больше недели. Здоровье не внушает опасений. Круговорот дел отгонит сонливую апатию, вы будете бодры и полны сил. К выходным заряд энергии поубавится, поэтому проведите пару дней бездельничая.

Рак

Вам предстоит на редкость гармоничная и спокойная неделя, причин для беспокойства не будет. Присущая вам эмоциональность, желание проявить заботу об окружающих усилится. Потянет на разговоры по душам или многочасовую болтовню по телефону с подругой. В работе наилучших результатов вы достигнете благодаря воображению и фантазии, но не холодному расчету. Зато во время переговоров сможете проявить чудеса дипломатии и решить любые проблемные вопросы в свою пользу.

Личную жизнь наполнят нежность, взаимопонимание, доверие. Ракам, свободным в данный момент, недолго осталось гулять в одиночестве. Ваша вторая половинка на подходе. Отношения, завязавшиеся в этот период, обещают быть чувственными и серьезными. Выходные лучше всего провести активно. Не засиживайтесь дома, сейчас не время для уединения.

Лев

Вы можете поддаться необъяснимым внутренним страхам и переживаниям, источник которых предстоит обнаружить в себе самостоятельно. И чем скорее, тем лучше. Тревожность не даст развиваться в профессиональной сфере в этот период. Вы рискуете провалить выполнение порученной вам задачи из-за концентрации на внутреннем тревожном состоянии, а не на работе. В отношениях с близкими людьми вас может преследовать чувство вины. Вряд ли это добавит комфорта обеим сторонам. Найдите возможность какое-то время побыть наедине с собой, разберитесь в причинах беспокойства. Если самостоятельная работа вам не под силу, обратитесь за помощью к мудрому наставнику или профессиональному психологу. Помните, кризисы необходимы нам для внутреннего роста, за ними всегда следуют перемены к лучшему.

Дева

На этой неделе предстоит пройти проверку на прочность. Некоторые ситуации коварно предложат вам компромисс со своей совестью. А вот поддадитесь вы искушениям или нет, зависит только от вас. На работе действуйте исключительно в рамках закона. Проявите осторожность при заключении сделок, подписании важных документов. Перепроверьте все нюансы, на этой неделе легко стать жертвой обмана со стороны партнеров.

В личной жизни вы можете попасть в зависимость от решений и поведения своего партнера. Вас может обуять фанатичное желание обладать им. Возможно, вашими чувствами умело манипулируют. Не попадайтесь на крючок, сохраняйте достоинство и не позволяйте действовать в ущерб вашим интересам. Напряжение может сказаться на самочувствии, поэтому на выходных рекомендуется отдохнуть. Не берите работу на дом, лучше проведите время с друзьями.

Весы

Это неделя подарит счастливый случай. Встречайте позитивные перемены, даже если вы их совсем не ждали. Повышение в должности, полезные знакомства с влиятельными людьми, новые возможности или работа, о которой давно мечтали – выбирайте!

Одиноким Весам эта неделя принесет кармическую встречу с идеальным партнером и сценарий развития этих отношений будет наилучшим из всех возможных. А вот семейным данный период запомнится внезапными переменами настроения. Перед близкими вы можете предстать с неожиданной стороны. Например, вдруг измените своим принципам или совершите нехарактерный поступок. На выходных постарайтесь не переедать, сейчас легко набрать лишние килограммы.

Скорпион

Вам предстоит довольно легкая и спокойная неделя, которая подарит прекрасную возможность расслабиться и хорошенько отдохнуть. На работе добавьте креатива. Творческий подход поможет в решении поставленных задач. А если сейчас вы в поисках работы, обратите внимание на предложения, где пригодится воображение и нестандартное мышление.

На этой неделе завяжутся новые знакомства. Возможно, вас пригласят на торжественные мероприятия или просто дружеские посиделки. И, очень может быть, что за ближайшим углом ждут благоприятные перемены в личной жизни. Скажем, встретите человека, который чем-то напомнит бывшего партнера, воспоминания о котором вы с нежностью храните где-то в укромном уголке души. Или же вам предложат руку, сердце и совместный быт! В конце концов, сколько можно ходить по кино? Если же вы в браке, вам предстоит настоящий медовый месяц с супругом, пусть даже и на уютной кухне.

Стрелец

Звезды уготовили неделю умиротворения и гармонии, вам можно ни о чем не беспокоиться и устроить себе передышку. В профессиональной сфере неделя обещает успешное завершение дел и проектов, удачные переговоры, заключение выгодных контрактов, предрекает премию или повышение в должности. Звезды благоприятствуют различного рода финансовым инвестициям. Вложения принесут хорошую прибыль.

Ищите свою любовь? Имеете все шансы обрести долгие серьезные отношения. Но не сидите дома, больше бывайте на людях, не отказывайтесь от общения. Семейным Стрельцам неделя принесет взаимопонимание и гармонию с супругом. Нет оснований переживать за здоровье. Вы в прекрасной физической форме и полны бодрости, поэтому выходные проведите активно.

Козерог

Представители этого знака почувствуют усталость от рутины и однообразия. Хотя, на самом деле, это стабильность. Да, все происходит не так быстро, как вам бы хотелось. Но запаситесь терпением. Обращайте внимание на мелочи, которые закладывают фундамент вашего будущего. Для достижения успеха в профессиональной сфере используйте нестандартные решения и творческий подход, тогда рутинные задачи покажутся не таким уж и скучными.

Козерогам, состоящим в отношениях, следует прекратить попытки изменить своего партнера, ведь вы полюбили его именно таким, какой он есть. Наверняка партнер далек от идеала, но именно с этим человеком вас ожидает настоящая стабильность в отношениях. Одиноким Козерогам эта неделя, к сожалению, не обещает перспективных знакомств и встреч. Сфера здоровья на этой неделе опасений не внушает.

Водолей

Неделя принесет успехи в профессиональном плане, все ваши мысли будут заняты решением рабочих вопросов, а это говорит о том, что в этой сфере наступил период стабильности и закладывания надежного фундамента для исполнения честолюбивых планов. Так что на этой неделе вас ожидает карьерный взлет и подъем в делах, хоть и предстоит для этого немало потрудиться. Несмотря на занятость, на отношения с вашими близкими это не повлияет, вы успеете и дома создать уют и гармонию, и ощутите в полной мере понимание и поддержку со стороны вашего партнера. Приподнятое настроение и бодрое состояние духа принесут хорошее самочувствие, а если вы вдруг болели, то эта неделя особенно благоприятна для выздоровления. Выходные после такой недели все-таки лучше провести более спокойно, чтобы привести свои мысли в порядок.

Рыбы

На этой неделе необходимо действовать решительно и смело, только так вы достигнете успеха в этот период. Стоит отбросить присущую вам сентиментальность в вопросах карьеры, сейчас время принимать жесткие решения, действовать с позиции силы, даже если для этого вам придется пойти кому-то наперекор. Звезды не сомневаются, что вам хватит мудрости и сил в этой ситуации, а также предрекают удачное ведение переговоров и хорошие перспективы для карьерного роста.

А вот в любовной сфере вам не стоит показывать, кто в доме хозяин. Помните, что вы не на поле боя, а в домашней привычной обстановке, вот и действуйте соответствующе, будьте гибче, мягче, проявляйте нежность и заботу, тогда вам не придется отстаивать свои позиции. Также неделя может принести настоящие африканские страсти в отношениях, как с новыми знакомыми, так и в уже давно сложившейся паре. Вашей энергии хватит на все на этой неделе, поэтому на выходных смело идите на встречи с друзьями, свидания, приглашайте к себе гостей и проявляйте любую форму активности.

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