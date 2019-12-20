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Гороскоп

Календарь красоты на январь 2020 года

Фото: www.globallookpress.com
Юлия Урусэль

Юлия Урусэль блогер

 Астролог, таролог
Красавица Венера покинула обитель сурового земного Козерога и перешла в воздушный мир Водолея, где пробудет аж до 13 января 2020 года. И как же вовремя, прямо к праздникам, когда так хочется легкости и радости!
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"Начну я с ответа на главный женский вопрос. В чем же встречать Новый 2020 год? – говорит астролог Юлия Урусэль. – Для наглядности и понимания, что будет в тренде, я предлагаю вспомнить образы Жанны Агузаровой или Ренаты Литвиновой. Они обе являются типичными представительницами "водолейской" Венеры. Конечно, они разные, но обе экстравагантные особы и их образ навсегда остается в памяти. В этих женщинах кроется разгадка Венеры. Она свободная и оригинальная, неординарная и авангардная".

​Знаком Водолея управляет Уран, планета перемен, независимости, новых нестандартных идей. Уранические наряды могут быть в любом стиле, которым можно выразить протест, неформатность и свободу: бохо-стиль, хиппи, гранж, унисекс, авангард, одежда с футуристическими элементами. Так что, милые дамы, в новогоднюю ночь не бойтесь перемен, удивляйте всех резкой сменой имиджа, будьте неожиданными, никакой классики, никаких прошлогодних платьев и привычных причесок. Уран – это ураган!

Встречайте этот прекрасный праздник в кругу друзей, близких людей, единомышленников, в шумных веселых компаниях – не уединяйтесь сейчас ни в коем случае.

Кстати, если ваше сердце еще свободно, то новогодняя ночь при такой Венере – прекрасный шанс встретить свою половинку, ведь это время внезапного Урана. Вас может накрыть любовь с первого взгляда или вы можете неожиданно посмотреть на своего старинного друга и понять, что он очень похож на ваш идеал, который вы давно искали. Помните только, что в отношениях, которые начнутся в это время, вас должна объединять не страсть, а общность интересов и дружеское начало.

"Для тех, кто привык встречать Новый год по Восточному календарю напоминаю, что год Крысы наступает не 31 декабря 2019 года, а 25 января 2020 года, а значит и "крысиные" правила в нашу новогоднюю ночь действовать еще не будут, - комментирует астролог. – Но если вы не большой поклонник восточного календаря, то используйте одежду желтых и коричневых оттенков, так как в ночь с 31 декабря на 1 января рулить парадом будет все еще Желтая Земляная Свинья.

Кстати, Венерой в Водолее руководят сразу две планеты. Самая нестандартная и неожиданная планета сюрпризов – Уран и серьезный мужчина Сатурн. А все вместе - это взрывная смесь. Такая Венера – это не о стандартной женственности, не о тихой семейной жизни, не о хорошей хозяйке. Сексуальность такой дамы не женская, это девушки с зашкаливающим IQ, которые способны на любые эксперименты и сумасшедшие выходки.

Вот и нам в этот период захочется кардинально изменить имидж, перекраситься в необычный цвет, длинные волосы обстричь, а короткие нарастить. Все с ног на голову, все не так как раньше. При такой Венере не стоит себе отказывать в этих маленьких удовольствиях, надо пропускать через себя эти уранические энергии и давать им волю.

Фото: www.globallookpress.com

Ну, и традиционно, Юлия Урусэль представила календарь красоты на январь 2020 года.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.

Лучшее время для этого в январе:

  • 1 января;
  • 5 января;
  • 6 января, до 15:00;
  • 7 января, с 11:00;
  • 8 января;
  • 9 января, с 11:45;
  • 27 января;
  • 28 января, с 13:00.

А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.

В январе это:

  • 12 января;
  • 14 января;
  • 15 января, кроме промежутка с 15:13 и до 18:44;
  • 16 января;
  • 18 января;
  • 19 января;
  • 20 января;
  • 22 января;
  • 23 января.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

Фото: www.globallookpress.com

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

  • 1 января;
  • 5 января;
  • 6 января, до 15:00;
  • 7 января, с 11:00;
  • 8 января;
  • 9 января, с 11:45;
  • 27 января;
  • 28 января, с 13:00.

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

  • 12 января;
  • 14 января;
  • 15 января, кроме промежутка с 15:13 и до 18:44;
  • 16 января;
  • 18 января;
  • 19 января;
  • 20 января;
  • 22 января;
  • 23 января.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Время для процедур у косметолога:

применение увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты".

  • 1 января;
  • 5 января;
  • 6 января, до 15:00;
  • 7 января, с 11:00;
  • 8 января;
  • 9 января, с 11:45;
  • 27 января;
  • 28 января, с 13:00.

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

  • 12 января;
  • 14 января;
  • 15 января, кроме промежутка с 15:13 и до 18:44;
  • 16 января;
  • 18 января;
  • 19 января;
  • 20 января.

*Внимание регионам, время московское! 

20 декабря 2019, 19:22

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