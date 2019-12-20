Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года

Луна стремительно убывает, и уже в четверг в 08:19 по московскому времени мы встретим новолуние. И тут есть один важный момент!

"В этот раз это не просто Новолуние, но и день Солнечного Затмения с которого мы войдем в зимний коридор Затмений. Соответсвенно с понедельника и вплоть до наступления Новолуния многие почувствуют усталость, упадок сил. Высока вероятность заболеть. Энергия убывает и сейчас мы остро нуждаемся в отдыхе и снижении активности. Обязательно прислушайтесь к своему организму и вплоть до пятницы сбросьте нагрузки на работе и в быту", – предупреждает астролог Юлия Урусэль.

Позитивным моментом этой недели будут дружественные союзы Солнца с Ураном и Юпитером. Мы станем оптимистичнее смотреть на жизнь, поставим себе новые цели и с головой уйдем в новые мечты. Астролог рекомендует поддаться этому настроению и в четверг, в день Солнечного Затмения, запустить свои самые амбициозные желания в работу. Предварительно зафиксируйте свое желание на бумаге и представьте детальный план его реализации. Все это нужно будет сделать в самое сильное время 26 декабря с 08:19 и до 09:19 по московскому времени. Настраивайтесь на волшебство затмения и вперед за удачей!

Овен

Овнам на этой неделе просто необходимо отправиться в отпуск или взять хотя бы парочку выходных дней. А тем, у кого нет шансов на отдых, звезды рекомендуют притаиться, замедлиться, отстраниться от происходящего на работе и дома. И уж точно следует избегать конфликтных ситуаций. События минувших недель сильно растратили ваш энергетический ресурс, вы опустошены. Сейчас самое время заняться собой и своим здоровьем.

Постарайтесь больше времени находиться в тишине и покое. Домашние заботы по возможности временно доверьте близким. В личной жизни сейчас тоже спешить не стоит. Прислушивайтесь к своему партнеру, вы давно не говорили по душам, а вам есть, что сказать друг другу. Овнам, которые находятся в поиске партнера, звезды не советуют доверять недавним знакомым, возьмите паузу – сейчас не лучшее время для начала новых отношений. Для восстановления баланса на выходных посетите святые места или поезжайте туда, где вы черпаете вдохновение, например, на природу или к морю.

Телец

Тельцов грядущая неделя вынесет на гребень волны удачи. Все вам будет удаваться, дела уладятся сами собой. В эти семь дней вы почувствуете себя баловнем судьбы. Страхи и переживания, тревога покинут вас, сложные ситуации разрешатся самым благополучным образом. Работа принесет полное удовлетворение. Плюс увеличение дохода, похвала руководства, признание ваших заслуг коллегами. Хороший момент для заключения выгодных сделок, контрактов. Сложные переговоры завершатся вашим триумфом. На этой неделе значительно увеличиваются шансы получить работу мечты. Семейных Тельцов ожидает идиллия с супругом и домочадцами. Одиноким звезды предрекают яркое и запоминающееся начало бурного романа. Вы сейчас фонтанируете энергией, так что планируйте активные выходные.

Близнецы

Близнецов ждет на редкость позитивная и приятная неделя. В эти семь дней ждите подарки судьбы – сокровенные желания исполнятся наверняка. Ни о чем не стоит беспокоиться. Сложные, запутанные ситуации разрешатся сами собой, вы выйдете сухими из воды при любых обстоятельствах. На работе все складывается наилучшим образом, ваши заслуги будут оценены руководством. Так что, в перспективе вам открываются отличные возможности. Не упускайте свой шанс, смело идите вперед с новыми идеями и задачами, у вас все получится.

В личной жизни тоже ожидается благоприятный период, бесконфликтный и радостный. Отношения с партнером будут наполнены душевностью и страстью. Одиноких Близнецов ожидают приятные знакомства, которые, вполне возможно, перерастут в серьезный роман. Здоровье на этой неделе не подведет. На выходных постарайтесь не переедать и не злоупотреблять крепким алкоголем.

Рак

Ракам следующую неделю рекомендуется провести в уединении. Да и вряд ли вам захочется оказаться в шумных компаниях. Вам необходимо пересмотреть события своей жизни, внутри себя попытаться увидеть будущее. Иногда такое замедление и погружение очень даже полезно. Может сложиться ситуация, когда вам придется рассчитывать только на свои финансовые возможности. Это заставит задуматься о карьерных перспективах и даже о смене работы.

Эта неделя и в личной жизни – период сознательного одиночества. В своей раковине вам необходимо укрыться даже от партнера. Постарайтесь деликатно объяснить ему, что это ненадолго. Почаще прислушивайтесь к внутреннему голосу, ведь интуиция редко вас подводит. О здоровье на этой неделе не беспокойтесь, никаких обострений или сезонных заболеваний.

Лев

Львов ожидает чудесная неделя, насыщенная позитивом. Любая задача вам по плечу, задуманное осуществится. Дела и проекты ожидают успешного завершения. На работе гарантировано признание и поощрения от руководства (материальное в том числе). Весьма вероятно, получите долгожданные известия, приятные сюрпризы, подарки судьбы. И в любви вам повезет. Сейчас самое время для налаживания отношений, партнер вас услышит и поймет. Ссоры или недопонимание растворятся. Львы на этой неделе необычайно притягательны для противоположного пола. И если вы одиноки, то, скорее всего, это уже не надолго – приготовьтесь принимать комплименты и признания. В выходные расслабьтесь. Запланируйте романтическое свидание, посетите развлекательные мероприятия или пригласите на встречу друзей.

Дева

Девам неделя принесет ощущение растерянности и непонимания происходящего. Вы как будто в подвешенном состоянии, потерян ориентир – непонятно, куда теперь направить свою энергию. Возможно, вы окажетесь на распутье. И как бы вы не противились, придется принимать важное решение. Прежде всего, правильно расставьте приоритеты, обдумайте все варианты развития ситуации. Действуйте в своих интересах, тогда вам не придется жалеть о своем выборе. На работе могут одолеть сомнения и вы серьезно задумаетесь, стоит ли дальше растрачивать свои силы на этой позиции. Но не рубите с плеча, поддавшись эмоциям, сейчас не можете адекватно оценивать ситуацию. Переждите.

В личной жизни у Дев тоже туман. Те, кто в отношениях, накручивают себя и сгущают краски. А надо всего лишь поговорить – обсудите с партнером волнующие вопросы! Станет легче. Одиноким Девам сейчас сложно доверять новым знакомствам, вы недостаточно уверены, что вам нужно это милое приключение.

Весы

Весам предстоит хорошая неделя, наполненная предпраздничным настроением, радостью и позитивными событиями и легкостью бытия. Ваши планы легко осуществятся. Ликуйте, в вашей жизни, наконец, настала белая полоса! Неделя прекрасно подойдет для завершения начатых дел. А вот планировать на этот период что-то новое уже не стоит, особенно, если это связано с финансовыми вложениями. Представители творческих профессий, рожденные под знаком Весы – это ваше время! Коллеги обзавидуются вашему успеху.

В личной жизни звезды предрекают исполнение сокровенных желаний, ответные чувства, океан блаженства и нежности. Одиноким рекомендуется пристально рассмотреть свое ближайшее окружение. Возможно, ваша вторая половинка совсем рядом. На выходных не сидите дома, сейчас вам нельзя упускать шанс. Новые знакомства, завязавшиеся во время приятного отдыха, принесут незабываемые впечатления и пользу.

Скорпион

Скорпионам необходимо проявить свои лидерские качества и умение налаживать контакты. Именно партнеры принесут вам успех в делах! Для вас к концу года настало удачное время для движения вперед, и сейчас ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Не прекращайте попыток изменить свою жизнь к лучшему. Если вам необходима помощь, присмотритесь к своему ближайшему окружению. Там явно есть надежный человек, на которого можно положиться и доверить ему часть своих дел. Семейным Скорпионам можно расслабиться. У вас дома тишь да гладь, полное взаимопонимание, забота и уважение. Такому союзу можно только позавидовать. Хорошее время и для тех, кто еще не связал себя узами брака. Не прекращайте поиски избранника. Если встретите на этой неделе, вас ожидают спокойные и зрелые отношения. На выходные запланируйте активный отдых с друзьями и близкими вам людьми.

Стрелец

У Стрельцов неделя будет ознаменована прекрасными перспективами и открывающимися возможностями в материальной сфере, у вас появится шанс разрешить вопросы с максимальной выгодой для себя. Главная задача этого периода – не упустить птицу счастья, суметь разглядеть среди обычных разговоров гениальную идею, которая в дальнейшем принесет немалую прибыль. Вас ждут самые приятные известия в деловой сфере, будут поступать новые проекты и предложения, которые могут заметно улучшить ваше материальное положение. Еще один важный момент этой недели – при оформлении сделок, серьезных документов, обращайте внимание на все нюансы, тщательно выверяйте каждую букву, следите, чтобы ни в коем случае не нарушался закон и официально установленный порядок.

Для Стрельцов, имеющих постоянную пару, грядущая неделя принесет переход на новый, более качественный уровень отношений, полных чувственности и нежности. Для одиноких Стрельцов тоже наступает благоприятный период, вас ожидают приятные встречи, знакомства. Или, возможно, ваши дружеские отношения с кем-то давно перестали быть таковыми и готовы перерасти в нечто большее.

Козерог

У Козерогов неделя обещает быть не самой простой: предпраздничная суета, множество дел, требующих срочного решения могут привести вас к сильнейшей усталости и апатии. Может показаться, что вы взвалили на себя слишком непосильную ношу, а дела никогда не закончатся, но это не так, у вас на все хватит сил и времени. Главная задача этой недели – ​ не останавливаться, не бросать на полпути начатое дело, поднапрячься из последних сил и тогда все разрешится и даже в положительную сторону. Стоит задуматься о вопросе делегирования части своих полномочий и обязанностей надежным помощникам – как на работе, так и дома, вам стоит научиться доверять людям. Семейным Козерогам надо обязательно делать передышку от бытовых вопросов, вы и так устаете на работе, ничего страшного, если дома будет не идеально чисто. А вот одиноким Козерогам звезды намекают, что отсутствие рядом достойного человека обусловлено исключительно вашими страхами перед новыми отношениями, возможно, и тут стоит оказывать большее доверие противоположному полу. На выходных рекомендуется сменить обстановку, только так вы сможете сбросить груз усталости.

Водолей

Водолеев ожидает проверка на прочность, причем проверяться будете не столько вы сами, но и желание идти к намеченным целям, которые в последнее время вы выбрали в качестве ориентира в пути. Не стоит переживать, у вас все получится, но при условии, что вы будете уверены в себе и в поставленных целях. Ни в коем случае нельзя давать себе сомневаться, проявлять слабость или поддаваться негативным эмоциям. Иными словами, вас ждет грандиозный успех, если вы целиком и полностью посвятите себя своему делу, сконцентрируйтесь только на работе, не распыляйте свое внимание. На личном фронте во главе угла у вас будет страсть, дарующая невероятное наслаждение, все остальное пока что уйдет на второй план. Если вы были в ссоре со своим партнером или супругом, сейчас лучшее время для бурного примирения. Причем для этого можно просто согласиться с ним в споре, и конфликт растворится сам собой. Звезды рекомендуют на выходных порадовать себя не только в материальном плане. Постарайтесь обогатить свой внутренний мир: сходите в театр, на выставку, почитайте духовную литературу.

Рыбы

У Рыб неделя обещает быть позитивной и приятной, все пройдет гладко, без суеты, по вами же четко распланированному сценарию. Вы сможете не только достичь хороших результатов в профессиональном плане и в делах, но и даже успеете получить удовольствие от самого рабочего процесса. Только помните, что на этой неделе без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Вам придется приложить максимальное количество усилий, но тогда и эффективность будет значительно выше. Звезды рекомендуют при принятии важных решений руководствоваться исключительно рациональным подходом, придется на этот раз отключить вашу врожденную интуицию и внутренний голос. В делах амурных все стабильно: если вы семейный человек, то ваш союз останется таким же крепким, как и раньше, а если вы еще не нашли себе пару, то вряд ли именно на этой неделе стоит ожидать изменений. На выходных Рыбам рекомендуется по возможности соблюдать режим и не отказываться от физических нагрузок в пользу безделья.