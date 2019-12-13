Гороскоп на неделю с 16 декабря по 22 декабря 2019 года

Мы медленно подходим к главному астрологическому событию года – периоду Затмений, который начнется с Солнечного Затмения 26-го декабря. А прямо перед этим 22 декабря в 07:21 по московскому времени мы войдем в Новый Солнечный цикл, встретив День Зимнего Солнцестояния. Это очередной День рождения нашей Вселенной и нашего светила – Солнца.



"В природе этот день обозначен моментом перехода Солнца в первый градус знака Козерога, – поясняет астролог Юлия Урусэль. – Это магическое время, в которое наши предки проводили обряды и ритуалы, чтобы заложить фундамент успеха на весь год. Чтобы испытать на себе волшебство, 22 декабря с 07:21 и по 8:21 загадывайте свои желания и расписывайте свои планы на наступающий 2020 год".

Неделя с 16 декабря по 22 декабря достаточно противоречивая. С одной стороны, начало недели продуктивно для решения текущих рабочих вопросов и налаживания сотрудничества. Можно смело выходить к руководству с инициативой, действовать в выбранном направлении, брать ответственность на себя и пошагово идти к намеченной ранее цели. И, кстати, именно в это время начальники или вышестоящее руководство будут благосклонны и настроены на диалог. Но, начиная со среды и вплоть до воскресенья, на небе будет работать аспект мошенников. И тут два варианта, либо вас подхватит творческое настроение, и вы погрузитесь в эзотерику, музицирование, рисование, постижение азов астрологии, или возьмете любое направление в искусстве от которого запоет душа. Либо, можете попасть на удочку мошенников и выпасть из реальности. В связи с чем вплоть до 22 декабря нужно быть более внимательным при заполнении документов, заключении контрактов, договоров и особенно при общении с малознакомыми вам людьми.

С одной стороны, стоит быть бдительными в быту, в поездках, в магазинах, а с другой – нужно покопаться в себе и посвятить время своему хобби, сходить в кино, на художественную выставку, йогу, посетить мастер класс по рисованию, и тогда вы сможете отработать "подтормаживать" нас нептунианские энергии.

Овен

Овны на наступающей неделе попадут в знакомую среду. Вы будете отстаивать свою точку зрения любыми способами, да и окружающие тоже не будут лояльно относится к вашим промахам. Придется доказывать свою правоту, исходя из поставленных перед собой целей. В профессиональной сфере ваш потенциал бьет ключом, а амбиции заглушают разум. Но, в идеале их-то лучше сейчас поумерить, потому что обстановка слишком напряжена и не располагает к резким движениям в карьере.

В семейной жизни ссоры могут вспыхивать из-за любого пустяка, вы вообще редко склонны подбирать выражения, а сейчас тем более. Не спешите разбрасываться словечками, а лучше максимально проявляйте дипломатию.

Овнам на этой неделе не стоит сильно нагружать себя диетами и изматывающими тренировками: помните, что все должно быть в меру.

Телец

Тельцов ожидает достаточно непростая неделя, наполненная конфликтами и выяснениями отношений. На работе стоит проявлять осторожность, иначе вы можете стать жертвой чьих-то интриг или сплетен. Также не стоит сейчас полностью доверять своим деловым партнерам, они могут подвести в самый неожиданный момент.

Учитывая текущую обстановку, в любом споре вам не стоит отстаивать свою точку зрения, а лучше просто оставить своего собеседника наедине с его мнением. Также сейчас не самый лучший период для достижения своих карьерных целей любыми методами. Увы, игра может не стоить свеч.

В любовной сфере далеко до семейной идиллии. Конфликты могут настигнуть вас в любую минуту, поэтому постарайтесь и тут не лезть на рожон, будьте гибче, и тогда многих стрессовых ситуаций удастся избежать. К выходным постарайтесь найти время для отдыха и позаботьтесь о своем здоровье.

Близнецы

Близнецам следующая неделя будет щекотать нервы. Вы можете столкнуться с духом соперничества в разных сферах своей жизни. Для достижения успеха у звезд есть для вас маленький совет: необходимо твердо придерживаться своих убеждений, верить в себя и в собственные силы, и обязательно проявлять несвойственную вам настойчивость в делах – тогда вы выйдете победителем в любом деле. В карьере и деловой сфере вам также стоит с уверенностью идти вперед, оставляя за бортом всех конкурентов. Глядишь, и повышение в должности не за горами!

Для тех Близнецов, которые уже имеют пару, звезды советуют проявить осторожность: в ваши личные и семейные дела пытается пролезть кто-то третий, приносящий конфликтные ситуации. Это может быть и родственник, и друг, и даже соперница. Одиноким Близнецам звезды намекают, что вы сами ставите блоки на построение отношений и боитесь впускать кого-либо в свою жизнь. При таком раскладе вы вряд ли сможете завести новые отношения.

Рак

Ракам грядущая неделя предвещает множество дел, которые будут валиться со всех сторон. И вы "как белка" в колесе попытаетесь все успеть. Звезды говорят, что у вас все получится, хоть и придется потратить немало сил и энергии на этот бесконечный аврал проблем и вопросов. Ваша задача – не бросить все на полпути, а сцепить зубы, собраться и тогда все разрешится в положительную сторону. Возможно, вы сами взвалили на себя ряд вопросов, в которых вы не до конца компетентны, по этой причине на их решение вы и времени тратите гораздо больше, чем требуется.

В семейной жизни вам также стоит пересмотреть круг обязанностей, которые вы выполняете самостоятельно, и не стесняться просить кого-то о помощи или постараться делегировать часть домашних дел своим близким. А вот одиноким Ракам стоит призадуматься, может вы сами отгораживаетесь от перспективных партнеров и не даете им ни малейшего шанса на отношения с вами. Постарайтесь пересмотреть свои взгляды на мир.

Лев

Львам лучше всего наступающую неделю провести в уединении и посвятить ее себе любимым, наслаждаясь тишиной и покоем. Вам просто необходим отдых после довольно сложной и неоднозначной первой половины декабря.

Звезды рекомендуют сбросить скорость, на которой вы привыкли жить и работать, возьмите тайм-аут, чтобы подзарядить подсевшие батарейки. На работе у вас все валится из рук, и кажется, что для реализации планов не хватает времени и сил. Сейчас самое время попросить о помощи кого-то из близких вам людей, они обязательно помогут и поддержат, и мир засияет новыми красками.

В любовной сфере вам стоит поговорить со своим партнером по душам. Возможно, за последнее время у вас накопились какие-то взаимные претензии, но вы предпочитаете умалчивать о них, что может привести к серьезным конфликтам впоследствии. Поэтому не тяните, проясняйте ситуацию. На выходных не позволяйте никому нарушать ваш покой, не стоит идти в шумные места. Лучший рецепт – природа, медитация, посещение святых мест или ваших личных мест силы будет самым лучшим решением.

Дева

Девам неделя принесет перемены к лучшему. Вам придется оставить позади весь негатив, скопившийся за последнее время, и отправиться вперед к новой жизни. Несмотря на то, что открывшиеся перспективы пока что не внушают вам оптимизма, будьте уверены, что вы на правильном пути, и все идет как надо.

В вопросах работы у вас есть все шансы на смену деятельности, получение новой должности или новых обязанностей, которые заставят вас открыть для себя много полезной информации и обучиться чему-то ранее неизведанному. Также на этой неделе вполне возможны многочисленные рабочие поездки и командировки, которые дадут вам возможность увидеть что-то новое и получить удовольствие.

В любовной сфере также могут неожиданно настичь перемены, но вы же помните, что все происходит к лучшему, даже если сейчас так может и не показаться. Ведь даже разрыв одних отношений может быть началом новых, легких и счастливых.

Весы

Весам предстоит хорошая гармоничная неделя, наполненная счастьем и отсутствием проблем, причем все изменения в вашей жизни будут напрямую или косвенно касаться семьи и положительно отражаться на семейных делах, даже если сейчас вам так не кажется.

В профессиональной сфере вы наконец сможете почувствовать вкус победы. Вас ждет колоссальный успех, признание талантов и обретение славы и заслуженного авторитета. Весам на этом этапе стоит задуматься, может вы уже достигли всего, чего хотели и вам пора перейти на новую ступень профессионального развития. В бизнесе звезды рекомендуют обратить внимание на участие в вашем деле родственников – это принесет удачу.

В любовной сфере пришла пора расслабиться и радоваться жизни. Впереди предложение руки и сердца, рождение ребенка или беременность, вам предстоят события, которые только укрепят ваш союз. А одиноким Весам звезды предрекают судьбоносную встречу со своей второй половинкой.

Скорпион

Скорпионы словят ностальгию по прошлому. Вам будет казаться, что раньше все было гораздо лучше: трава зеленее, деревья выше, а впереди вас уже не ждет ничего хорошего. Но это совсем не так! Вынести уроки прошлого тоже очень важно, но зацикливаться не нем не стоит. У вас огромные возможности, которые способны вывести вас на совершенно новый качественный уровень, нужно лишь разогнать депрессию и увидеть перспективы.

В профессиональной сфере будьте готовы к тому, что ваши планы и проекты не осуществятся, поскольку ранее вы допустили ряд ошибок и недочетов. Новые дела также лучше не начинать, а принятие серьезных решений лучше отложить на более благоприятное время.

В семейных делах стоит обратить внимание на свое внутреннее состояние. На самом деле у вас нет поводов для беспокойства и печали, вы сами нагнетаете обстановку. Постарайтесь провести выходные в уединении, разберитесь в себе, настройтесь на позитивную волну, ощутите, что у вас впереди светлое будущее и настоящее счастье.

Стрелец

Стрельцов ожидает переломный момент в жизни, и начало его развития придется именно на эту неделю. Настала пора отказываться от прошлой жизни, старых, отживших убеждений и взглядов на мир. Вам надо пересмотреть свои цели и начать действовать не так как раньше, по-новому, не пытайтесь избегать перемен, наоборот, хватайтесь за них и выходите из затянувшего вас болота.

На работе может охватить ощущение, что вы находитесь не на своем месте, а дело, которым вы занимаетесь, вам совсем не подходит. И тут звезды рекомендуют не рубить с плеча. Взвесьте все варианты развития событий, и только потом принимайте ответственное решение.

В личной жизни вас также могут поджидать перемены, ведь и в этой сфере возможно у вас есть то, что надо оставить в прошлой жизни. Хоть момент не самый приятный, но вам пора совершить этот шаг. Одиноким Стрельцам также стоит задуматься, что же им мешает завязать новые отношения, ведь перемен требуют ваши сердца. На выходных вы можете почувствовать моральное истощение, и чтобы избежать депрессий, стоит найти способ, чтобы по-настоящему расслабиться.

Козерог

У Козерогов неделя пройдет под знаком вдохновения. Вы окрылитесь очень серьезной целью и начнете свой победоносный путь к ее достижению. Зная вас, можно быть уверенным, что четкий план уже заготовлен, а уж решительности и смелости вам не занимать! Главная задача для вас на этой неделе – не идти на поводу у эмоций, чтобы не отклониться от выбранного вами курса.

В профессиональной сфере ждет успех. Вы достигли такого уровня мастерства на своем месте, что никто не осмелится в этом сомневаться, а значит, вас ждет признание и поощрение от руководства. А вот в личной жизни не стоит применять свои деловые качества. Временами ваша резкость и бескомпромиссность могут ранить вашу вторую половинку, будьте мягче со своими близкими, и конфликтов можно будет избежать.

Одиноким Козерогам также стоит призадуматься, не слишком ли вы холодны в отношениях с окружающими. При таком подходе вы рискуете задержаться в состоянии уединения больше, чем того требуется. В области здоровья с особой осторожностью обращайтесь с колющими и режущими предметами.

Водолей

Водолеи на этой неделе погрузятся в мир грез и фантазий. Вы многое будете видеть в розовом цвете, но такой отрыв от реальности не всегда полезен, так как можно поддаться ложным надеждам и забрести на ошибочный путь. Вас могут одолевать различные соблазны и радужные перспективы, уводящие с верного направления. Ни в коем случае сейчас не стоит начинать собственный бизнес, заключать сделки и проводить финансовые операции, сейчас легко можно стать жертвой обмана. Зато неделя хороша для представителей творческих профессий – безудержная фантазия этого периода будет вам на руку.

В личной жизни вы будете склонны идеализировать своего партнера, наделять его качествами, ему не присущими, особенно стоит быть осторожными одиноким Водолеям, если конечно вы не настроены на ни к чему не обязывающие отношения или легкий курортный роман. На выходных не стоит злоупотреблять алкоголем, лучше расслабляться другими способами, которые не причинят вред вашему здоровью.

Рыбы

Рыбы на грядущей неделе могут почувствовать себя настоящими волшебниками. Вы будете контролировать происходящее вокруг и получать все, чего только захотите. Вы будете полны энергии и почувствуете необыкновенный прилив сил, а целеустремленность поможет в достижении задуманного.

В профессиональной сфере вы сможете проявить все свои навыки и таланты, что конечно же заметит и оценит ваше руководство. Рабочие дела не принесут неприятных моментов, главное не забывайте проявлять инициативу, сейчас не время стоять в сторонке.

Это же касается и любовной сферы. Не стоит сейчас отмалчиваться или проявлять излишнюю скромность, это хороший период для завязывания новых знакомств. Семейные Рыбы будут чувствовать себя настоящим главой семьи, который легко и спокойно решает все домашние вопросы. Здоровье на неделе у вас будет в полном порядке, вашей энергии хоть отбавляй! ​