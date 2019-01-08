Названы главные причины жутких мучений сына Табакова

Не смотря на то, что год Свиньи благоприятен практически для всех – Свинья довольно щедрое животное – у Павла с ней не очень сложились отношения. "Насколько я вижу, при очень больших бонусах от этого года, есть и антибонусы. Во-первых, есть опасность, связанная с дорогой. Я бы рекомендовала ему быть предельно аккуратным за рулем. Если запланированы путешествия – перенести их на следующий год, ну или постараться обезопасить себя со всех сторон. Карты показывают опасность при дороге, а дорога может быть разной", начала Марианна.

"Во-вторых, насколько я вижу, 2019 год приносит Павлу расставание с партнершей, с которой он достаточно сильно связан эмоционально. Ему будет не просто принять этот факт. Хотя, карты показывают его человеком, который довольно легко заводит серьёзные отношения. Перед ним не стоит проблемы найти девушку, в его жизни это происходит без всяких сложностей. Но при всей этой поверхностности, Павел человек довольно глубокий. И если он влюбляется, то его эмоции как штопором ввинчиваются очень глубоко и каждый раз, когда ему приходится расставаться с девушкой или когда прекращаются отношения с друзьями, он это сложно переживает, всё это связано с душевными страданиями", – продолжила она.

Если отвлечься от личной жизни, то в остальном у Павла Табакова в 2019 году все хорошо. "Роли, много работы, деньги идут к нему активным потоком. Слава Богу, никаких трагических событий в их большой семье не намечается, поэтому единственная сложность, которая его ждет это личная драма. А когда и кому было легко во всем? Каждый проходит свой жизненный путь с его плюсами и минусами и Павел не исключение", – резюмировала ясновидящая.