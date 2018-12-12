Россиян довели до слез трогательным видео с Табаковым

Google представил в YouTube ежегодный проект "Год в Поиске"! В двухминутном ролике собраны самые быстрорастущие запросы российских пользователей в 2018 году.

Уходящий год не только для нашей страны, но и для всего мира стал богатым как на радостные, так и на печальные события. Чего стоит только ЧМ-2018, зрителями которого стали десятки миллионов болельщиков.

"Чем запомнится 2018 год? От "Никольской" и "Россия – Хорватия" до "цвета настроения" и "скибиди челлендж" – в этом году больше всего искали то, что помогало нам быть вместе. Специально для этого видео фанаты разных футбольных клубов объединились и записали новую версию песни "Команда молодости нашей", – сказано в описании видео. Но в 2018 году мир понес и большие потери.

Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Олег Табаков – Россия пережила смерти великих артистов. Трогательное видео буквально довело до слез россиян, которые начали оставлять в Сети свои отзывы.

Какое видео, просто до слез: и горе от потери Табакова, и беспредельная радость от футбола...https://t.co/geOrGNdc9F — Тревор Колби (@trevor_kolby) 12 декабря 2018 г.

Как отмечается в ролике, в 2018 году "мы поняли силу слова "Вместе". "Вместе помогает поверить в себя. "Вместе" превращает поражения в победы. "Вместе" стирает границы". "Вместе" делает нас частью истории. Помогает найти нужные слова… Открывать новое. Улыбаться. Петь. Танцевать. Любить", – сообщает видео.

Напомним, великий актер и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта этого года от сердечного приступа. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.