Совет на выходные, 8-9 декабря 2018 года

В эти выходные стоит аккуратнее относиться к женщинам, принадлежащим к ближнему кругу, а также к тем, с кем вы плотно контактируете по каким-либо важным вопросам. Особенно это касается оппонентов, имеющим к вам некое "старшинство" в прямом или переносном смысле.

"В ближайшие дни не стоит активно вовлекать в свои дела маму, бабушку, свекровь, тещу, преподавателя или начальницу. Не задействуйте в каких-то важных процессах и не ждите совета даже от подруги, если в какой-то конкретной сфере она воспринимается вами как профи. Более того, если кто-то сам "рвется в бой", то лучшее, что вы можете сделать, это аккуратно притушить активность и по возможности ограничить их влияние на важные для вас дела, – рассказывает синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Основная проблема в том, что эти женщины, сами того не желая, могут проявлять не лучшие качества, либо положительные качества так гипертрофируются, что мы увидим их негативную сторону".

Если же вы женщина и сами являетесь для кого-то главной в каком-то аспекте, то постарайтесь быть внимательнее к себе в рамках взаимодействия с людьми, кем бы они вам ни приходились. Ваше неоднозначное поведение может навредить не только им, но и вам, предупредила эксперт.