Любовный гороскоп на декабрь 2018 года

ОВЕН

Если в этом месяце вам покажется, что ваша вторая половинка с вами не честна, не спешите примерять на себя роль Отелло, лучше проверьте все еще раз и спокойно обсудите это с партнером, ведь испортить отношения легко, а восстановить – сложнее. Новый год не за горами, и это отличный повод проводить как можно больше времени вместе. Можно заняться совместной подготовкой к празднику и закупкой подарков для родных и близких. Но для новых знакомств это точно не лучший период.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов этот месяц станет приятным не только благодаря предновогодней суете. Время можно с пользой использовать для укрепления отношений с партнером – возможно, именно сейчас вы оба поймете, что отношениям пора перейти на новый уровень. И это может быть как возобновление чувств после ссоры, так и более серьезный шаг, такой как свадьба или переезд в общий дом. А если вы еще одиноки, декабрь неплохо подходит для новых знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ

Чтобы в новогодние праздники хорошо отдохнуть с любимым человеком, сначала придется очень хорошо поработать. И хотя в этом месяце возможности проводить много времени со своей второй половинrой у вас будет мало, не забывайте о том, как важно уделять внимание партнеру. Впрочем, Близнецы достаточно активны и могут быть в двух местах одновременно. А вот новые романтические знакомства в этом месяце вас вряд ли порадуют.

РАК

Каким бы ни выдался декабрь в вашем регионе, Ракам в этом месяце не придется грустить. Настроение будет на высоте, возможно, вы даже заведете новый яркий роман и вместе с этим партнером встретите Новый год. Трудно найти более подходящее время для активного проявления чувств и приятных милых мелочей, чем предновогодний период. Уделите внимание своей второй половинке, и она ответит вам тем же.

ЛЕВ

Типичные Львы, как истинные цари, предпочитают, чтобы все внимание уделяли только им. Поэтому вас может слегка задеть то, что сейчас наступает время, когда партнер может стать популярнее вас. Однако это не повод устраивать скандал. Проводите больше времени со своей второй половинкой, и она докажет вам, что лучше все равно никого нет. Хорошее время, чтобы наладить отношения в семье, если они были испорчены, и обустроить квартиру – например, обновить интерьер к Новому году.

ДЕВА

У типичных представителей знака продолжается период, когда стоит предоставить партнеру инициативу и возможность принимать решения, касающиеся вашего общего будущего. В противном случае могут возникнуть ссоры и конфликты. Если вы пока одиноки, для поиска второй половины лучше всего воспользоваться современными методами, например, сайтами знакомств или социальными сетями – в общем, найти приятного человека вы сможете через интернет.

ВЕСЫ

У рожденных под знаком Весов продолжается благоприятный период, когда вы особенно привлекательны для противоположного пола. Так что, если находитесь в активном поиске партнера, есть все шансы его повстречать. К слову, познакомиться с ним вы можете в местах, где улучшают внешность. Например, в фитнес-центре, парикмахерской, салоне красоты. Если вы уже человек семейный, устройте с парой романтический ужин в ресторане или дома.

СКОРПИОН

Этот месяц намного лучше предыдущего для налаживания личной жизни типичных представителей вашего знака. Сейчас ваша привлекательность повышается в глазах противоположного пола и потенциальных партнеров, а значит, есть шанс завести новый роман. Если же вы человек семейный, постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не испортить перед Новым годом отношение с близкими людьми, особенно с детьми.

СТРЕЛЕЦ

Если у вас уже есть партнер, то задача на декабрь – больше времени проводить вместе и не закрываться от своей второй половинки, не держать проблемы в себе. Если вы только собираетесь найти кого-то для романтических отношений, то, возможно, этот месяц не слишком подходящий. Если получится завести роман, то, скорее всего, его по какой-то причине придется от всех скрывать. Например, это могут быть отношения с коллегой, где начальство подобного не одобряет.

КОЗЕРОГ

Тем типичным Козерогам, кто желает в этом декабре найти себе пару, стоит обратить внимание и приглядеться к своим же друзьям. Возможно, тот, кто вас постоянно поддерживает, испытывает к вам не только дружеские чувства? Тем же, кто уже состоит в отношениях, рекомендация следующая: постарайтесь больше общаться со своей второй половинкой. Да, обычно Козерогам трудно обнажать душу, демонстрировать эмоции и делиться чувствами, но сейчас это не помешает даже вам.

ВОДОЛЕЙ

Те, кто родились, когда Солнце находилось в знаке Водолея, в последние дни года смогут найти интересного человека для романтических отношений на рабочем месте. Если вы одиноки, то дерзайте, почему бы и нет? А если у вас уже есть постоянный партнер и вас не интересуют новые отношения, не задерживайтесь на корпоративах, а после рабочего дня, никуда не заходя, сразу идите домой, где ждет любимый человек.

РЫБЫ

Одиноким представителям вашего знака стоит попытать счастье вдали от дома или познакомиться с кем-то издалека через всемирную паутину. Именно с представителем другой культуры или религии у вас больше всего шансов завести роман в декабре. Если вы уже нашли свое счастье, постарайтесь выбраться с партнером в отпуск – отдохнуть только вдвоем от всех остальных будет очень полезно. Если такой возможности нет, то хотя бы просто чаще гуляйте по городу.