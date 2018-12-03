Любовный гороскоп на декабрь 2018 года

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на ноябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Президент назвал Пугачеву драной кошкой
"Стыдоба!": молодящаяся Королева выставила напоказ большую дырку
Смерть настигла Алексея Воробьева в Москве
"У нее отказали ноги": мать рассказала о состоянии Бузовой
Шок и ужас: красавица Водянова потеряла правую ногу
партнеры
Вторник 4 декабря
Лента новостей
22:04
Гуф променял Топурию на деньги Малахова
22:03
Обласканный экс-женой Краско встречается с другой
20:59
"У Аланы истек срок годности": названа неожиданная причина измен Мамаева
20:28
Тела двух жителей Удмуртии обнаружили в гараже
20:15
Затравленная дочь Осина сделала заявление
20:10
Под Нижним Новгородом нашли 160 тонн опасных химикатов
20:01
Появилось видео последних минут жизни футболиста "Локомотива"
19:51
В Москве умер знаменитый писатель
19:40
Восхитительная Лобода появилась на публике с новым красавцем
19:35
Остались рваные раны: Олешко испортил лицо Королевой
18:54
Истеричный Трамп устроил Путину сцену ревности (видео)
18:37
Меган Маркл плюнула на завет покойной принцессы Дианы
18:11
Гуф втянул сплетника Малахова в скандал с юной любовницей
18:06
Порошенко стал жертвой насмешек во всем мире
17:57
В Башкирии 23-летний парень забил молотком двух родственников ради смартфона
17:56
Володин: Свободные выборы в условиях военного положения невозможны
17:51
Босиком по сугробам: истеричная звезда шоу "Дом-2" преследовала любовника
17:30
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
17:20
Волгоградец до полусмерти избил любовника своей жены
16:56
Как Снегурочка: румяная Пугачева довела народ до исступления
16:53
Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна
16:52
Украинцы угрожают расправой известной певице из-за песни для Путина
16:49
Трех пьяных пассажиров из Москвы сняли с поезда за дебош
16:46
В Удмуртии сбили 12-летнего ребенка
16:21
Школьница из Набережных Челнов после ссоры с учителем попала в травмпункт
16:20
У абонентов "Триколора" пропала картинка
16:18
Разгневанный Лещенко набросился на робкого мальчишку Крида
16:15
Актриса Светлана Иванова попала в колонию
16:15
Пропавший после попойки футболист "Локомотива" объявлен мертвым
16:14
"Головой о стену": Навка рассказала о жутких унижениях
16:10
Дума вернет в бюджет почти полмиллиарда сэкономленных рублей
16:04
В Тюмени строителя насмерть задавило стеной
15:43
Слова Путина о провокации в Черном море довели украинцев до истерики
15:42
Под Екатеринбургом изверг забил собутыльника ножкой кровати и утопил в проруби
15:41
Осин в пьяном угаре избил и вышвырнул жену из квартиры
15:23
Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой
15:15
Путин официально отказался от контактов с Порошенко
15:15
Как сделать длительный перелет комфортным
15:04
Бондарчук сделала заявление о срочной операции
14:53
Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной
14:50
Российский футболист бесследно пропал после пирушки с другом
14:46
Два чиновника разбились насмерть на трассе под Сургутом
14:45
С Байконура взлетел "Союз" с экипажем
14:33
Евгений Петросян заговорил о смерти
14:20
Гузеева взвыла от жалости поклонников
14:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 декабря 2018 года
14:08
Владимир Кузьмин вышел в свет с молодой пассией
13:52
Надумавшая бежать за границу Сябитова чурается россиян
13:43
Автомобиль мэра Омска попал в аварию
13:42
В аэропорту Крыма произошло ЧП
13:40
Ненавидящий Россию Кикабидзе тайно приехал в Питер на заработки
13:29
В Кремле устроят безумные танцы
13:27
Кремль врезал фантазеру Порошенко
13:11
11-летняя девочка пострадала в страшном ДТП под Нижним Новгородом
13:08
Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой
12:58
На деньги россиян перед Новым годом объявлена охота
12:55
В Ростове вымогательница шантажировала людей тараканом
12:54
Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
12:47
Молодой муж уговорил Лолиту покинуть страну
12:44
США готовят вторжение в Крым
12:38
В московском борделе с секс-куклами появился резиновый мужчина
12:31
Кудрявцева подставила зад разгоряченному Лазареву
12:23
В Петербурге салон связи дважды ограбили за 10 минут
12:13
Раскрыта связь между холодом и смертью
12:10
Где в России самые высокие зарплаты
12:08
В Вологде пенсионерку заподозрили в убийстве сына
12:07
"Походный" картофель в золе: в Москве открылся необычный ресторан
12:03
Уничтожением "Югры" заинтересовались в Госдуме
12:01
Под Петербургом камнедробильная машина убила украинца
11:54
В Уфе автобус сбил ребенка на пешеходном переходе
11:52
"Они думают меня скорее сбагрить": Федосеева-Шукшина о своих близких
11:41
Названа самая красивая мама Москвы
11:31
Схватившегося за власть Порошенко обвинили в подготовке убийства
11:30
Престарелая Ротару решила умереть на сцене
11:28
В Москве прошел Ежегодный Форум и Премия "Safety & Security Leaders”
11:27
Российские ученые создали аппарат для лечения рака
11:08
В элитном отеле в центре Москвы погиб постоялец
11:00
Под Москвой нашли женское тело без головы
10:54
Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены
10:50
"Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой
10:45
В США напуганный рыбак снял НЛО на видео
10:40
Высокомерный Трамп влип в новый скандал
10:27
"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор
10:24
Раскрыты черты плохого любовника
10:20
Нападение на женщину с ножом в Тольятти попало на видео
10:19
Порошенко дали по зубам после жалоб на Путина
10:08
Кейт Миддлтон отчитала грубую Меган Маркл
10:02
Пригожин дерзко ответил на слова Шнурова о Валерии
09:50
Жена обвинила арестованного Мамаева в измене
09:41
Катар объявил о выходе из ОПЕК
09:30
Вскрылась неожиданная связь Пугачевой с известным артистом
09:17
Первый канал попал в международный скандал
08:53
"С меня хватит": Тодоренко надоело спорить с Топаловым
08:36
Путин вступился за высмеянную Меланью Трамп
08:30
Униженному нытику Порошенко жестко указали на место
08:08
Умер создатель театра "Международная Чеховская лаборатория"
18:03
Затравленная Ротару исполнила мечту миллионов россиян
17:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 декабря 2018 года
16:56
Провокационное фото дочери Гузеевой возбудило народ
16:35
Шаляпин показал "внебрачных детей" Цымбалюк-Романовской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шаляпин показал "внебрачных детей" Цымбалюк-Романовской
Затравленная Ротару исполнила мечту миллионов россиян
Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна
Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой
"Если только не пошлет": Буйнов едет к Пугачевой на серьезный разговор
Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены
Гороскоп

Любовный гороскоп на декабрь 2018 года

Фото: Дни.ру
Для каких знаков декабрь подходит для новых знакомств, а кому лучше затаиться и даже не пытаться наладить личную жизнь в начале зимы?  Прогноз на месяц для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.   
прочитано 171 раз

ОВЕН

Если в этом месяце вам покажется, что ваша вторая половинка с вами не честна, не спешите примерять на себя роль Отелло, лучше проверьте все еще раз и спокойно обсудите это с партнером, ведь испортить отношения легко, а восстановить – сложнее. Новый год не за горами, и это отличный повод проводить как можно больше времени вместе. Можно заняться совместной подготовкой к празднику и закупкой подарков для родных и близких. Но для новых знакомств это точно не лучший период.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов этот месяц станет приятным не только благодаря предновогодней суете. Время можно с пользой использовать для укрепления отношений с партнером – возможно, именно сейчас вы оба поймете, что отношениям пора перейти на новый уровень. И это может быть как возобновление чувств после ссоры, так и более серьезный шаг, такой как свадьба или переезд в общий дом. А если вы еще одиноки, декабрь неплохо подходит для новых знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ

Чтобы в новогодние праздники хорошо отдохнуть с любимым человеком, сначала придется очень хорошо поработать. И хотя в этом месяце возможности проводить много времени со своей второй половинrой у вас будет мало, не забывайте о том, как важно уделять внимание партнеру. Впрочем, Близнецы достаточно активны и могут быть в двух местах одновременно. А вот новые романтические знакомства в этом месяце вас вряд ли порадуют.

РАК

Каким бы ни выдался декабрь в вашем регионе, Ракам в этом месяце не придется грустить. Настроение будет на высоте, возможно, вы даже заведете новый яркий роман и вместе с этим партнером встретите Новый год. Трудно найти более подходящее время для активного проявления чувств и приятных милых мелочей, чем предновогодний период. Уделите внимание своей второй половинке, и она ответит вам тем же.

ЛЕВ

Типичные Львы, как истинные цари, предпочитают, чтобы все внимание уделяли только им. Поэтому вас может слегка задеть то, что сейчас наступает время, когда партнер может стать популярнее вас. Однако это не повод устраивать скандал. Проводите больше времени со своей второй половинкой, и она докажет вам, что лучше все равно никого нет. Хорошее время, чтобы наладить отношения в семье, если они были испорчены, и обустроить квартиру – например, обновить интерьер к Новому году.

ДЕВА

У типичных представителей знака продолжается период, когда стоит предоставить партнеру инициативу и возможность принимать решения, касающиеся вашего общего будущего. В противном случае могут возникнуть ссоры и конфликты. Если вы пока одиноки, для поиска второй половины лучше всего воспользоваться современными методами, например, сайтами знакомств или социальными сетями – в общем, найти приятного человека вы сможете через интернет.

ВЕСЫ

У рожденных под знаком Весов продолжается благоприятный период, когда вы особенно привлекательны для противоположного пола. Так что, если  находитесь в активном поиске партнера, есть все шансы его повстречать. К слову, познакомиться с ним вы можете в местах, где улучшают внешность. Например, в фитнес-центре, парикмахерской, салоне красоты. Если вы уже человек семейный, устройте с парой романтический ужин в ресторане или дома.

СКОРПИОН

Этот месяц намного лучше предыдущего для налаживания личной жизни типичных представителей вашего знака. Сейчас ваша привлекательность повышается в глазах противоположного пола и потенциальных партнеров, а значит, есть шанс завести новый роман. Если же вы человек семейный, постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не испортить перед Новым годом отношение с близкими людьми, особенно с детьми.

СТРЕЛЕЦ

Если у вас уже есть партнер, то задача на декабрь – больше времени проводить вместе и не закрываться от своей второй половинки, не держать проблемы в себе. Если вы только собираетесь найти кого-то для романтических отношений, то, возможно, этот месяц не слишком подходящий. Если получится завести роман, то, скорее всего, его по какой-то причине придется от всех скрывать. Например, это могут быть отношения с коллегой, где начальство подобного не одобряет.

КОЗЕРОГ

Тем типичным Козерогам, кто желает в этом декабре найти себе пару, стоит обратить внимание и приглядеться к своим же друзьям. Возможно, тот, кто вас постоянно поддерживает, испытывает к вам не только дружеские чувства? Тем же, кто уже состоит в отношениях, рекомендация следующая: постарайтесь больше общаться со своей второй половинкой. Да, обычно Козерогам трудно обнажать душу, демонстрировать эмоции и делиться чувствами, но сейчас это не помешает даже вам.

ВОДОЛЕЙ

Те, кто родились, когда Солнце находилось в знаке Водолея, в последние дни года смогут найти интересного человека для романтических отношений на рабочем месте. Если вы одиноки, то дерзайте, почему бы и нет? А если у вас уже есть постоянный партнер и вас не интересуют новые отношения, не задерживайтесь на корпоративах, а после рабочего дня, никуда не заходя, сразу идите домой, где ждет любимый человек.

РЫБЫ

Одиноким представителям вашего знака стоит попытать счастье вдали от дома или познакомиться с кем-то издалека через всемирную паутину. Именно с представителем другой культуры или религии у вас больше всего шансов завести роман в декабре. Если вы уже нашли свое счастье, постарайтесь выбраться с партнером в отпуск – отдохнуть только вдвоем от всех остальных будет очень полезно. Если такой возможности нет, то хотя бы просто чаще гуляйте по городу. 

3 декабря 2018, 21:49

комментарии

Политика

Слова Путина о провокации в Черном море довели украинцев до истерики
Путин официально отказался от контактов с Порошенко
США готовят вторжение в Крым
Схватившегося за власть Порошенко обвинили в подготовке убийства

Шоу-бизнес

Гуф променял Топурию на деньги Малахова
Обласканный экс-женой Краско встречается с другой
"У Аланы истек срок годности": названа неожиданная причина измен Мамаева
Затравленная дочь Осина сделала заявление

Проишествия

Подробности загадочной смерти постояльца в элитном отеле в Москве
Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)
Военное столкновение Сирии и Израиля сняли на видео
Лицо девушки превратилось в шар из-за краски для волос

Lifestyle

Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Опубликовано необычное видео со съемок "Игры престолов"
Вышел трейлер к фильму "Король Лев" (видео)
Скончался известный певец Михайлов
Политика

США готовят вторжение в Крым

Сенатор предложил отправить в Черное море корабли НАТО
Шоу-бизнес

Онемение и ужас: россияне потеряли 83-летнего Джигарханяна

Поклонники артиста в панике
Шоу-бизнес

Охранник: обманутая любовница рассекретила избранника Волочковой

Женщина раскрыла личность любимого человека балерины
Шоу-бизнес

Леонтьев заявил об окончательном уходе со сцены

Певец очень устал

Гороскоп

Любовный гороскоп на декабрь 2018 года
Прогноз личной жизни на декабрь
Астрологический прогноз с 3 по 9 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной
Названа самая красивая мама Москвы
Развратные фото сексуальной красотки с проломленным черепом
Дочь легендарной супермодели заткнула за пояс лучших красоток мира

Спорт

Появилось видео последних минут жизни футболиста "Локомотива"
Пропавший после попойки футболист "Локомотива" объявлен мертвым
"Ее сдали": чемпионка раскрыла причину поражения Медведевой
Туктамышева раскрыла причины скандального раздевания на льду

Регионы

В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
Стреляйте в русских: сенсационные подробности украинской провокации
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru