Прогноз личной жизни на декабрь 2018 года

Если вы сумели выжать максимум из прошлого месяца – гармонизировать семейные отношения, наладить разрушенные связи, найти спутника жизни или хотя бы его временный суррогат – можете быть этому рады. Декабрь 2018 года ни к чему такому, увы, не располагает.

"2 декабря Венера, самая главная женская планета, перешла из родных Весов в ненавистный для нее Скорпион, где и пробудет до конца года. А это значит, что на декабрь не нужно планировать ни романтические знакомства, ни свадьбы, ни смену имиджа – просто живем спокойно, не напрягаясь, – рассказал "Дни.ру" астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков. – Забегая вперед, отмечу, что в следующий знак, где ей станет пусть не слишком комфортно, но не так тесно как в Скорпионе, Венера перейдет только 7 января, после рождественских каникул. Так что нас ждет не слишком многообещающий Новый год".

Но это общие тенденции. Тельцам, например, декабрь может понравиться больше, чем предыдущие месяцы – у них в партнерском отношении все должно быть хорошо. Не должно быть дискомфортно и другим представителям земной группы – Девам и Козерогам. Понятно, что и Скорпионы должны чувствовать себя желанными и любимыми, ведь Венера проходит по их знаку. Благоприятен этот транзит для Рыб, но особенно – для Раков. Остальным остается пожелать: если предновогодний месяц не принесет грандиозных перемен, постарайтесь не растерять то, что у вас уже есть, ведь и это немало.