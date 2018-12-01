Совет на выходные 1-2 декабря 2018 года

В эти выходные хорошей идеей будет не держаться за свои планы, а быть максимально легкими на подъем. Если вам внезапно поступило некое предложение о проведении досуга, то пусть вас не останавливает тот факт, что у вас уже что-то запланировано.

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