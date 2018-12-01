Совет на выходные 1-2 декабря 2018 года
"Cамым лучшим отдыхом в ближайшие дни станет именно спонтанно организованный досуг. Особенно это касается каких-то мероприятий с детьми, а также романтических свиданий и каких-то интересных творческих возможностей, – пояснила синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Удачным вариантом будет также не строить никаких планов, а ловить возможности и прислушиваться к собственным желаниям".
В целом проявление легкости и спонтанности в эти дни будут исключительно благоприятны во многих других делах. В то же время внедрить эту идею в сознание и, что главное, осуществить на практике, будет не так легко. Многие будут тяготеть к чему-то рутинному. Однако, если вам все таки удастся вырваться из чего-то привычного (даже если оно кажется уютным и приятным), то результат вас весьма и весьма порадует.
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