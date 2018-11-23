Совет на выходные 24-25 ноября 2018 года

В эти выходные желательно доводить до логического конца все значимые переговоры и обсуждения. Не стоит останавливаться на полпути, даже если кажется, что взаимопонимания достичь не удастся.



"Если обстановка сильно накалилась и есть большое желание все бросить, помните, что прийти к некоему общему знаменателю действительно важно. Оставив решение вопросов на потом, вы только усложните себе задачу, – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева. - Стоит понимать, что если в каком-то деле задействованы несколько человек и при этом так получилось, что "в товарищах согласия нет", делать что-то против воли остальных участников категорически нельзя. Результат подобных действий вас точно не обрадует, даже если изначально это будет выглядеть, как ваша победа".



В повседневных договоренностях и беседах также не лишним будет удостовериться, что все действующие лица хорошо друг друга поняли и, договорившись о чем-то, имеют в виду примерно одно и то же. Проколы в этой области потенциально могут привести к конфликтам или резким изменениям планов, поэтому гораздо эффективнее будет предупредить проблему, чем потом ее решать.