Совет на выходные 24-25 ноября 2018 года
"Если обстановка сильно
накалилась и есть большое желание все бросить, помните, что прийти к некоему
общему знаменателю действительно важно. Оставив решение вопросов на потом, вы только
усложните себе задачу, – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева. -
Стоит понимать, что если в каком-то деле задействованы несколько человек и при
этом так получилось, что "в товарищах согласия нет", делать что-то
против воли остальных участников категорически нельзя. Результат подобных
действий вас точно не обрадует, даже если изначально это будет выглядеть, как
ваша победа".
В повседневных договоренностях и беседах также не лишним будет удостовериться, что все действующие лица хорошо друг друга поняли и, договорившись о чем-то, имеют в виду примерно одно и то же. Проколы в этой области потенциально могут привести к конфликтам или резким изменениям планов, поэтому гораздо эффективнее будет предупредить проблему, чем потом ее решать.
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