Совет на выходные, 13-14 октября 2018 года

В эти выходные нас призывают вырваться из сети оценочных суждений, стремления разделить и классифицировать события и людей и сделать выводы.



"Постарайтесь хотя бы какое-то время побыть в ощущении потока, где нет противопоставления себя другим людям или целому миру. Если вам удастся поймать это ощущение, сможете взглянуть на жизнь совершенно другими глазами. Проблемы станут не такими важными или покажутся надуманными. Придет решение вопросов, над которыми вы ломали голову, не говоря уже о том, что само по себе это состояние чрезвычайно приятное и умиротворяющее", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

"Отличная идея – найти время для медитаций или других практик. Впрочем, подойдут любые занятия, отключающие голову и настраивающие на ощущение единения с чем-либо", – отметила эксперт.

"Это может быть прогулка, а может быть видео из поездки, которое поможет погрузиться в приятные воспоминания. Кому-то поможет хорошая музыка, которая уносит в иную реальность потоком волшебных звуков. Важно ощутить себя частью единого целого, отключить бетономешалку мыслей, а подходящий способ можно выбрать самому", – подчеркнула Ковалева.

