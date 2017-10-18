Прекрасную Кабаеву взяли в окружение в Сочи

На днях в России стартовал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Не осталась в стороне и прославленная гимнастка Алина Кабаева, которую, едва она оказалась на публике, немедленно взяли в окружение поклонники.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тысяч молодых людей – представители общественных организаций, преподаватели, политики и многие другие. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Не осталась в стороне от события Алина Кабаева. На территории Олимпийского парка в Сочи прославленная спортсменка появилась в черно-белом наряде, с распущенными волосами и ослепительной улыбкой, чем буквально покорила публику. Многочисленные поклонники немедленно окружили Алину с просьбами сфотографироваться и дать автограф.

Бывшая гимнастка приняла участие в интерактивной сессии "Популяризация спортивного контента среди молодежи: опыт и перспективы". Кабаева объявила о том, что следующий благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина" сменит площадку и формат. В предыдущий раз, кстати, он проходил в ГЦКЗ "Россия". Экс-гимнастка подчеркнула, что благотворительный фонд "Алина", курирующий одноименный фестиваль, не финансируется государством.

"Не все родители имеют возможность привести своих детей в Москву на фестиваль, и они не платят за проезд, питание, проживание, костюмы – все оплачивает благотворительный фонд, за счет частных пожертвований. Отмечу, что в нашем фонде нет ни одного государственного рубля", – цитирует Алину Кабаеву ТАСС.

Зашла речь и об упрощении художественной гимнастики. Алина высказала уверенность, что этого делать нельзя. "Был момент, когда наш вид спорта мог выйти из олимпийской системы, гимнастику начали упрощать, поскольку не могли выиграть у наших спортсменок. Тогда мы сказали: "А скажите Исинбаевой прыгать не 5,06 м, а 5,04 м". Наш вид спорта показывает беспредельные возможности человека, и мы будем двигаться вперед, а остальные пусть тянутся за нами", – заявила прославленная спортсменка.