Кабаева пришла получать награду в сексуальном кожаном наряде

Прославленная спортсменка Алина Кабаева блеснула на престижном мероприятии. Бывшая гимнастка пришла на вручение премии в черном кожаном наряде, который, по мнению фанатов, "излучал секс".

Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS) вручила прославленной российской гимнастке Алине Кабаевой "Хрустальную медаль" за развитие детско-юношеского спорта. Награду олимпийская чемпионка получила за проведение благотворительного детского фестиваля художественной гимнастики "Алина".

Для получения столь престижной награды Алина Кабаева отправилась в Италию. Для выхода в свет бывшая гимнастка выбрала черный кожаный костюм с юбкой. Стильный наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы чемпионки. Образ дополнили распущенные длинные волосы, красная помада и аккуратный маникюр.

Многочисленные поклонники назвали кожаный костюм Кабаевой (в целом довольно скромный и закрытый) сексуальным. "Ух ты Алина молодец не подкачала на международной арене! Прям сееееееекс!!!!", "Алиночка красотка!", "Скромно, но на самом деле ооооочень сексуально и возбуждающеее) Алина знала как привлечь внимание))))", "О, Алина! Я аж взмок! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – высказались русскоязычные фанаты Кабаевой.

Напомним, фестиваль "Алина" – одно из самых масштабных событий в мире художественной гимнастики. С 2009 года мероприятие ежегодно проводится под патронажем Благотворительного фонда Алины Кабаевой, объединяя сотни юных спортсменов из России и других стран.

Идея проведения детского фестиваля, на котором могли бы выступить не только известные и заслуженные гимнастки, но и талантливые дети, которые занимаются этим видом спорта, принадлежит Кабаевой. Все фестивали традиционно приурочены ко Дню защиты детей. За девять лет в фестивалях приняли участие более пяти тысяч гимнасток, выступления которых посмотрели свыше 30 тысяч человек.