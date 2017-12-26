Алина Кабаева возмущена унижениями

Знаменитая гимнастка поделилась своим мнением об антидопинговых разбирательствах в отношении нашей страны и связанными с этим жесткими мерами. Алина Кабаева уверена, что российский спорт достойно преодолеет все испытания.

По словам общественного и политического деятеля, чиновники WADA и МОК "кошмарят наш спорт". Спортсменка обратила внимание на то, что антидопинговый скандал длится с ноября 2015 года, и до сих пор комиссия по расследованию не предоставила убедительных доказательств.

"При этом наказания по отношению к российским спортсменам придумываются в каком-то специальном формате, который не предусмотрен Всемирным антидопинговым кодексом", – цитирует Кабаеву "Спорт-экспресс". Она считает, что введение принципа коллективной ответственности вместо личной за нарушения антидопинговых правил является "борьбой не с допингом, а с чем-то другим, что со спортом не связано".

Алина Кабаева удивлена, почему главным информатором WADA стал глава Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство в своем первом докладе в ноябре 2015 года назвало его пособником и соучастником манипуляций с допинг-пробами, потребовав уволить.

Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация беспокоит не только Россию, но и международное спортивное сообщество, которое не согласно с политикой бездоказательных обвинений и коллективных санкций в адрес спортсменов. "Все понимают, что такой подход разрушает само олимпийское движение", – сказала гимнастка.

Кабаева отметила, что получившим разрешение на участие в Играх-2018 российским спортсменам будет нелегко выступать без флага и гимна своей страны. "У каждого спортсмена есть Родина, есть чувство национальной гордости. Это же нельзя отменить или присвоить", – заявила гимнастка.

Она добавила, что, исходя из логики Международного олимпийского комитета, у допинга "есть национальность". "Президент МОК заявил, что проблема русского допинга является главным вызовом для олимпийского движения! Как это понимать? Получается, что американский, французский, норвежский и еще какой угодно допинг никаких проблем для олимпийского движения не создает?" – задалась вопросом спортсменка.

Алина Кабаева возмущена унижениями российских спортсменов, однако уверена, что наша страна достойно пройдет все испытания. "Мы станем еще сильнее, еще удачливее, проявим все грани нашего таланта. Те, кто хотел унизить Россию, проиграли. А мы будем побеждать. Обязательно будем побеждать – как это и было всегда – в честных и открытых соревнованиях!" – заключила спортсменка.