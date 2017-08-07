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Правда об онкологии Бориса Моисеева

Борис Моисеев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Слухи о тяжелом заболевании Бориса Моисеева заполонили интернет. Журналисты "диагностировали" у певца онкологическое заболевание.
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Никаких оснований для этого нет, уверена ясновидящая Кажетта Ахмеджанова. Это всего лишь слухи и никаких тяжелых заболеваний у Бориса нет, считает медиум.

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"После перенесенного инсульта у Моисеева произошла серьезная переоценка ценностей и поменялись взгляды на жизнь. До болезни артист весьма халатно относился к своему здоровью, что в итоге и привело к такому тяжелому удару. Артист понял, что за здоровьем нужно следить и относится к себе бережно, особенно учитывая немолодой возраст и тяжелый ежедневный труд. Он отказался от большинства вредных привычек, стал консультироваться с врачами, больше отдыхать. В связи с этим его здоровье будет только укрепляться. Никаких заболеваний тяжелого характера, о которых сейчас говорят журналисты, у Бориса нет, и вообще, я уверена, что проживет он до глубокой старости", – нагадала Кажетта.

Однако, в обозримом будущем у артиста все-таки проявятся хронические заболевания, которые потребуют срочного лечения. "Причина этих проблем кроется в душе артиста, именно душевные раны провоцируют болезни. Борису нужно разобраться в себе, отпустить какие-то тяжелые душевные переживания и оставить обиды в прошлом", – добавила она. 

7 августа 2017, 22:01

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