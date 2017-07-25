Директор об опухоли Бориса Моисеева

Директор известного певца Бориса Моисеева прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о серьезной болезни исполнителя. По словам мужчины, журналисты ошиблись с диагнозом.

Подслеповатые папарацци разглядели у Бориса Моисеева подозрительную болячку на лице. Поговорив с приятелем артиста, пожелавшим остаться неназванным, репортеры поспешили сообщить, что у звезды онкология, не проверив эту информацию.

Многочисленные поклонники Моисеева, несколько лет назад перенесшего инсульт, не на шутку встревожились. Директор Бориса успокоил общественность, заявив, что у певца нет онкологических заболеваний.

Официальный представитель звезды Сергей Горох объяснил, что за язва на лице у исполнителя, которую он так тщательно пытался замазать тональным кремом. Репортеры приняли ее за рак кожи, поверив другу Моисеева, на глазок определившему "прогрессирующую форму меланомы".

"То, что пишут, – это полный бред. На фотографии у Бориса банальная болячка под носом, которую он иногда сбривает, она не успевает зажить, из-за этого потом находят такие фотографии и публикуют их, – цитирует Сергея сайт РЕН-ТВ. – Можете смело давать опровержение!"

Публикация от Boris Moiseev (@borismoiseevshow) Апр 3 2017 в 1:25 PDT

По словам директора, артист чувствует себя хорошо. Сейчас Моисеев находится в Латвии, где каждый день ходит на концерты к Лайме Вайкуле. В скором времени Борис планирует встретиться с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.