Директор об опухоли Бориса Моисеева
Подслеповатые папарацци разглядели у Бориса Моисеева подозрительную болячку на лице. Поговорив с приятелем артиста, пожелавшим остаться неназванным, репортеры поспешили сообщить, что у звезды онкология, не проверив эту информацию.
Многочисленные поклонники Моисеева, несколько лет назад перенесшего инсульт, не на шутку встревожились. Директор Бориса успокоил общественность, заявив, что у певца нет онкологических заболеваний.
Официальный представитель звезды Сергей Горох объяснил, что за язва на лице у исполнителя, которую он так тщательно пытался замазать тональным кремом. Репортеры приняли ее за рак кожи, поверив другу Моисеева, на глазок определившему "прогрессирующую форму меланомы".
"То, что пишут, – это полный бред. На фотографии у Бориса банальная болячка под носом, которую он иногда сбривает, она не успевает зажить, из-за этого потом находят такие фотографии и публикуют их, – цитирует Сергея сайт РЕН-ТВ. – Можете смело давать опровержение!"
По словам директора, артист чувствует себя хорошо. Сейчас Моисеев находится в Латвии, где каждый день ходит на концерты к Лайме Вайкуле. В скором времени Борис планирует встретиться с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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