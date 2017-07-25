У перенесшего инсульт Моисеева подозревают онкологию

Новообразование на лице артиста может оказаться злокачественной опухолью. Артист себя совсем не бережет и не соблюдает рекомендации врачей.

Борис Моисеев одним из первых среди российских звезд обзавелся недвижимостью в Юрмале. Около устья реки Лиелупе, недалеко от бывшего рыболовецкого колхоза ”Узвара”, с видом на речку и на мелкие острова, один из которых носит громкое имя острова Любви, он приобрел трехкомнатную квартиру в элитной новостройке. И с тех пор каждое лето проводит на Рижском взморье.

В этот раз Борис даже дважды выбрался на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Правда, выглядел он плохо, говорил еще хуже, на вопросы коллег, увидевших артиста, отвечал односложно. "Все хорошо, отдыхаю, буду тут месяц", – говорил он. Казалось, артист вообще не очень понимает, где находится и что происходит.

Дело в том в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт – у него перестали действовать верхняя губа и левая рука. Тогда причиной нарушения мозгового кровообращения врачи Научного центра неврологии РАМН назвали сильное переутомление. Врачи настаивали на полном отказе от спиртного и курения, иначе с ним может случиться еще один инсульт, гораздо более сильный, а в результате он уже не сможет ни говорить, ни двигаться. Но от сигарет Борис так и не отвык...

После инсульта Моисеев не смог восстановиться. Он мечтал вернуться на сцену, открыть хореографическую школу, но, видимо, теперь это все в прошлом. В Юрмале его все время сопровождал молодой человек – без помощи Борису сложно передвигаться. Все обратили внимание на язву на лице, которую Боря тщательно заретушировал тональным кремом.

Как писали ранее Dni.Ru, юморист Владимир Винокур, не ожидая подвоха, кинулся целовать "крошку Борю", как певец себя величает. А потом спохватился: "Что это у тебя с лицом?" Моисеев шокировал: "Это инфекция, она опасная". "Так что, я теперь заразился? – то ли в шутку, то ли всерьез отпрянул Винокур. – Ты смотри, никого больше не целуй, не заражай".

Но друг артиста, пожелавший сохранить имя в тайне, шепнул Dni.Ru: "Я боюсь, что у Бори прогрессирующая форма меланомы. Дело в том, что насколько я знаю, этот нарыв у него на лице не только не исчезает, но и стремительно становится все больше".

Меланома считается одной из наиболее зловредных злокачественных опухолей и стоит на втором месте по численности смертей среди населения Земли. Она поражает в основном кожные покровы, но может давать метастазы и распространяться на кости и внутренние органы.