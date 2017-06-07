Москве пообещали переломное время

Одной из тем Санкт-Петербургского экономического форума стало возвращение Питеру не формального, а стопроцентного звания столицы России. Казалось бы, давно привыкли мы к почетному, но ничего не решающему званию "культурной столицы" или "северной столицы" – в конце концов, сколь долго не говори слово "сахар", во рту слаще от этого не станет.

Но астролог не имеет права на эмоции, а должен оперировать только астрологическими инструментами. История знает примеры, когда все меняется как по мановению волшебной палочки, поэтому ничего необычного в этом нет. И когда ко мне обратились с этим вопросом – изменится ли в ближайшем будущем статус нашего города – я обратился к астрологическим инструментам. И что же там увидел?

В классическом гороскопе Санкт-Петербурга на 27 мая 1703 года, 7:25 утра, планета Уран, классическая планета переворотов и перемен, встает точно в зенит (не в команду Зенит, а в точку верхней кульминации). А по гороскопу Москвы (когда Москва стала столичным городом, а произошло это 11 марта 1918 года) сейчас у нашей столицы трудные времена.

Вывод простой – ближайшее время может стать, действительно, переломным. Я не думаю, что все полномочия будут переданы Санкт-Петербургу, но какие-то перемены в этой области будут, причем, в самом ближайшем будущем.