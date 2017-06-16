Родовое проклятие Надежды Кадышевой

Для артистки 40 лет были самым страшным рубежом: женщины в ее роду редко доживали до этого возраста. До 30 лет Надежда о родовом проклятии и не вспоминала, считая разговоры об этом пустой болтовней.

В 30 лет у певицы было то, о чем она не могла и мечтать: всероссийская слава, миллионы поклонников, достаток, любимые муж и сын. Казалось бы, живи да радуйся, но именно в это время на Кадышеву напала тоска. Она стала отказываться от съемок и светских мероприятий, отменять концерты. "Звездная болезнь", – начали шептаться за спиной. Однако Надежда знала, что происходит на самом деле. Она поняла, что повторяет судьбу матери. До артистки добралось родовое проклятие Кадышевых...

Рассмотреть эту ситуацию с позиции звезд для Dni.Ru взялся астролог Алексей Фандеев. По его словам, проклятие есть противопоставление благословению. "Соответственно, люди должны понимать, что такие установки создавать под силу только тем, кто, в отличие от обычного человека, наделен огромным энергетическим потенциалом", – рассказал он.

"Занимаясь астрологией родовых программ, я могу сказать, что у Надежды типичная карта закрывателя рода: обе стороны по линии матери и отца максимально просели по реализации Божественных программ. Один из показателей – отсутствие сыновей у мужчины. Надежда была одной из четырех дочерей. У таких представителей рождаются дети, подверженные переизбытку психоэмоционального фона, двух типов. Первые всю жизнь жалуются, не понимая: у них все не так, как у других, и нужно искать нестандартный способ выйти из этого рода. Вторые, напротив, понимают это и идут наперекор судьбе, добиваясь больших успехов в обществе", – заявил астролог. Именно тогда у них появляется возможность создать свое "гнездо".

"В карте Надежды ретроградный Сатурн делает аспект нонагон к ретроградному Юпитеру, что подтверждает кармические проблемы родительских установок и их негармоничную реализацию по Юпитеру. Являясь сильным кармическим аспектом, он показывает путь исправления ошибок предков", – добавил Фандеев. Специалист уверен: если человек встал на путь эволюционного развития, выход всегда найдется.

"Надежда как раз попадает под вторую категорию. Ее судьбе, в общем-то, можно позавидовать: девочка из глухой деревни сумела поступить в Училище имени Гнесиных в возрасте 16 лет. Там же влюбилась впервые и навсегда – в баяниста Александра Костюка. Саша считался завидным женихом: родом хоть и из провинциального Мелитополя, но из зажиточной семьи. Его отец был ведущим инженером на крупном заводе, дед выращивал овощи на продажу. Как видим, в семье Александра нет места депрессии и проклятию, все мужчины достаточно реализованы – особенно по тем временам. Для Надежды это была отличная возможность создать с ним новую программу рода. Вскоре в молодой семье родился сын Гриша, а спустя еще три года – Надя с Сашей "родили" ансамбль "Золотое кольцо", – отметил астролог.

"Рассматривая ее карту, мы сразу видим Луну в соединении с кармическим узлом прошлого и крестом судьбы, что говорит о проблемах, которые наложены по женской линии. Обычно такому человеку сложно даже создать семью, но в ее карте есть особенность соединения креста судьбы со звездой Альдемарин, которая дает преодоление искушений через духовный брак. Планета Уран в соединении со звездой Кохаб находится в аспекте тригон к Луне, что способствует встрече подходящего спутника жизни и высокому социальному статусу. Уран в соединении с Марсом и "колесом фортуны" не просто наделяет ее мужчину эффектом лучшего из лучших, а, являясь планетой свободы, секстиль Урана с Солнцем освобождает от так называемого проклятия. И действительно, из открытых источников мы можем узнать, как Надежда отзывается о своем браке и муже", – подчеркнул Фандеев. По его словам, когда в 30 лет у Кадышевой обнаружили рак, она поняла, что ее супруг – подарок небес.

"В этом царстве горя - онкологическом отделении больницы – я считалась счастливицей. Многих женщин бросили мужья, а Александр ни на секунду не оставлял меня наедине с бедой, поддерживал, как только мог", – процитировал артистку астролог. "Кто знает, может, именно эта поддержка совершила чудо: во время операции выяснилось, что рака нет! Певица долго не могла поверить в невероятное исцеление. И как в воду глядела: спустя два года у нее опять обнаружили опухоль. Снова анализы, снова жестокий приговор медиков, снова больничная палата и преданный Александр в качестве сиделки. И снова в ходе операции выяснилось, что диагноз был поставлен неправильно", – сообщил Фандеев.

По его мнению, Кадышева все время ждала, что недуг вернется, но на этот раз чуда не случится. "К тому же в памяти вдруг всплыла давняя детская страшилка о родовом проклятии. До 40 Надежде оставалось несколько лет, и она погрузилась в жесточайшую депрессию. Пыталась бороться, ходила по психотерапевтам, глотала транквилизаторы. Таблетки помогали, на время снимая тревогу, но давали ужасный побочный эффект. "Господь будто испытывал меня на прочность и, когда я доходила до последней точки, даровал мне исцеление", – объяснила свое спасение Надежда. Опухоли не стало, но страх перед болезнью остался и едва не погубил певицу", – добавил астролог.

"Меркурий, планета опыта в этой жизни, у нее находится в соединении со звездой Айн, что дает силы переносить трудности, терпение, наделяет талантом и артистическими способностями. А Меркурий в соединении с Солнцем говорит о том, что в браке жизненные успехи вытеснят все падения и поражения. Надежда улыбается: "Сегодня я понимаю, что мужа мне Бог послал – чтобы я не в одиночку несла свой тяжкий крест. Неслучайно мы ансамбль назвали "Золотое кольцо", ведь это символ верности. Теперь я стараюсь верить только в хорошее. Надо же оправдывать свое имя!" – заключил специалист и назвал любовь и верность лучшая защитой от проклятия.