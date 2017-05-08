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Астрологический прогноз с 8 по 14 мая 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Эта короткая рабочая неделя начинается с праздников, и наверняка большинство наших сограждан встретят ее на дачах, приусадебных участках. Заканчивается вторая лунная четверть, и уже в среду наступает полнолуние.
прочитано 1307 раз

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков напоминает, что в полнолуние не рекомендуется начинать новых дел. Значит, всю эту неделю или отдыхаем, или занимаемся повседневными делами. 

ОВЕН

В понедельник представителям вашего знака не стоит оставаться в одиночестве, а уже во вторник, 9 мая, лучше быть в стороне от шумных компаний – праздник праздником, а вы можете найти приключений на свою голову. В среду также лучше не совершать резких движений. Вторая половина недели полностью за вами – используйте ее по своему усмотрению.

ТЕЛЕЦ

Сделайте понедельник днем здоровья. Можно потратить его на наведение порядка в собственной квартире или на даче. Иными словами, не сидите без дела. Праздничный день лучше всего провести в колонне "Бессмертный полк". Среда хорошо подходит для любых коллективных дел. Вторая половина недели менее благоприятна – можно получить травму.

БЛИЗНЕЦЫ

Понедельник для Близнецов пройдет по-настоящему празднично – может быть, это отразится на том, что 9 мая вы будете чувствовать себя не лучшим образом, этот день лучше посвятить своему здоровью. Со среды начинается время упорного труда. Вторая половина недели благоприятна для любых коллективных мероприятий. В воскресенье лучше сидеть дома.

РАК

Проведя понедельник с семьей, дома или на даче, вы, конечно, с пользой потратите этот выходной день. Но вот во вторник лучше не замыкаться – сделайте день по-настоящему праздничным. Похоже, для вас каникулы продолжатся и в среду, а трудовые будни начнутся с четверга. Воскресенье проведите со своей половиной.

ЛЕВ

В понедельник не выключайте телефон – вам может позвонить много друзей и знакомых. Так что, побыть в одиночестве у вас не получится. 9 мая лучше никуда не ходить – этот день больше подходит для домашних и дачных дел. Наивно полагать, что в среду вы сделаете рывок в карьере. Порыв вдохновения ожидается с четверга – используйте вторую половину недели с пользой для себя.

ДЕВА

Понедельник может стать достаточно насыщенным – можно заниматься физическими упражнениями, спортом или просто прогуляться по магазинам. Во вторник хороший повод встретиться с друзьями и родственниками – не сидите в четырех стенах. Среду лучше посвятить коллективным делам, а с четверга будет получаться решение домашних вопросов.  

ВЕСЫ

Наступившая неделя должна сложиться для вас очень неплохо. Уже в понедельник вы будете полны сил и энергии, и первая половина недели пройдет для вас с явным превосходством. Во второй половине недели будет много встреч, звонков и сообщений. Отдохнуть в домашней тишине и уюте у вас появится возможность в воскресенье. 

СКОРПИОН

Если 9 мая вы хотите встретить в общей колонне "Бессмертного полка", понедельник лучше провести дома, ничем серьезным не занимаясь, в расслабленном состоянии. Тогда праздник пройдет на ура, а накопленной энергии вам хватит и на все последующие дни этой недели. В воскресенье можно выехать загород в компании хороших друзей.

СТРЕЛЕЦ

Понедельник лучше всего подходит для встречи с друзьями, чего никак нельзя сказать о праздничном дне. 9 мая не предавайтесь никаким излишествам, а лучше вообще не выходите из дома. Среда также не подходит для рывков в карьере – ваше время начинается с четверга, тогда и стоит начинать все свои проекты.

КОЗЕРОГ

Если понедельник для вас объявлен рабочим днем, это даже к лучшему – в этот день вы действительно можете доказать свою профессиональную пригодность. Праздничный день 9 мая прекрасно подходит для встречи с друзьями, воспоминаний и планов на будущее. С четверга по субботу может быть спад активности. Все вернется на свои круги в воскресенье.

ВОДОЛЕЙ

Не исключено, что уже в понедельник на связь с вами выйдет человек издалека, очно или через интернет или по телефону. Кстати,это хороший день для поездок и путешествий. 9 мая не сидите, сложа руки, лучше займитесь чем-нибудь полезным. Уже со среды вы в числе передовиков на рабочем месте. Вторая половина недели для коллективной работы, а воскресенье – для релаксации.

РЫБЫ

Рыбы обычно незлобивые люди и не любят лезть на рожон – в понедельник это качество будет оправдано, лишний риск вам ни к чему. В День Победы можно отправиться в путешествие, причем так далеко, как вам хочется. Вся вторая половина недели хорошо подходит для рывка в карьере. Воскресенье проведите в компании хороших друзей.  

8 мая 2017, 12:14

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