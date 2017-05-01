Астрологический прогноз с 1 по 7 мая 2017 года

Неделя начинается с Праздника Весны – 1 мая, который так же известен под именами Белтайн, Вальпургиева Ночь и Праздник Солидарности Трудящихся. Считается, что с этого времени и начинается настоящая весна.

Луна неудержимо идет в рост, и уже в среду первая лунная четверть меняется на вторую – можно активнее заниматься новыми делами, считает астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Праздничный день лучше провести дома с семьей или, по традиции, на собственной даче. Рабочая неделя начинается для вас очень хорошо – праздник для вас продолжается. Вторая половина недели менее впечатляющая – придется много работать, а отдача будет мизерная. Воскресенье посвятите своей половине.

ТЕЛЕЦ

Ничто так не способствует созданию праздничной атмосферы, как встреча с друзьями или родственниками. Со вторника по среду лучше преимущественно заниматься домашними делами. С четверга по субботу у вас ожидается прилив вдохновения. Воскресенье лучше всего посвятить генеральной уборке.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели должно стать достаточно активным. Несмотря на то, что это будет праздничный день, не стоит валяться без дела на диване. Рабочие дни будут наполнены звонками, встречами и контактами вплоть до среды. Вторая половина недели пройдет спокойнее. Воскресенье просто идеально подходит для праздничных мероприятий.

РАК

В начале недели вы фаворит в любом деле, вы способны возглавить любой процесс. Активность, проявленная в понедельник, не оставит вас и в последующие дни. Может быть, у вас появится возможность решить свои материальные проблемы. Вторая половина недели пройдет в разъездах. А воскресенье можно посвятить своей семье.

ЛЕВ

Неделя начинается для вас не очень хорошо – вы можете чувствовать усталость, некоторую обесточенность. Но уже со вторника у вас ожидается прилив сил, и вы вступите в трудовые будни на подъеме. Уже во второй половине недели это может принести финансовый успех. В воскресенье не стоит сидеть в одиночестве – это хорошее время для встреч.

ДЕВА

Праздник 1 мая можно встретить в приятной дружеской компании, но лучше не налегать на спиртное – во вторник у вас может быть плохое самочувствие. Вы снова становитесь самими собой только с четверга – именно тогда у вас ожидается приход второго дыхания. Эта энергия не иссякнет вплоть до следующей недели – звезды на вашей стороне.

ВЕСЫ

Даже обидно, что понедельник выходной день – именно в начале недели у вас показатели успеха на рабочем месте. Со вторника они не то что сходят на нет, но проявлены уже гораздо слабее. С четверга силы могут окончательно оставить вас – не планируйте на вторую половину недели важных мероприятий. Все вернется в воскресенье.

СКОРПИОН

Начало недели пройдет для вас с пользой. В понедельник можно отправиться в путешествие, или посвятить день духовному и интеллектуальному росту. Уже со вторника у вас ожидается прогресс на рабочем месте – вы сразу станете передовиком. С четверга по субботу благоприятное время для коллективных дел. Но воскресенье только для отдыха.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели не рекомендуется общаться с малознакомыми людьми, а, тем более, вступать с ними в перепалку. Вся остальная неделя пройдет у вас, безусловно, благоприятно. Если во вторник и среду вас ждет успех в обучении, то вторая половина недели просто великолепна для карьерного роста. Воскресный день можно провести с друзьями.

КОЗЕРОГ

В праздничный день очень плохо оставаться в одиночестве – лучше всего провести его со своей половиной, но, в принципе, подойдет любая компания. В первые рабочие дни стоит проявлять осторожность в обращении с опасными инструментами. Во вторую половину недели можно действовать смелее. Даже воскресенье располагает к трудовым подвигам.

ВОДОЛЕЙ

Как это ни досадно, но в начале недеди у вас показатели кропотливой работы или профилактики заболеваний. В это время можно заняться мелким ремонтом по дому. Во вторник и среду стоит работать в коллективе – не время показывать свою яркую индивидуальность. С четверга по субботу опасное время – можно получить травму. Воскресенье пройдет в поездках и общении.

РЫБЫ

Для кого первая половина майских каникул станет действительно праздником, так это для типичных Рыб. Проведите ее весело и радостно. Во вторник и среду менее радужная картина – работы будет много, а отдача минимальная. Вторая половина недели будет посвящена коллективной работе. В воскресенье не соглашайтесь ни на какой экстрим.