Гороскоп здоровья на май 2017 года

Начинается дачный сезон и отдыха на природе, а значит возрастает риск травматизма и различных отравлений. Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова советует читателям Dni.ru быть осторожными.

Овен

В данный момент вашему здоровью ничего не угрожает, но, если вы чувствуете недомогание, не лишним будет начать прием хороших витаминов. Профилактика заболеваний – лучшее лечение.

Телец

Самый уязвимый орган для Тельцов – это печень и суставы. Постарайтесь не есть пищу, которая повышает давление, потому что ваши сосуды сейчас особенно нуждаются в отдыхе.

Близнецы

Единственное, что сейчас угрожает Близнецам – это травматизм. Будьте аккуратнее на дорогах, не залезайте на стремянки и проверяйте стулья на крепость, прежде чем на них встать. К сожалению, есть высокий риск переломов.

Рак

У многих представителей знака Рак, могут быть травмы, ушибы и переломы из-за собственной чрезмерной активности, поэтому постарайтесь быть внимательней и осторожней.

Лев

Контролируйте ваше состояние в этом месяце, если вдруг почувствуете совсем несвойственные симптомы – бегом к доктору.

Дева

Ваше здоровье сейчас не вызывает вопросов. Только те, у кого есть хронические заболевания, могут испытывать некоторый дискомфорт. Маловероятно, что у вас возникнут какие-то проблемы со здоровьем в этом месяце.

Весы

Этой весной вам необходимо поддерживать иммунитет. Постарайтесь не бывать в местах, где вы можете подхватить инфекцию, и обязательно принимайте витамины.

Скорпион

Самый слабый орган у вас сейчас - это почки. Обращайте внимание на состояние мочеполовой системы, так как любой сквозняк может стать причиной цистита.

Стрелец

Следите за состоянием сердечно-сосудистой системы. Любой стресс или даже просто серьезные переживания могут привести к осложнениям. Во что бы то ни стало, сохраняйте спокойствие. Помните, медитация, лучший способ избавления от стресса.

Козерог

Ушибы, раны и ожоги – самые возможные повреждения у Козерогов в этом месяце. Будьте осторожны с колющими и режущими предметами.

Водолей

Со здоровьем Водолеев в этом месяце будет все в полном порядке. Простуды, травмы и неважное самочувствие минуют вам в этом месяце.

Рыбы

У большинства Рыб не только не предвидится никаких проблем со здоровьем, но и будут положительные перемены. Если вас что-то беспокоило последнее время, то в мае симптомы болезни либо утихнут, либо настанет полное избавление от заболевания.