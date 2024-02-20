Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление

Людям с гипертонией приходится сталкиваться с постоянной опасностью. У них высок риск стремительного развития патологических состояний.

Ученым удалось определить, что определенный вид физической активности снижает уровень артериального давления у лиц, страдающих от гипертонии. Специалисты провели ряд исследований с участием пациентов, сообщает Ридлайф.ру.

Почти 500 участников были разделены на группы. Главным критерием стала локализация заболевания. Для сравнения включили людей, которые вообще не страдали от повышенного артериального давления. Все участники исследования были приглашены на занятия пилатесом.

После занятий проводилось контрольное измерение параметров. Оказалось, что после выполнения упражнений у людей с гипертонией стабилизировались показатели. Положительное влияние занятий на настроение отмечалось у участников из всех групп.

Специалисты подчеркнули, что лицам с гипертонией при занятиях пилатесом важно уделять особое внимание статическим упражнениям, при выполнении которых не предусмотрена резкая смена положения тела.

Напомним, что лечение гипертонии обязательно должно проводиться только под наблюдением врача.