Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Понедельник 19 февраля

01:58Огромная потеря для мира кино: умер Константин Воробьев 01:26Друзья Михаила Ефремова пытаются вызволить артиста из тюрьмы 00:50Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление 00:25Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса 23:16Териберка: место силы и любви 22:14Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена? 21:48Опального Ревву нашли далеко за границей России 21:15Премьера в 1924-м: смотрим 100-летние советские фильмы 20:29И смех, и грех: 65-летняя Мадонна оконфузилась прямо на сцене 19:47Галкин* и Пугачева рискуют лишиться замка в Грязи из-за нового закона 19:11Новый конфликт: Дубцова и Чеботина сцепились на глазах у толпы 18:41Потерявшая надежду Бузова разрыдалась в эфире из-за предсказания экстрасенса 18:04"Ну вот и все": Седокова взвыла после расставания с мужем 17:38Бабкина дала окончательный ответ на слухи о расставании с Гором 17:05Резко омолодившийся Шаляпин всполошил россиян своим видом 16:47Внешний вид жены Тарасова после родов шокировал народ 16:22"Я хочу детей, Паша!": Бузова откровенно поговорила с Волей 15:07Бородина впала в истерику с малышом на руках после помолвки бывшего 12:56Прилучный публично рассказал о своем истинном отношении к Брутян 12:17Перекроившую себя Боню пристыдили за "квадратную попу": Имплант деформируется 10:54"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 09:24Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе 08:57Назван приятный способ стать умнее за три минуты 08:23Три правила поведения при мощных магнитных бурях 07:55Когда Алла Пугачева вернется на родину? Подруга певицы раскрыла карты 06:31Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ 05:40Сено и сверчки: Сергей Жуков раскрыл секрет завоевания женского сердца 05:04Вдова Этуша честно ответила на вопрос о новых отношениях 01:57Три звоночка, сигнализирующие о проблемах ребенка в школе 01:28Ключ к здоровью сердца: снижаем уровень "плохого" холестерина 17:45Перепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга 16:44"Стало неприятно": Дубцова отреагировала на нападки Зацепина 15:50Скандал на "Давай поженимся": Гузеева набросилась на участниц шоу 15:22"Больше не виделись": Бузова отвернулась от ухажера после неудачного свидания 15:01Уехавшая в США Наташа Королева страдает от загадочной болезни 13:45Рыбин и Сенчукова готовятся к прибавлению в семье 12:43"Вы обязаны это посмотреть": Дибров засветился с молодой красавицей 11:54Костенко постоянно плачет после рождения четвертого ребенка 11:42"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным 09:20Как распознать нехватку гемоглобина и как его повысить 06:04Как научиться видеть хорошее даже в плохом 00:29Как избавиться от слов-паразитов и начать разговаривать уверенно 17:52"Худший год": сломавшая ногу Кудрявцева сообщила еще одну печальную новость 17:02"Все было бы по-другому": что на самом деле заставило Пугачеву покинуть Россию 15:36"Дома не такой": Самойлова выдала шокирующий факт о Джигане 14:51"Пытается возвысить себя": бывший коллега осудил глумящуюся над Тарасовым Бузову 13:56"У меня есть своя семья": принц Гарри отмахнулся от онкобольного Карла III 12:48"Возможность отыграться": 10-летний сын отомстил Шепелеву 11:50"Решили мне крылья подрезать": сообщившая о пожаре Волочкова заявила о подлости 11:23"Претензии к ней": разбитый болезнью Губин признался в отношениях с замужней
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление

Раскрыт необычный способ снизить артериальное давление
96

Людям с гипертонией приходится сталкиваться с постоянной опасностью. У них высок риск стремительного развития патологических состояний.

Ученым удалось определить, что определенный вид физической активности снижает уровень артериального давления у лиц, страдающих от гипертонии. Специалисты провели ряд исследований с участием пациентов, сообщает Ридлайф.ру.

Почти 500 участников были разделены на группы. Главным критерием стала локализация заболевания. Для сравнения включили людей, которые вообще не страдали от повышенного артериального давления. Все участники исследования были приглашены на занятия пилатесом.

После занятий проводилось контрольное измерение параметров. Оказалось, что после выполнения упражнений у людей с гипертонией стабилизировались показатели. Положительное влияние занятий на настроение отмечалось у участников из всех групп.

Специалисты подчеркнули, что лицам с гипертонией при занятиях пилатесом важно уделять особое внимание статическим упражнениям, при выполнении которых не предусмотрена резкая смена положения тела.

Напомним, что лечение гипертонии обязательно должно проводиться только под наблюдением врача.

20 февраля 2024, 00:50
Спортивное занятие. Фото: © Aleksander Polyakov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

По теме

Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе

Назван приятный способ стать умнее за три минуты

Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса

Топ-5 продуктов, предотвращающих развитие кариеса
Здоровые зубы – залог долгой и счастливой жизни без боли. Любое заболевание легче предотвратить, чем позже лечить.

Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе

Здоровые сосуды: как не допустить сбоя в их работе
Без нормальной работы кровеносной системы не возможно полноценное функционирование мозга. Образ жизни и питание напрямую влияют на состояние кровеносных сосудов.

Три правила поведения при мощных магнитных бурях

Три правила поведения при мощных магнитных бурях
Изменение геомагнитного поля Земли может крайне негативно сказываться на здоровье. Метеозависимость стремительно молодеет.

Ключ к здоровью сердца: снижаем уровень "плохого" холестерина

Ключ к здоровью сердца: снижаем уровень "плохого" холестерина
Резко ограничивать употребление липидного соединения нельзя. В таком случае нарушатся важные процессы жизнедеятельности. Высокий уровень так называемого "плохого" холестерина способен спровоцировать развитие тяжелых заболеваний сосудов, а также сердца.

Недостаток белка: 5 признаков того, что в вашем рационе его не хватает

Недостаток белка: 5 признаков того, что в вашем рационе его не хватает
Белок играет в жизни человека крайне важную роль. С его помощью формируются наши мышцы и сухожилия, остается в порядке состояние здоровья и сохраняется эластичность кожи. Это лишь малая часть всех преимуществ данного органического вещества. Многие ошибочно полагают, что белок, по сути, необходим только спортсменам, которые наращивают мышечную массу.

Выбор читателей

18/02Вск"В нашей семье я абьюзер": Брутян откровенно рассказала об отношениях с Прилучным 19/02Пнд"Сил терпеть не осталось": жена прооперированного Петросяна решилась на перемены 18/02ВскСкандал на "Давай поженимся": Гузеева набросилась на участниц шоу 18/02ВскРыбин и Сенчукова готовятся к прибавлению в семье 18/02ВскПерепуганная Бородина не может спать из-за происков изверга 18/02ВскУехавшая в США Наташа Королева страдает от загадочной болезни