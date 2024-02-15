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Четверг 15 февраля

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Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь

Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь
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До конца февраля ожидается, как минимум, две мощные волны солнечной энергии.

На Солнце вновь зарегистрированы выбросы энергии. Разрушительная волна достигнет поверхности Земли в конце января. Специалисты назвали даты, когда метеозависимые люди почувствуют недомогание, сообщает телеканал "360".

Возмущения геомагнитного поля планеты ожидаются 25 и 27 февраля. Пиковые значения в указанные даты, уточняет "Царьград", достигнут пяти баллов. В остальные дни серьезных перепадов не ожидается.

Особая опасность в дни повышенного уровня геомагнитной активности подстерегает людей с хроническими заболеваниями. а также пожилых граждан. Чаще всего люди испытывают следующие симптомы:

  • Головокружение.
  • Резкие перепады давления.
  • Потемнение в глазах.
  • Боль в суставах.
  • Тошнота.
  • Рвота.
  • Головная боль.


Чаще всего требуется симптоматическое лечение. если же состояние ухудшается стремительно, напоминает RT, следует вызвать скорую помощь и дождаться приезда врачей.

15 февраля 2024, 08:43
Мужчина в аптеке. Фото: © Bulkin Sergey\ news.ru/ www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

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