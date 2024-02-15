Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь

До конца февраля ожидается, как минимум, две мощные волны солнечной энергии.

На Солнце вновь зарегистрированы выбросы энергии. Разрушительная волна достигнет поверхности Земли в конце января. Специалисты назвали даты, когда метеозависимые люди почувствуют недомогание, сообщает телеканал "360".

Возмущения геомагнитного поля планеты ожидаются 25 и 27 февраля. Пиковые значения в указанные даты, уточняет "Царьград", достигнут пяти баллов. В остальные дни серьезных перепадов не ожидается.

Особая опасность в дни повышенного уровня геомагнитной активности подстерегает людей с хроническими заболеваниями. а также пожилых граждан. Чаще всего люди испытывают следующие симптомы:

Головокружение.

Резкие перепады давления.

Потемнение в глазах.

Боль в суставах.

Тошнота.

Рвота.

Головная боль.



Чаще всего требуется симптоматическое лечение. если же состояние ухудшается стремительно, напоминает RT, следует вызвать скорую помощь и дождаться приезда врачей.