Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь

На Солнце вновь зарегистрированы выбросы энергии. Разрушительная волна достигнет поверхности Земли в конце января. Специалисты назвали даты, когда метеозависимые люди почувствуют недомогание, сообщает телеканал "360".
Возмущения геомагнитного поля планеты ожидаются 25 и 27 февраля. Пиковые значения в указанные даты, уточняет "Царьград", достигнут пяти баллов. В остальные дни серьезных перепадов не ожидается.
Особая опасность в дни повышенного уровня геомагнитной активности подстерегает людей с хроническими заболеваниями. а также пожилых граждан. Чаще всего люди испытывают следующие симптомы:
- Головокружение.
- Резкие перепады давления.
- Потемнение в глазах.
- Боль в суставах.
- Тошнота.
- Рвота.
- Головная боль.
Чаще всего требуется симптоматическое лечение. если же состояние ухудшается стремительно, напоминает RT, следует вызвать скорую помощь и дождаться приезда врачей.