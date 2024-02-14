Бегом к врачу: три опасных состояния, которые нельзя игнорировать

Часто люди обращаются за помощью к специалисту, когда терпеть уже нет сил. рассказываем, при каких состояниях следует незамедлительно отправляться в поликлинику.

Даже здоровому человеку рекомендуется ежегодно проходить профилактическое обследование для определения состояния организма. Ряд недугов в первое время никак не проявляется физически, но влияет на содержание в анализах определенных микроэлементов. Есть симптомы, уточняет WomanHit, при которых нельзя тянуть с визитом к врачу.

Обморок

Особенно опасны такие состояния, если ранее их не было в анамнезе. Может быть симптомом хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Важно без промедления обратиться к врачу для проведения тщательного обследования. До момента постановки диагноза лучше воздержаться от выхода из дома без сопровождения близких. Вы не можете точно знать, в какой момент обморок повторится.

Отсутствие сна

Чаще всего бессонница связана с заболеваниями нервной системы. Нельзя откладывать визит к врачу. Без полноценного отдыха организм очень быстро начнет разрушаться. Состояние может стремительно ухудшиться. Люди без сна уже на второй-третий день начинают видеть галлюцинации и испытывать сильнейшие головные боли.

Боль в спине

Неприятные ощущения в разных отделах позвоночника – тревожный звонок, который нельзя игнорировать. В здоровой спине не должно быть онемений, покалываний, жжения. Важно как можно быстрее пройти обследование, чтобы иметь возможность оказать помощь и не допустить развития патологических состояний.