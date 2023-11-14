Сильно болит голова: пять недугов с этим симптомом

Пульсирующие виски, тяжелый затылок. Современные люди часто сталкиваются с различными проявлениями головной боли. Важно помнить, что это не самостоятельное заболевание, а, вероятно, симптом серьезного недуга.

Игнорировать боль в любой части тела, а особенно в голове не стоит. Важно своевременно посетить врача, чтобы "поймать" тяжелое заболевание на этапе развития. Об этом сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья". Пациентам напоминают, что сама по себе боль – симптом. Он может свидетельствовать о том, что развивается:

Гипертоническая болезнь. В таком случае необходимо постоянно измерять уровень давления, избегать продуктов, которые его повышают и, конечно же, как можно быстрее начать принимать соответствующие препараты. Гигантоклеточный артрит. Хронический недуг, который сопровождается сильнейшими головными болями, которые локализуются в височной части. Отит. Воспаление среднего и наружного уха могут сопровождаться пульсацией, которая вызывает сильнейшие боли. Нарушение прикуса. Удивительно, но при подобном заболевании боль может переходить и на голову. Васкулит. Патология, которая поражает кровеносные сосуды. Проявляется в виде сильнейшей пульсирующей боли, вызванной сужением вен и артерий.

При повторяющихся неприятных ощущениях в области головы и шеи важно незамедлительно обратиться к врачу. Специалист назначит диагностику. она может включать в себя анализ крови, рентгенографию и МРТ. Только после этого будет назначено соответствующее лечение.