Сильно болит голова: пять недугов с этим симптомом

Игнорировать боль в любой части тела, а особенно в голове не стоит. Важно своевременно посетить врача, чтобы "поймать" тяжелое заболевание на этапе развития. Об этом сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья". Пациентам напоминают, что сама по себе боль – симптом. Он может свидетельствовать о том, что развивается:
- Гипертоническая болезнь. В таком случае необходимо постоянно измерять уровень давления, избегать продуктов, которые его повышают и, конечно же, как можно быстрее начать принимать соответствующие препараты.
- Гигантоклеточный артрит. Хронический недуг, который сопровождается сильнейшими головными болями, которые локализуются в височной части.
- Отит. Воспаление среднего и наружного уха могут сопровождаться пульсацией, которая вызывает сильнейшие боли.
- Нарушение прикуса. Удивительно, но при подобном заболевании боль может переходить и на голову.
- Васкулит. Патология, которая поражает кровеносные сосуды. Проявляется в виде сильнейшей пульсирующей боли, вызванной сужением вен и артерий.
При повторяющихся неприятных ощущениях в области головы и шеи важно незамедлительно обратиться к врачу. Специалист назначит диагностику. она может включать в себя анализ крови, рентгенографию и МРТ. Только после этого будет назначено соответствующее лечение.