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Пятница 10 ноября

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Их должен сдать каждый: перечислены самые важные анализы крови

Их должен сдать каждый: перечислены самые важные анализы крови
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Большинство недугов легче предупредить, чем лечить. При этом важно как можно раньше диагностировать изменения, начинающиеся в организме. В решении этой задачи лучше всего помогают анализы.

Исследования проб крови необходимо проводить регулярно тем, кто мечтает прожить долго. ЗОЖ предполагает постоянный мониторинг состояния. Врач-диетолог Наталья Зубарева одобряет такой подход и напоминает, что важно каждому взрослому человеку исследовать следующие пробы:

  • Общий анализ крови. Результаты включают основные показатели жизнедеятельности.
  • Анализ крови на свертываемость (коагулографическое исследование). Поможет исключить или разжижение, или склонность к образованию тромбов.
  • Биохимический анализ. Необходим для оценки работы внутренних органов.
  • Исследование крови на уровень глюкозы, инсулина и гемоглобина. Помогает диагностировать диабет и другие серьезные недуги.


Интернет-издание "Вести Подмосковья" напоминает, что любой анализ надо сдавать только натощак. Накануне не следует есть жирные и копченые продукты. Не стоит усиливать физическую активность, употреблять алкоголь и курить. Только в таком случае результаты окажутся достоверными.

10 ноября 2023, 02:00
Медик. Фото: © Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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