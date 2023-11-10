Их должен сдать каждый: перечислены самые важные анализы крови

Большинство недугов легче предупредить, чем лечить. При этом важно как можно раньше диагностировать изменения, начинающиеся в организме. В решении этой задачи лучше всего помогают анализы.

Исследования проб крови необходимо проводить регулярно тем, кто мечтает прожить долго. ЗОЖ предполагает постоянный мониторинг состояния. Врач-диетолог Наталья Зубарева одобряет такой подход и напоминает, что важно каждому взрослому человеку исследовать следующие пробы:

Общий анализ крови. Результаты включают основные показатели жизнедеятельности.

Анализ крови на свертываемость (коагулографическое исследование). Поможет исключить или разжижение, или склонность к образованию тромбов.

Биохимический анализ. Необходим для оценки работы внутренних органов.

Исследование крови на уровень глюкозы, инсулина и гемоглобина. Помогает диагностировать диабет и другие серьезные недуги.



Интернет-издание "Вести Подмосковья" напоминает, что любой анализ надо сдавать только натощак. Накануне не следует есть жирные и копченые продукты. Не стоит усиливать физическую активность, употреблять алкоголь и курить. Только в таком случае результаты окажутся достоверными.