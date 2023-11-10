Их должен сдать каждый: перечислены самые важные анализы крови

Исследования проб крови необходимо проводить регулярно тем, кто мечтает прожить долго. ЗОЖ предполагает постоянный мониторинг состояния. Врач-диетолог Наталья Зубарева одобряет такой подход и напоминает, что важно каждому взрослому человеку исследовать следующие пробы:
- Общий анализ крови. Результаты включают основные показатели жизнедеятельности.
- Анализ крови на свертываемость (коагулографическое исследование). Поможет исключить или разжижение, или склонность к образованию тромбов.
- Биохимический анализ. Необходим для оценки работы внутренних органов.
- Исследование крови на уровень глюкозы, инсулина и гемоглобина. Помогает диагностировать диабет и другие серьезные недуги.
Интернет-издание "Вести Подмосковья" напоминает, что любой анализ надо сдавать только натощак. Накануне не следует есть жирные и копченые продукты. Не стоит усиливать физическую активность, употреблять алкоголь и курить. Только в таком случае результаты окажутся достоверными.