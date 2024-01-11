Три правила поведения за рулем для здоровья комфорта водителя

В автомобиле люди часто проводят большое количество времени. Рассказываем, как не устать и не заработать хронические заболевания.

Ежедневный путь на работу, по делам и в гости – каждый день современный человек находится в автомобиле. Самое ответственное место должно быть у водителя, ведь ему приходится следить за дорогой. Если что-то будет мешать, то под вопросом безопасность поездки. Как сделать, чтобы поездки приносили только радость и не вредили здоровью? Интернет-издание "Подмосковье сегодня" публикует полезные советы.

Обе руки должны быть на руле. При этом важно следить, чтобы запястья были расслаблены и не напрягались. Это позволит избежать возникновение болевого синдрома, а также искривление позвоночника.

В зимний период необходимо не выходить из салона автомобиля в расстегнутой верхней одежде. Перепады температуры могут крайне негативно сказаться на состоянии здоровья водителя.

При длительно поездке может появиться ощущение затекания тела. Для предотвращения подобного следует делать остановки и разминаться.



Телеканал "360" напоминает автолюбителям, что зимой при температуре ниже -15 градусов, машине нужен прогрев. Перед началом движения лучше завести мотор и дать ему поработать несколько минут.