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Четверг 11 января

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Три правила поведения за рулем для здоровья комфорта водителя

Три правила поведения за рулем для здоровья комфорта водителя
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В автомобиле люди часто проводят большое количество времени. Рассказываем, как не устать и не заработать хронические заболевания.

Ежедневный путь на работу, по делам и в гости – каждый день современный человек находится в автомобиле. Самое ответственное место должно быть у водителя, ведь ему приходится следить за дорогой. Если что-то будет мешать, то под вопросом безопасность поездки. Как сделать, чтобы поездки приносили только радость и не вредили здоровью? Интернет-издание "Подмосковье сегодня" публикует полезные советы.

  • Обе руки должны быть на руле. При этом важно следить, чтобы запястья были расслаблены и не напрягались. Это позволит избежать возникновение болевого синдрома, а также искривление позвоночника.
  • В зимний период необходимо не выходить из салона автомобиля в расстегнутой верхней одежде. Перепады температуры могут крайне негативно сказаться на состоянии здоровья водителя.
  • При длительно поездке может появиться ощущение затекания тела. Для предотвращения подобного следует делать остановки и разминаться.


Телеканал "360" напоминает автолюбителям, что зимой при температуре ниже -15 градусов, машине нужен прогрев. Перед началом движения лучше завести мотор и дать ему поработать несколько минут.

11 января 2024, 06:08
Мужчина за рулем автомобиля. Фото: © Victor Lisitsyn\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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