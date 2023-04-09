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Здоровье
Диетолог рассказал о питании при болезнях сердца

Диетолог рассказал о питании при болезнях сердца

Важно исключить жирное мясо и молочные продукты.
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Может ли питание улучшить состояние человека с заболеванием сердца, или это миф? По данным ВОЗ, образ жизни человека оказывает 50 процентов влияния на его здоровья. Именно поэтому так важно ежедневно котролировать свой рацион.

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Часто люди с заболеваниями сердца сталкиваются с такими вопросами как подбор питания. В данном случае это уже вынужденная мера, так как без диеты выздоровление невозможно. Питание при сердечно-сосудистых заболеваниях включает в себя массу особенностей. За питанием нужно внимательно следить, так как нарушение диеты может привести к ухудшению состояния.

Диетолог и аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева дала рекомендации по питанию людей с такими заболеваниями. В первую очередь, при болезнях сердца необходимо снизить потребление, а лучше исключить насыщенные жиры, сообщает телеканал "360".

Источником насыщенных жиров является мясо, свиное сало, бараний жир и куриная кожа. Также необходимо снизить употребление сливочного масла, сыра, сметаны и сливок. Лучше отдать предпочтение нежирным видам творога и сыра. На мясе лучше обрезать весь видимый жир.

Также важно снизить потребление соли. Кофе лучше вообще исключить. При соблюдении всех рекомендаций сердечники могут продлить себе качественную жизнь и поддержать здоровье.

Питание. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2023, 12:25 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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