Почему похудеть не выходит даже на диете – ответил врач

Диета – это не панацея. Сбросить вес не всегда просто, но выход есть.

Тренировки до изнеможения 24/7 и полный отказ от еды — нездоровый способ похудеть, да и результат зачастую не оправдывает вложенных усилий. Иногда даже строгая диета не помогает в стремлении сбросить вес и обрести красивую фигуру. Причин может быть несколько, эндокринолог Русанов рассказал об этом "АиФ".

Во-первых, стоит проверить щитовидку и надпочечники путем анализов. Не исключено, что вес стоит, например, из-за повышения ТТГ в крови или гормона стресса — кортизола.

Во-вторых, диета может не работать из-за гинекологических аспектов. Половые гормоны напрямую связаны с тем, как быстро женщина может похудеть.

В-третьих, препятствовать сбросу веса может инсулинорезистентность. Как отмечает "Царьград", помимо анализа на инсулин нужно сдать кровь для определения уровня глюкозы.