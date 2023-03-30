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Четверг 30 марта

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Почему похудеть не выходит даже на диете – ответил врач

Почему похудеть не выходит даже на диете – ответил врач
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Диета – это не панацея. Сбросить вес не всегда просто, но выход есть.

Тренировки до изнеможения 24/7 и полный отказ от еды — нездоровый способ похудеть, да и результат зачастую не оправдывает вложенных усилий. Иногда даже строгая диета не помогает в стремлении сбросить вес и обрести красивую фигуру. Причин может быть несколько, эндокринолог Русанов рассказал об этом "АиФ".

Во-первых, стоит проверить щитовидку и надпочечники путем анализов. Не исключено, что вес стоит, например, из-за повышения ТТГ в крови или гормона стресса — кортизола.

Во-вторых, диета может не работать из-за гинекологических аспектов. Половые гормоны напрямую связаны с тем, как быстро женщина может похудеть.

В-третьих, препятствовать сбросу веса может инсулинорезистентность. Как отмечает "Царьград", помимо анализа на инсулин нужно сдать кровь для определения уровня глюкозы.

30 марта 2023, 16:50
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
АиФ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как 73-летней пенсионерке удалось похудеть на 30 килограммов

Фото: instagram.com/trainwithjoan
Фото: instagram.com/trainwithjoan
Фото: instagram.com/trainwithjoan
Фото: instagram.com/trainwithjoan
Фото: instagram.com/trainwithjoan

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