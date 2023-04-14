"Вплоть до летального исхода": чем опасны тренировки на голодный желудок

Спортивные тренировки до завтрака – это большой риск.

Активный образ жизни помогает держать форму и совершенствовать тело, однако все хорошо в меру. Если уделять время спорту вместо завтрака, организму придется тяжело. "Последствия тренировок на голодный желудок могут быть чудовищны – вплоть до летального исхода", — отмечает "Царьград" с отсылкой на мнение специалиста.

Врач Сергей Алендеев рассказал, что в таком случае усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а жир не сжигается — вместо него "горят" мышцы. По словам эксперта, до завтрака допустима только растяжка и дыхательная гимнастика, а усиленные тренировки лучше отложить на дневное или вечернее время суток.

Между тем советует не пропускать завтрак и эндокринолог Мария Калошина. Как сообщает сайт VSE42.RU, для улучшения физического состояния к лету медик рекомендует спать не менее восьми часов, ложиться не позднее 23:00, пить достаточно воды и есть больше овощей.