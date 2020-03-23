Как 73-летней пенсионерке удалось похудеть на 30 килограммов

С возрастом к 73-летней американке пришло понимание, что нужно меняться. Благодаря здоровому образу жизни она похудела на несколько десятков килограммов и теперь чувствует себя увереннее, чем в молодости.

Жизнь Джоан Макдональд из Онтарио изменилась три года назад, когда к ней в гости приехала дочь Мишель. Наследница увидела печальную картину: ее мать страдала из-за лишнего веса, здоровье стало ухудшаться. Мишель решила убедить родственницу в том, что еще не поздно заняться собой.

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Джоан уехала к дочери в Мексику. Мишель рассказала ей о полезных привычках, рецептах и тренировках.

Макдональд вернулась домой и начала следовать советам дочери. В это трудно поверить, но всего за полгода ей удалось сбросить 20 килограммов. После этого женщина пошла в тренажерный зал.

Физические занятия принесли удивительный результат – минус десять килограммов. Джоан признала, что так она не выглядела даже в молодости. Известно, что тренировки – только полдела. Макдональд пересмотрела рацион.

Вместо привычных трех раз в день женщина стала есть пять. В меню вошли овощи, мясо и зерновые. Разумеется, Джоан соблюдает особую диету. Также она отказалась от лекарств.

Макдональд перестал беспокоить артрит. Джоан стала более выносливой, у нее прибавилось энергии. Теперь она чувствует себя гораздо увереннее.

Женщина решила делиться своими успехами в "Инстаграм". Она завела в социальной сети личный аккаунт, где публикует снимки. Благодаря этому о ней узнали многие. Сейчас она настоящая звезда. За ней следят более полумиллиона пользователей.