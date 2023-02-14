Грипп снова расставляет ловушки

Начиная с начала 2020 года мы немного стали забывать про грипп, так как у нас появились более агрессивные формы вируса – коронавирусы. Было не легко тем, кому довелось познакомиться близко с этим коварным коронавирусом – новые имена которому стали присваивать почти каждые три месяца.

За первые два месяца своего пути этот вирус охватил всю планету. Сотни тысяч заболевших, десятки тысяч смертей и что сегодня?

А сегодня – старый и коварный грипп! Он вернулся спустя два года.

И вот мы уже наблюдаем вторую волну гриппа в этом сезоне, его штаммы циркулируют по очереди: сегодня грипп А, завтра грипп В.

Клиническая картина при гриппе А характеризуется резким подъемом температуры до 38–40 градусов, ознобом, общей слабостью, разбитостью, отсутствием аппетита, приступообразным сухим кашлем. Напомним, что грипп А опасен своими осложнениями, самое грозное из которых – вирусная пневмония. Она трудно поддается лечению и нередко становится причиной смерти больного.

При гриппе В поражаются голосовые связки и появляется осиплость и изменение голоса. У больного может начаться воспалительный процесс в носоглотке и при отсутствии правильного лечения возбудитель гриппа В вызовет поражение бронхов и легких. В остальном симптомы гриппа похожи.

Поэтому, переболев единожды у вас нет гарантий, что скоро вы вновь не заболеете.

Рост заболеваемости в некоторых регионах России на сегодняшний день уже превысил эпидемический порог, и специалисты говорят, что это только начало. Пик заболеваемости гриппом прогнозируют на конец февраля начало марта.

Как самостоятельно и безопасно помочь себе уже при первых признаках недомогания и как избежать заболевания мы спросили у доктора медицинских наук, профессора кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессора кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Елены Николаевны Каревой:

"Первое, что нужно понимать – любая вирусная инфекция, в том числе грипп, это очень быстрый процесс. Вирусы размножаются стремительно, заражая все клетки организма в течение нескольких часов. Отличить вирус гриппа от обычного ОРВИ или коронавируса не может даже врач, поэтому не нужно пытаться понять, какое из многочисленных острых респираторных заболеваний у вас начинается. Если чувствуете, что заболеваете – вызывайте врача на дом. И в любом случае можно начинать прием безрецептурных противовирусных препаратов. Но тут есть нюанс. Есть лекарства, которые заточены, например, строго на грипп. Врачи их прописывают, когда идет эпидсезон по гриппу. Но может ведь оказаться, что это не грипп, и тогда лечение не будет иметь эффекта. А есть препараты широкого спектра – тот же "Арбидол", который захватывает и грипп, и коронавирус, и герпес вирусный, и аденовирусную инфекцию. Такие препараты рекомендованы и для профилактики, и для лечения этих болезней. Еще раз напомню, что при любой вирусной инфекции важен быстрый старт терапии. Чем раньше мы начнем лечение, тем эффективней оно будет".

Чтобы профилактические мероприятия дали желаемый эффект, они должны быть комплексными. Мытье рук, влажная уборка, дезинфекция и проветривание помещений, использование маски в местах скоплений людей наряду со своевременным приёмом противовирусных препаратов сведет риски заболеть к минимуму.

А если так вышло и контакта с зараженным человеком не удалось избежать, то необходимо обработать руки и лицо спиртосодержащим раствором, прополоскать рот, промыть нос водой и пропить курс противовирусного препарата с широким спектром активности, например "Арбидол" в дозировке 200 мг, в упаковке 20 шт. этого хватит на полный курс.

Предупредить болезнь легче, чем вылечить. А в случае заболевания важно вовремя обратиться к врачу начинать лечение препаратами, включенными в рекомендации Минздрава.