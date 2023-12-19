Врач объяснил основы поведения при магнитной буре

Несколько дней назад на Солнце вновь произошел мощный выброс энергии. В ближайшее время нашу планету накроет сильная магнитная буря.

Сложнее всего во время магнитных колебаний приходится людям с хроническими заболеваниями. Опасность заключается в скачках артериального давления. Именно по этой причине, как сообщает телеканал "360", может болеть голова, проявляться тошнота и потемнение в глазах.

Врачи рекомендуют людям, у которых ранее отмечались негативные последствия во время магнитных бурь, снизить физическую активность. Лучше отказаться от длительной прогулки, посещения многолюдных мест и спортивных упражнений. Это основы поведения в подобных ситуациях. Некоторые ученые-климатологи и вовсе считают, что нет установленной связи между самочувствием и колебаниями магнитосферы, напоминает RT.

При этом специалисты в сфере медицины опровергают подобные заявления. Исследования не раз показывали негативное влияние вспышек на Солнце на здоровье людей. "Царьград" отмечает, что 15 декабря 2023 года на поверхности небесного светила произошел мощнейший выброс энергии. За последние шесть лет наблюдений это самый сильный процесс. Энергия достигнет Земли и спровоцирует не только сбои в работе радиооборудования, но и ухудшение состояния метеозависимых граждан.