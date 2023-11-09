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Четверг 9 ноября

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Синдром "бутерброда с чаем" оказался опасен для пожилых людей

Синдром "бутерброда с чаем" оказался опасен для пожилых людей
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В преклонном возрасте важно с умом подходить к привычным действиям: питанию, физической активности. Необходимо внимательно соблюдать все правила, чтобы не навредить организму.

Продолжительность жизни отчасти зависит от того, как человек следит за здоровьем. Пожилым людям важно обратить внимание на питание. Терапевт Оксана Драпкина предупредила, что так называемый синдром "чая с бутербродом" негативно влияет на бабушек и дедушек. Слова специалиста цитирует канал 360.

Необычное название получила привычка не питаться полноценно. Недоедание может стать причиной серьезных недугов. Требуется обращать внимание, когда пожилые члены семьи жалуются на слабость, недомогание и снижение иммунитета. все это может свидетельствовать о наличии синдрома "чая с бутербродом".

Важно не стесняться напоминать бабушкам и дедушкам о необходимости поесть. В рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи. фрукты и рыба, богатая аминокислотами и жирами.

9 ноября 2023, 07:48
Бутерброд. Фото: © Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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